Robotinvázió: beigazolódik a halott internet elmélet – a felhasználók harmadát már most is csak algoritmusok teszik ki

Az internet forgalmának egyre nagyobb részét botok uralják, a kreatív emberi tartalom pedig lassan háttérbe szorul. A halott internet elmélet rémképe ma már közelebb van a valósághoz, mint valaha.
Nemes Tamás
2025.09.28., 19:33

Egyre kevesebb a valódi emberi interakció a világhálón: a forgalom harmadát már most is csak mesterségesen generált botok adják. A digitális tér lassan kiürül, a kreatív, emberi tartalmak helyét algoritmusok töltik ki, a halott internet elmélet pedig beigazolódni látszik – már csak az a kérdés, hogy visszafordítható-e a robotinvázió?

Halott internet elmélet
A halott internet elmélet rémképe pedig ma már közelebb van a valósághoz, mint valaha / Fotó: AFP

Az internet hajnalán a keresők és a weboldalak közt még kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat állt fenn. A keresők forgalmat vittek a tartalomkészítőknek, a web pedig cserébe adatot biztosított az indexeléshez. 

Ez volt a digitális társadalmi szerződés. 

Ma azonban a helyzet gyökeresen más: a chatbotok választ adnak a kérdésekre, miközben a forrást alig látható hivatkozások rejtenek el egy sarokban.

A Cloudflare adatai alapján az internetes forgalom közel egyharmada már botokból áll, a fejlettebb becslések – például az Imperva 2024-es jelentése – pedig közel ötven százalékot valószínűsítenek. Ezek az automatizált algoritmusok nemcsak adatot gyűjtenek, hanem sokszor egymással kommunikálnak, emberi közreműködés nélkül.

Beigazolódott a halott internet elmélet

A helyzet abszurditását jól jelzi, hogy az online diskurzusok egy része ma már olyan, mintha két algoritmus vitatkozna egymással. A közösségi platformok beszélgetései egyre inkább emlékeztetnek videojátékok NPC-ihez, akik végtelen ciklusban ismételgetnek töredékes mondatokat.

A jelenségre van is egy kifejezés: halott internet elmélet. Ezt korábban összeesküvés-elméletnek tartották, ma viszont egyre többen tekintik reális forgatókönyvnek. A világháló egyre jobban hasonlít egy üres bevásárlóközpontra, amelyekben hiába van ott az infrastruktúra, a zene, a hirdetések és az árusított termékek, szinte teljesen hiányzik belőlük az emberi élet.

A probléma nemcsak mennyiségi, hanem minőségi. Az internetet korábban az emberi kéz alkotta furcsaságok, egyedi látásmódok, nyers kreativitás jellemezte. 

Ma mindez helyettesítő tartalommá vált: vállalati algoritmusok csipegetik szét és köpködik vissza az eredeti ötleteket, amelyek minden újabb másolattal veszítik el egyediségüket.

A változás mögött nem a felhasználók elfordulása áll. Az emberek nem hagyták el az internetet – az üzleti érdekek szorították ki őket. A nagy technológiai cégek a tartalom után bányásznak, ahogy egy iparvállalat a nyersanyag után, és közben hátrahagyják az internet üres héját.

Az internet néhány évtized alatt az emberi kommunikáció és önkifejezés egyik legfontosabb terepe lett. Ha azonban a trend folytatódik, könnyen előfordulhat, hogy az eredeti cél – emberek közötti kapcsolatok megerősítése, valamint az élmények és a gondolatok megosztása – háttérbe szorul. Helyét pedig a botok világa veszi át, ahol a valódi hangot teljesen kiszorítja a zaj.

