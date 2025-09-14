Deviza
Napos hétfő, felhős kedd várható jövő héten

Jövő kedden a kezdeti napsütés után északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Szerdán a reggeli párásság után északnyugat felől csökken a felhőzet, felhőátvonulások várhatók, keleten egy-egy záporral.
VG
2025.09.14, 09:53
Frissítve: 2025.09.14, 10:23

Jövő hét hétfőn reggelre főleg délnyugaton képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, fátyol- és gomolyfelhős idő várható. Északkeleten még előfordulhat zápor, 20–25 fok közötti kora őszi időnk lesz – írja a Köpönyeg.hu.

Weather in Baden-Württemberg Időjárás: napos hétfő, felhős kedd várható jövő héten
Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Kedden a kezdeti napsütés után északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az északnyugati szél, 21 és 28 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szerdán a reggeli párásság után északnyugat felől csökken a felhőzet, felhőátvonulások várhatók, keleten egy-egy záporral. A szél délnyugatira fordul és megélénkül, 21–23 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtökön nyugat felől tovább csökken a felhőzet, és sok napsütés valószínű délután, csapadék nem várható. Mérséklődik a délnyugati szél, 24–25 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. 

Pénteken és a hétvégén visszatér a nyárias idő sok napsütéssel, csapadék nélkül. A hőmérséklet tovább emelkedik: a hétvégén délen 30 fokos hőség is lehet.

Brazília citrusültetvényeinek felén pusztít a zöldülési betegség
Súlyos a helyzet Brazíliában, ahol a bakteriális alapú, úgynevezett citruszöldülési betegség a citrusfélék ültetvényeinek közel felét megfertőzte. A citrus- és a narancsfélék kapcsán fennálló probléma nem az idei szezonban jelentkezett, de mostanra óriásivá duzzadt, és ezt a világ számos táján megérezhetik majd a fogyasztók is.

