MVM Dome
Sting
koncert

Ismét Budapesten koncertezik Sting

A brit zenész utoljára tavaly lépett fel a magyar fővárosban. Sting Amerikában és Dél-Afrikában nagy sikert aratott turnéja egy különleges koncertsorozattal folytatódik Európában.
VG
2025.09.29., 13:05

A tizenhétszeres Grammy-díjas Sting 2026. június 18-án, csütörtökön a budapesti MVM Dome-ban lép fel – közölte a Live Nation.

Sting koncert
Telt házas koncertje után Sting újra Budapesten / Fotó: Live Nation

A brit zenész utoljára tavaly lépett fel a magyar fővárosban. Most, az Amerikában és Dél-Afrikában nagy sikert aratott Sting 3.0 turné egy különleges koncertsorozattal folytatódik Európában. Sting új turnéja egy dinamikus korszakot képvisel, hatalmas repertoárjának válogatott darabjait mutatja be háromtagú formációjával.

Emellett új koncertalbuma, a Sting 3.0 Live már digitális formában, CD-n és 180 grammos vinilen is elérhető. A lemez dalait a Sting 3.0 elnevezésű világturnéján rögzítették, legnagyobb slágereinek a gyűjteménye, azonban különlegességként szerepel rajta a Be Still My Beating Heart is, amelynek korábban még nem jelent meg koncertváltozata. 

A tízdalos digitális albumon szerepel Sting 1987-es Fragile című kislemezének élő felvétele is, amelyet nemrég egy gyermekkórus is feldolgozott a Netflix Adolesence című minisorozatának egyik epizódjában.

A koncertre elsőként Sting hivatalos rajongói klubjának tagjai válthatnak jegyet október 1-jétől Sting oldalán keresztül. A regisztrált Live Nation-tagok október 2-án 11 órától csatlakozhatnak az elővásárlási lehetőséghez, míg a teljes körű jegyértékesítés október 3-án 11 órakor indul a www.livenation.hu oldalon.  

Különféle VIP-csomagok és élmények is elérhetők. A csomagok tartalmaznak prémiumbelépőket, különleges VIP-ajándékokat, limitált kiadású turnéposztert és még sok mást. A VIP-csomagok tartalma eltérő lehet a különböző helyszíneken.

Sting karrierje során 17 Grammy-díjat nyert, beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame tagjai közé, és világszerte 100 millió albumot adott el, 

mint a világ egyik legkarakteresebb szólóelőadója és a The Police egykori frontembere. 

Sting Golden Globe-díjjal, négy Oscar-jelöléssel, Tony-jelöléssel, a Billboard magazin Century Award díjával, valamint a Kennedy Center Honors kitüntetésével is büszkélkedhet. 

Az előadó-művészeten kívül ingatlanbefektetésessel és filantróp tevékenységgel is foglalkozik, vagyonát 550 millió dollárra becsülik. 2022-ben ő a legújabb előadó, aki eladta dalszerzői katalógusát. 

Sting 300 millió dollárért adta el katalógusát a Universal Music Publishing Groupnak. 

A tranzakció magában foglalja a teljes dalkatalógusát a The Police-ban és a szólóelőadóként eltöltött időszakából.

A sajtó arról is írt, hogy Sting ellen pert indított a The Police két egykori tagja, Andy Summers gitáros és Stewart Copeland dobos. A zenészek szerint több millió fontnyi jogdíjat nem fizettek ki nekik az elmúlt évek során – főként az Every Breath You Take című sláger után, amellyel Sting állítólag évi 550 ezer fontot (252 millió forintot) keres.

