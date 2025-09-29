Deviza
Itt az újabb magyar űrsiker, ezt még fel kell dolgozni: egyenesen Elon Musk rakétája viszi fel a BME műholdját

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem új eszköze a Falcon 9 rakétájával indul az űrbe. A Hunity nevű magyar műhold fejlett technológiáival és egyetemi együttműködésekkel készült.
VG
2025.09.29., 16:15

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által fejlesztett legújabb magyar műhold, a Hunity, hamarosan a világűrbe repülhet, a mindössze 868 grammos eszköz pedig a SpaceX Falcon 9 rakétáján lesz fellőve, egy nemzetközi Transporter-15 misszió keretében – írta a Mandiner.

Third test launch of SpaceX Starship rocket (date to be confirmed) magyar műhold
A Hunity nevű magyar műhold fejlett technológiáival és egyetemi együttműködésekkel készült / Fotó: AFP

Az űripar iránt érdeklődők számára ismét izgalmas nap köszöntött be: a BME Hunity névre keresztelt műholdja már a hordozórakétán várja a novemberi startot.

Újabb magyar műhold vár a kilövésre

A mindössze 868 grammos, körülbelül 5×5×15 centiméteres eszköz olyan újításokat tartalmaz, amelyek jelentősen meghaladják a hagyományos diákműholdak szintjét. Nyitható napelemszárnyakat és fejlett műszerpaneleket kapott, emellett nagy felbontású fedélzeti kamerával, valamint mágneses és motoros helyzetstabilizáló rendszerrel is felszerelték.

A Hunity különlegessége a hazai egyetemi együttműködés: a győri Széchenyi István Egyetem négy kísérleti panelt készített a fedélzetre, míg a tavalyi Cansat Hungary verseny döntős középiskolás csapatai hat saját fejlesztésű modullal járultak hozzá a műholdhoz.

Az MRC100-as projekt folytatásaként a Hunity nemcsak a mérnöki tudást, hanem a fiatal tehetségek kreativitását is bemutatja

– nyilatkozta Dudás Levente, a BME zsebműhold-projektjeinek műszaki vezetője.

A Hunity rádióamatőr-sávban kommunikál majd, elsődleges földi irányítóállomása a BME E épületének tetején működik. Az indítás a SpaceX Transporter-15 misszió részeként valósul meg, ami újabb mérföldkő a magyar űrkutatásban és a felsőoktatási kutatások nemzetközi megjelenésében.

Zseniális új magyar találmánytól hangos a fél világ: itt a végső válasz, pénzégetés volt-e kilőni Kapu Tibort az űrbe

A HUNOR program nemcsak tudományos, hanem jelentős gazdasági haszonnal is járhat Magyarország számára – mondta a Világgazdaságnak Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos. A beszélgetésből az is kiderült, hogy az űrtechnológia hozzájárulhat a versenyképességhez, a kkv-k fejlődéséhez és a fiatalok természettudományos pályára ösztönzéséhez is.

 

