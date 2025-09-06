Zuckerberg ügyvéd beperelte a Metát fiókja letiltása miatt

Az elmúlt nyolc év során a Meta öt alkalommal tiltotta le Mark Steven Zuckerberg céges Facebook-fiókját. A férfinak most már elege van, beperelte Mark Elliot Zuckerberg óriásvállalatát.
A felperes egyébként ügyvéd Indianapolisban, és gondatlan szerződésszegéssel vádolja a közösségi média vállalatot, miután a fiókját „hamis név” használata és egy „híresség nevével való visszaélés” miatt zárták le.
Névazonossága a Meta alapítójával puszta véletlen, ám az elmúlt néhány évben szinte migrénes fejfájást okozott neki – mondta az ügyvéd. Üzleti fiókjának a lezárásán túl ugyanis 2018 óta a személyes fiókját is négyszer felfüggesztették.
„Ez nem vicces” – mondta az indianapolisi helyi hírtelevíziónak, a 13Newsnak.
„Főleg akkor nem, hogy pénzt is veszítek vele. Nagyon felbosszantott ez az eljárás. Jobb dolgom is van, mint beperelni a Facebookot, hiszen neki több pénze és több ügyvédje van, mint nekem. Inkább nem szállnék szembe vele, de nem tudom, másképp hogyan állíthatnám le!”
Zuckerberg, az ügyvéd azt is megjegyzi, hogy amúgy ő régebb óta viseli a Mark Zuckerberg nevet, mint az üzletember.
A Meta szóvivője a Quartznak elmondta: „Visszaállítottuk Mark Zuckerberg fiókját, miután megállapítottuk, hogy tévesen tiltottuk le. Nagyra értékeljük Zuckerberg úr türelmét, és azon dolgozunk, hogy a jövőben ne fordulhasson elő ilyen eset.”
Zuckerberg szerint amúgy minden felfüggesztés után hónapokba telt, mire újra visszakerült a Facebookra. Ezekben a sötét időszakokban pedig – mondja – nem tudott kommunikálni az ügyfeleivel, és több ezer dollárt kellett extra hirdetésekre költenie.
Zuckerberg ezért elmaradt ügyvédi bevétele és hirdetési költsége megtérítését követeli.
A Facebook már korábban is küzdött hasonló esetekkel, mivel nagyjából tíz éve a vállalat szigorúan ragaszkodik hozzá, hogy a felhasználók valódi nevük alatt posztoljanak. Emiatt a Facebook figyelmeztetés nélkül bezárta a fiókokat, többek között akkor is, ha a hivatalos nevek hangzottak valódinak.
Valamikor 2009-ben például egy Robin Kills The Enemy nevű sziú felhasználót is letiltottak a webhelyről, mert egy alkalmazott úgy gondolta, hogy ez egy hamis név.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.