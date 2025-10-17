Las Vegasból Washingtonba? Trump elnöki riválisa huszonegyezni biztosan tud, dollármilliókat kaszált a kaszinóban
Bár még messze van a 2028-as amerikai elnökválasztás, a kampányok már most elkezdődtek, és nem is akármilyen sajtófogásokkal: Donald Trump nagy kritikusa és Illinois állam demokrata kormányzója, J. B. Pritzker nemrég közzétette az adóbevallását, amely alapján tavaly óriási összeget nyert Las Vegasban. S bár sokan korrupcióra gyanakodnak, a politikus állítólag az egész összeget jótékony célokra fordította, az ügyből pedig most a Fehér Házba tartó útjának az egyik legnagyobb lépcsőfokát akarja kifaragni.
„Elképesztően szerencsésnek kell lenni, ha egy kaszinóból nyereséggel akarsz kijönni” – jelentette ki a politikus az ügy miatt tartott sajtótájékoztatón. Pritzker hírhedten nagy kártyajátékos, a múltban pedig több jótékonysági pókerbajnokságot is rendezett, legutóbb például Chichagóban.
Adóbevallása szerint azonban tavaly óriásit kaszált: mindössze egy nap alatt 1,4 millió dollárt zsebelt be a Las Vegas-i kaszinóban.
A kormányzó szerint a nyereményt a barátaival és feleségével töltött nyaralás során érte el, és nagyon szerencsésnek érezte magát. Azt azonban gyorsan leszögezte, hogy a teljes összeget azonnal jótékonysági célokra fordította.
Bár óriási összegről van szó, ez korántsem meglepő Pritzkertől: a hivatalos adatok szerint a feleségével együtt 2024-ben több mint 10 millió dolláros bevételt jelentett. A politikus ugyanis a Hyatt-hotelhálózat örököse, és családja az Egyesült Államok leggazdagabbjai közé tartozik. A kormányzó a vagyonát nemcsak saját kampányaira, hanem a Demokrata Párt támogatására is fordította: hozzájárult a 2024-es chicagói nagytalálkozó megszervezéséhez, és több mint egymillió dollárral támogatta a wisconsini Legfelsőbb Bíróság harcát Elon Muskkal szemben.
J. B. Pritzker máris versenybe szállna az elnöki székért
Tekintettel arra, hogy egy milliárdos politikusról van szó, még ha nem is valódi a nyeremény, nem feltétlenül korrupcióról van szó, ahogyan a kritikusai állítják. Sokkal valószínűbb, hogy a látványos összeg egy kampányfogás, amellyel kormányzó a rivaldafénybe akarja katapultálni magát, belevésve saját nevét a köztudatba.
Pritzker ugyanis a 2028-as elnökválasztás egyik lehetséges jelöltjeként már most igyekszik növelni ismertségét. Trump visszatérése óta több alkalommal is szembeszállt az új kormánnyal, például a Nemzeti Gárda chicagói bevetését érintő vitákban, és hangsúlyozta, hogy „amikor lehetősége adódik, lépni fog”, hogy megvédje a munkás családok érdekeit és a demokratikus alapértékeket.
A multimilliárdos kormányzó így egyszerre mutat példát jótékonykodással, politikai aktivitással és személyes felelősségvállalással, miközben készül a közelgő elnökválasztási versenyre – és ha minden jól megy, nemcsak Las Vegasban, hanem Washingtonban is nyerhet.
