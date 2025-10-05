Határ a csillagos ég? A világűrbe lőné ki a mesterséges intelligenciát a legendás techvezér – az olcsó napenergiáért

Jeff Bezos, az Amazon alapítója szerint eljön az idő, amikor az adatközpontok nem a Földön, hanem az űrben fognak működni. A folyamatosan elérhető napenergia miatt a világűrben működő rendszerek hosszú távon olcsóbbak és hatékonyabbak lehetnek, mint a földi központok, ez pedig a mesterséges intelligencia fejlesztését is felgyorsítaná.
Az Amazon alapítója az olaszországi Turinban tartott Italian Tech Weeken arról beszélt, hogy gigawatt teljesítményű adatközpontok épülhetnek az űrben a következő 10–20 évben. A háttérben egyszerű logika áll: az MI-robbanás miatt egyre nagyobb szerverparkokra van szükség, a földi központok pedig már most is óriási mennyiségű áramot és vizet fogyasztanak.
Ezeket a hatalmas adatközpontokat egyszerűbb lesz majd az űrben építeni, mert ott 24 órán keresztül rendelkezésre áll a napenergia. Nincsenek felhők, nincs eső, nincs időjárás
– mondta Bezos a Ferrari és a Stellantis elnökével, John Elkannal folytatott beszélgetés során.
Elképzelése szerint a világűrben üzemeltetett adatközpontok 10-20 éven belül olcsóbbá válhatnak, mint a földi megoldások. Ez szerinte csak a következő lépés abban a folyamatban, amelyben az emberiség a Föld környezetét igyekszik tehermentesíteni az űr segítségével.
Szerinte mivel már most is a mindennapok részei a meteorológiai és kommunikációs műholdak – az adatközpontok és akár a gyártás egyes formái lehetnek a következő szakasz.
A koncepció azonban nem mentes a kockázatoktól: a rakéták indítása drága és veszélyes, az űrbeli karbantartás pedig nehezen kivitelezhető. Ennek ellenére a technológiai óriások között egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a lehetőség iránt.
Bezos az MI-jövőről is beszélt, és az internet 2000-es évekbeli felfutásához hasonlította a mostani hullámot. Bár elismerte, hogy a mesterséges intelligencia körüli lelkesedés spekulációs buborékokat is szülhet, hangsúlyozta, hogy a hosszú távú előnyök maradandók lesznek. „Fontos különválasztani a buborékok kockázatát a valódi értéktől” – mondta.
Szerinte az MI-hatás mindenhová eljut majd, széles körben javítva az életminőséget – ahogy annak idején az internet is megváltoztatta a világot.
