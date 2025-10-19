Deviza
Mennyibe kerül a semmi? Ilyen, amikor a művészet túllépi a józan ész határait

Több olyan műalkotás is elképesztő összegekért cserélt gazdát, amelyeknél a laikus joggal kérdezte: mit is kap a vevő a pénzéért? Láthatatlan szobor, falra celluxozott banán, részben ledarált Banksy-kép vagy a művész saját ürüléke egy konzervdobozban – példák, melyek nemcsak meghökkentők, hanem fontos kérdéseket vetnek fel az érték, a piac, a művészet és a hit kapcsolatáról.
Hajdu Gréta
2025.10.19., 18:29

Ebben a cikkben hat olyan, dokumentált esetet mutatunk be, ahol a vásárlók hatalmas összegeket fizettek látszólag a „semmiért”. A végén pedig arra keressük a választ, hogy a művészet értéke mérhető-e pénzben, vagy csupán közmegegyezés és történet kérdése.

Photocall At Bonhams For British. Cool. Sale In London művészet
Furcsa művészet: Banksy: Girl with Balloon  / Fotó: NurPhoto via AFP

A láthatatlan szobor – 15 000 euró a „térért”

2021-ben az olasz Salvatore Garau Io Sono („Én vagyok”) című alkotását a milánói Art-Rite aukciósház 15 000 euróért adta el. A vevő nem tárgyat kapott, hanem egy hitelesítési tanúsítványt és utasítást arra, hogy az alkotást egy üres, 150×150 centiméteres térben kell „kiállítani”. Garau szerint „a vákuum nem semmi, hanem energia”, és a mű lényege éppen az, hogy az üresség is lehet formába öntött gondolat.

A közönség reakciója vegyes volt: egyesek filozofikus gesztusnak, mások a modern művészet önparódiájának látták. Mindenesetre Garau láthatatlan szobra ma is a konceptuális művészet egyik legvitatottabb darabja.

Banán a falon – 120 000 dollártól a 6,2 millióig

Maurizio Cattelan 2019-ben egyetlen banánt és egy darab szürke ragasztószalagot használt fel Comedian című művéhez, amely az Art Basel Miami Beach vásár szenzációja lett. Az első példányokat 120–150 000 dollárért vásárolták meg, a vevők pedig nem az eredeti banánt kapták, hanem a műhöz tartozó tanúsítványt és utasításokat. A banánt akár le lehetett cserélni – a mű ettől még ugyanaz maradt.

Az egyik verziót 2024-ben 6,2 millió dollárért árverezték el, a vásárló Justin Sun kriptobefektető volt. A médiaőrület csak növelte a mű presztízsét. Ráadásul a milliárdos a vásárlás után a helyszínen megette a banánt – Cattelan pedig kijelentette: „Nem baj, az a mű része volt.” Azóta a Comedian a piac önreflexiójának szimbólumává vált: egyszerre komédia és kritika.

A kép, amely ledarálta magát – és drágább lett

A 2018-as Sotheby’s-aukción a Banksy-féle Girl with Balloon című kép a leütés pillanatában részben ledarálódott, ugyanis a művész egy aprítógépet rejtett a keretbe. A közönség döbbenten nézte, ahogy a kép megsemmisíti magát. Az új, félig megmaradt művet Love Is in the Bin néven tartják számon.
Amikor 2021-ben újra árverésre bocsátották, 18 582 000 fontért (kb. 25 millió dollárért) kelt el, több mint háromszorosan meghaladva a becsült árat. Paradox módon tehát a megsemmisítés nem csökkentette, hanem megsokszorozta a mű értékét – a performansz önmagában új alkotássá vált.

Művészürülék aranyáron – Piero Manzoni és a piac szatírája

Az olasz Piero Manzoni 1961-ben 90 számozott konzervdobozt készített Merda d’artista („Művészszar”) címen. A felirat szerint mindegyik 30 gramm „természetes tartalmat” foglalt magába, és az aktuális aranyárhoz igazított áron kínálta őket. Manzoni ezzel ironikusan kommentálta a művészeti piac irracionalitását – de a vicc valósággá vált.

Az évtizedek során a dobozok értéke az egekbe szökött: 2007-ben 124 000 euróért, 2015-ben 182 500 fontért, 2016-ban pedig Milánóban 275 000 euróért kelt el egy példány. A dobozokat soha nem bontják fel, mert a titok a koncepció része. A kérdés, hogy valóban tartalmaznak-e bármit, ma már lényegtelen – a mű maga a bizonytalanság.

Yves Klein és az „üres zóna” – az NFT előképe

Az 1959-ben indult Zone de sensibilité picturale immatérielle című sorozatban Yves Klein „láthatatlan zónákat” árusított. A vevők aranyban fizettek, cserébe egy nyugtát kaptak a tulajdonjogról. Ha a vásárló a nyugtát a Szajnába dobta, Klein a fizetett arany felét a folyóba szórta – így „visszaadva” az anyagot a természetnek.

2022-ben a párizsi Sotheby’s aukcióján egy ilyen eredeti nyugtát 1,06 millió euróért adtak el. A művészettörténészek szerint Klein rendszere megelőlegezte a digitális NFT-k logikáját, amely szerint a fizikai tárgy hiányában a hitelesítés és a rögzített tulajdonjog válik a fő értékké.

Beeple és a digitális forradalom

2021 márciusában a Christie’s online aukcióján Beeple (Mike Winkelmann) Everydays: The First 5000 Days című digitális kollázsa 69,3 millió dollárért kelt el. A vevő egy blokkláncon rögzített NFT-t kapott, vagyis egyetlen bejegyzést, amely bizonyítja a digitális fájl tulajdonjogát. A kép önmagában mindenki számára megtekinthető – a tulajdonos azonban az „eredetit” birtokolja.

Ez a tranzakció az immateriális érték új korszakát nyitotta meg: a művészet immár teljesen elszakadhatott az anyagtól, és a piac mégis képes volt árfolyamot rendelni hozzá.

Mit ér a művészet?

A fenti történetek jól mutatják, hogy a művészetben a fizikai tárgy ma már csak kiindulópont: az értéket az ötlet, a koncepció és a narratíva adja. A banán, a konzervdoboz vagy az üres tér csupán jelképek – az ár nem az anyagért, hanem a mögötte álló gondolatért és a piac figyelméért születik meg. A kortárs művészeti piacban így a tanúsítvány és a hitelesség vált az új valutává: a gyűjtő nem tárgyat, hanem igazolt történetet vásárol.

Ez a logika meglepően hasonlít a pénzügyi világ működésére. A modern gazdaságban a pénz értékét sem az arany vagy a bankjegy anyaga adja, hanem a bizalom, hogy a rendszer mögött fedezet és elfogadás áll. A kriptovaluták ezt a folyamatot vitték tovább: a bitcoin vagy az NFT pontosan olyan digitális konstrukció, mint a láthatatlan szobor – értékük kizárólag abból fakad, hogy elegen hisznek benne.

A fizetés is mind inkább láthatatlanná vált: a készpénzt felváltotta a kártya és az online tranzakció, a pénz fizikailag megszűnt, de funkcionálisan megmaradt. Ugyanez történik a művészetben is – a tárgy eltűnik, de a tulajdonjog és a hitelesség tovább él dokumentumban vagy digitális fájlban. Mindkét terület ugyanarra az alapra épül: a kollektív bizalomra, amely addig tart, amíg közösen hiszünk benne.

A műtárgypiac tehát nem irracionálisabb, mint a gazdaság egésze: mindkettő a hitre épülő rendszer, ahol az árak a várakozásokból születnek. A művészet csak látványosabban mutatja meg, amit a pénzvilág már régóta tud: 

az érték sosem az anyagban, hanem az emberek közös hitében rejlik.

Amíg valaki hajlandó fizetni egy üres térért, és mások elismerik, hogy ez valamit képvisel, addig a „semmi” is érték lesz – éppúgy, ahogyan a pénz is csak addig létezik, amíg hiszünk benne.

Fiatal tehetségek és meghatározó művészek az Art Market Budapesten – nyílik a régió legnagyobb művészeti vására

Idén október 16–19. között várja látogatóit és a mintegy harminc országból érkező kiállítóit a legnagyobb kortárs kiállítás. Az Art Market Budapest Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi művészeti vására.

