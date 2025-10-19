Mennyibe kerül a semmi? Ilyen, amikor a művészet túllépi a józan ész határait

Ebben a cikkben hat olyan, dokumentált esetet mutatunk be, ahol a vásárlók hatalmas összegeket fizettek látszólag a „semmiért”. A végén pedig arra keressük a választ, hogy a művészet értéke mérhető-e pénzben, vagy csupán közmegegyezés és történet kérdése.

Furcsa művészet: Banksy: Girl with Balloon / Fotó: NurPhoto via AFP

A láthatatlan szobor – 15 000 euró a „térért”

2021-ben az olasz Salvatore Garau Io Sono („Én vagyok”) című alkotását a milánói Art-Rite aukciósház 15 000 euróért adta el. A vevő nem tárgyat kapott, hanem egy hitelesítési tanúsítványt és utasítást arra, hogy az alkotást egy üres, 150×150 centiméteres térben kell „kiállítani”. Garau szerint „a vákuum nem semmi, hanem energia”, és a mű lényege éppen az, hogy az üresség is lehet formába öntött gondolat.

A közönség reakciója vegyes volt: egyesek filozofikus gesztusnak, mások a modern művészet önparódiájának látták. Mindenesetre Garau láthatatlan szobra ma is a konceptuális művészet egyik legvitatottabb darabja.

Banán a falon – 120 000 dollártól a 6,2 millióig

Maurizio Cattelan 2019-ben egyetlen banánt és egy darab szürke ragasztószalagot használt fel Comedian című művéhez, amely az Art Basel Miami Beach vásár szenzációja lett. Az első példányokat 120–150 000 dollárért vásárolták meg, a vevők pedig nem az eredeti banánt kapták, hanem a műhöz tartozó tanúsítványt és utasításokat. A banánt akár le lehetett cserélni – a mű ettől még ugyanaz maradt.

Az egyik verziót 2024-ben 6,2 millió dollárért árverezték el, a vásárló Justin Sun kriptobefektető volt. A médiaőrület csak növelte a mű presztízsét. Ráadásul a milliárdos a vásárlás után a helyszínen megette a banánt – Cattelan pedig kijelentette: „Nem baj, az a mű része volt.” Azóta a Comedian a piac önreflexiójának szimbólumává vált: egyszerre komédia és kritika.

A kép, amely ledarálta magát – és drágább lett

A 2018-as Sotheby’s-aukción a Banksy-féle Girl with Balloon című kép a leütés pillanatában részben ledarálódott, ugyanis a művész egy aprítógépet rejtett a keretbe. A közönség döbbenten nézte, ahogy a kép megsemmisíti magát. Az új, félig megmaradt művet Love Is in the Bin néven tartják számon.

Amikor 2021-ben újra árverésre bocsátották, 18 582 000 fontért (kb. 25 millió dollárért) kelt el, több mint háromszorosan meghaladva a becsült árat. Paradox módon tehát a megsemmisítés nem csökkentette, hanem megsokszorozta a mű értékét – a performansz önmagában új alkotássá vált.