Felborulhatnak az erőviszonyok az ukrán fronton: újabb orosz csodafegyver készül bevetésre

A tervezők szerint már kis sorozatban készül is az új csodafegyver. Szentpéterváron mutatták be a Pegasus nevű, többfunkciós orosz drónt, amely felderítőként, bombázóként, reléplatformként vagy kamikazeegységként is bevethető.
VG
2025.10.08., 20:10
Fotó: Shutterstock

Újabb csodafegyvert mutatott be az orosz hadsereg: a Szentpétervárban tervezett a Pegasus egy könnyű, moduláris UAV, amelyet kézzel vagy katapulttal lehet indítani, összeszerelése alig öt percet vesz igénybe, repülési ideje meghaladja a 120 percet, a hipermodern orosz drónt pedig hamarosan az ukrán fronton is bevethetik.

Silhouette,Of,A,Military,Attack,Drone,Flying,In,The,Sky. orosz drón
Szentpéterváron mutatták be a Pegasus nevű, többfunkciós orosz drónt, amely felderítőként, bombázóként, reléplatformként vagy kamikazeegységként is bevethető / Fotó: Shutterstock

A Lenta.ru szerint a drón többfeladatos platformként működik: felderítés, célmegjelölés, kommunikációs relé és kamikazekonfiguráció egyaránt lehetséges. A projektcsapat külön hangsúlyt fektetett arra, hogy csak hazai csipeket használjanak, ami csökkentheti a külső beszállítók iránti függést, és erősítheti a stratégiai önállóságot.

Sorfordító lehet a frontvonalon az orosz drónforradalom

A gyorsan telepíthető, olcsó és moduláris drónok megjelenése teljesen felforgatták a harctéri erőviszonyokat: nő a kis költségű, de nehezen kivédhető fenyegetések száma, miközben a mobilitás és a gyors reagálás előnyt jelent a kisebb egységek számára. A Pegasus 120 perces repülési ideje és rövid összeszerelési ideje különösen alkalmassá teszi felderítési és célmegjelölési feladatokra a front közelében.

Az orosz csipgyártók priorizálása stratégiai jelentőségű: a helyben gyártott elektronika növelheti az ellátás biztonságát és csökkentheti a szankciók miatti kiszolgáltatottságot. Ugyanakkor a műszaki teljesítményt – irányítási pontosság, szenzorok megbízhatósága, ellenállás elektronikai zavarásnak – csak harctéri viszonyok között lehet érdemben felmérni. A kis sorozat gyakran még prototípus-kisüzemi fázist jelent; a tömeggyártás és a logisztikai támogatás kiterjesztése dönti majd el a stratégiai értéket.

A Pegasus-típusú platformok különösen alkalmasak pontszerű célok – parancspontok, kis raktárak, kommunikációs csomópontok – ellen. 

Érdekességként említést érdemel a most bemutatott Artemis-10 FPV drón is, amely drónportból indítható, és akár 20 kilométeres hatótávolságig is képes célkövetésre. Ez jól mutatja, hogy Oroszország egyszerre fejleszt rövid hatótávolságú, gyorsan bevethető kamikazemegoldásokat és hosszabb távú, célzott FPV-platformokat.

Kijev irányába tapogatózik az orosz hadsereg — Szumi megye sűrű támadásai mögött több bújhat meg, mint puszta elterelő hadművelet

Sztyepanovka városát támadják az oroszok drónokkal, amelyen keresztül közvetlenül Kijevbe juthatnak. Vlagyimir Putyin elmondása szerint Oroszországnak semmiféle célja nincsen Szumi elfoglalására irányulóan, a lépést elmondása szerint leginkább a konfliktus alakulása diktálja. A hadsereg támadásai azonban egységes képet mutatnak arról, hogy megosztanák az ukrán haderőt, és egyenes utat kívánnak taposni maguknak Kijev felé.

 

