A netes pénzügyi tanácsadások titkai, amelyeket senki sem árul el

Nagyon népszerű a közösségi médián keresztül mindenféle életvezetési, magánéletbeli és pénzügyi tanácsadásokat tartani, és sokan ebbe szinte vakon bele is ugranak. A digitális világban igazi művészet megtalálni a kritikus gondolkodás és a bizalom egyensúlyát.
A garancia szó használata nagyon veszélyes a pénzügyi tanácsadás világában, mert egy befektetés természeténél fogva nem lehet teljesen kockázatmentes.
Ha valaki szinte hihetetlen hasznot ígér nagyon rövid idő alatt, az figyelmeztető jel, mert ilyen ajánlatok a valóságban gyakran csalóktól és túlzottan kockázatos termékek részéről érkeznek.
Sajnos ebben az esetben ilyen tényleg csak a filmekben létezik.
Magyarországon is lehet konkrét példákat találni a félrevezető tanácsadásra. Egy esetben jelenleg is büntetőeljárás zajlik az érintettek ellen, így a céget nem nevezzük meg. A vállalat vezetői „Bízza ránk kriptóját! – Velünk csak jól járhat” szlogennel vezethettek meg 2500 embert. Egy károsult úgy nyilatkozott, hogy „nekem 400 millió forintom kellene hogy legyen, de persze nincs, sőt, a befektetett 3,5 millió forintom is elúszott”. Jelenleg a gyanúsítottak közül három nő nyomkövető viselése mellett hagyhatta el a börtönt, hogy szabadlábon védekezzen.
Fontos kiemelni, hogy
Magyarországon a garancia vállalása a befektetéseknél szigorúan szabályozott.
Az engedély nélküli pénzügyi termékek garanciális kínálása ebben az esetben jogszabályba ütközhet, például a fogyasztóvédelem vagy a pénzügyi felügyelet intézkedéseivel, és akár büntetőjogi következményekkel is járhat. Azt se felejtsük el, hogy ez etikai szempontból is megkérdőjelezhető – erről a Fogyasztóvédelemi kisokosban olvashatunk részletesebben.
A közösségimédia-platformokon sűrűn találkozhatunk pénzügyi tanácsadási csomagokkal, amelyek arról szólnak, hogy az árusító csomagban kínál hozzáférést egy-egy tananyaghoz, tanácsadáshoz vagy akár befektetési lehetőséghez is. Sokan hoznak létre saját „pénzügyi” vállalkozást, mert könnyű online munkának tűnik, és az említett csomagokat könnyű eladni a különböző platformokon keresztül. Sok esetben a vállalkozó szellemű, otthon képzett gazdasági szakértők nem rendelkeznek megfelelő szakképzettséggel vagy megfelelő engedéllyel. Lehetséges, hogy a konyhai MBA-diplomás (Master of Business Administration) pénzügyi guru nem rossz szándékkal dolgozik, csupán hiányos tudása miatt többet veszít, mint nyer.
Az MNB oldalán egy mindenki számára elérhető felületen könnyen utánajárhatunk a bejegyzett tanácsadóknak, hiszen listát vezetnek róluk. Fizetés vagy regisztráció előtt érdemes lehet megnézni, hogy mennyire megbízható a szakmai tanácsadó. Ha olyan pénzügyi guruval találkozna valaki, aki nem szerepel az MNB nyilvántartásában, vagy nem tudja igazolni a szükséges engedélyek meglétét, érdemes körültekintően eljárni. Az engedély nélküli tanácsadás jogi és pénzügyi kockázatokat jelenthet. A digitális korszakban nem a garancia, hanem a józan ész a legbiztosabb befektetés – erről az MNB oldalán találhatunk részletes információkat.
Amikor valaki az online téren keresztül próbál eladni egy gyors és biztos módszert, akkor nem pusztán egy pénzügyi terméket ad el, hanem kiaknázza az ilyenkor megjelenő pszichológiai impulzusokat is. Az egyik legfontosabb tényező a kimaradás félelme, vagyis a FOMO.
Az online térben folyamatosan nyomon követhetjük, hogy mások mit nyernek, hova utaznak a megkeresett pénzből, milyen életstílust folytatnak. A csalók gyakran ezt használják ki az olyan kifejezések által, mint a limitált idejű ajánlat, vagy lemaradsz, ha nem lépsz most, és még sok hasonló kifejezés létezik és járja az online háló világát. Azonban azt se felejtsük el, hogy
az emberek természetüknél fogva hajlamosak olyan információkat keresni és elfogadni, amelyek megerősítik a meglévő véleményüket, és ezáltal elutasíthatják az ellentmondásos nézőpontokat.
Például ha valaki eldöntötte, hogy ő márpedig gyorsan felkerül a leggazdagabb emberek top 50-es listájára, akkor meg fogja ragadni az ilyen és hasonló lehetőségeket kritikus gondolkodás nélkül. Ez a mentális torzítás megerősíti, hogy az emberek hajlamosak figyelmen kívül hagyni a piros zászlókat – erről a Wizardcyber írt.
A közösségi média világában a bizalom sokszor nem szakmai alapon épül ki, hanem érzelmileg. Amikor egy influenszerszerű pénzügyi tanácsadó nap mint nap megjelenik a neked ajánlott videók oldalán, akkor elkezd kiépülni egy személyes kapcsolat illúziója, tehát egyfajta kötődés. Ezáltal a felhasználó fejében feltűnik egy egyoldalú, vagyis paraszociális kapcsolat képe, és a valahova tartozás reménye miatt nagyobb hajlandóságot fog mutatni a vásárlás vagy befektetés irányába – erről a ScienceDirect oldalán olvashatunk.
A digitális térben a pénzügyi tudatosság keresése könnyen válhat a megtévesztés csapdájává, ha a bizalom felülírja a józan kritikát. A gyors meggazdagodás ígérete mindig gyanút kell hogy keltsen, mert ami túl szép, hogy igaz legyen, az általában nem is az. A valódi pénzügyi fejlődés alapja nem az ígéretekben, hanem az informált döntésekben és a hiteles forrásokban rejlik.
