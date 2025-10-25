A Dunába ugorva menekült volna egy villa betörője – a rendőröknek mentőt kellett hívni, de utána lecsukták

Egy V. kerületi villaépület kirablásával próbálkozott két férfi kedd este. Annak a rendje és módja szerint befeszítették az épület ajtaját, és pénzt, ékszereket és okmányokat zsákmányoltak a házból.

Az októberi Dunába nem érdemes beleugrani / Fotó: Police.hu

A Rendőrség beszámolója szerint a fővárosi rendőrök egyiküket még a tett helyszínén elfogták, míg társa a rakpart irányába menekült, majd a Dunába futott, és úszva próbált meg menekülni.

Azonban mivel a rendőrök a víz mellett végig követték, nem járt sikerrel, így amikor elfáradt, a rendőrök húzták ki a vízből, és rögtön meg is bilincselték, igaz, később mentőt is hívtak hozzá, amire feltehetőleg szükség is volt, hiszen ma a Duna 12 fokos, feltehetőleg kedden sem volt sokkal melegebb.

A Duna felé menekülő férfit már korábban is szabadságvesztésre ítélte a bíróság egy lopás miatt, így őt egyből börtönbe is szállították.