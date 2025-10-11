A side hustle őrület: kiegészítő keresetből hatjegyű vállalkozás – vagy új kizsákmányolási modell?

A világjárvány, az infláció, a digitalizáció és a munkavállalói értékrend átalakulása mind hozzájárultak egy új gazdasági trend felerősödéséhez: a side hustle, vagyis melléktevékenység formájában végzett jövedelemszerzés elterjedéséhez. Ez a típusú önfoglalkoztatás sokáig kiegészítő pénzkereseti lehetőségként jelent meg a hétköznapokban, ma azonban már milliók számára jelent stabil, akár elsődleges bevételi forrást – sőt, egyeseknek startup-karriert.

Gazdasági szinten a side hustle-jelenség már most is érzékelhető átrendeződést okoz. /Fotó: Krakenimages.com / shutterstock (Képünk illusztráció)

A side hustle jellemzően olyan tevékenység, amit az egyén a főállása mellett, saját időbeosztása szerint végez. A motivációk világosak: az inflációs nyomás, a bérfeszültségek, a munkaerőpiac bizonytalansága és a rugalmasabb életforma iránti vágy mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a dolgozók második – vagy harmadik – lábon próbáljanak megállni. A UMA Technology kutatásának adatai szerint az amerikai munkavállalók közel 45 százalékának van legalább egy mellékes jövedelmi forrása.

A modell egyik fő vonzereje az alacsony belépési küszöb. Egy jó ötlet, egy laptop és némi szabadidő – ennyi is elég lehet az induláshoz.

Sokak számára nem is a gyors meggazdagodás a cél, hanem az anyagi biztonság növelése vagy a kreatív önmegvalósítás. Egyre többen keresnek pénzt kézműves termékek készítésével, tanácsadással, digitális kurzusok értékesítésével vagy éppen tartalomgyártással. A különféle platformok – Etsy, Fiverr, Patreon, Substack, Shopify – mind olyan technikai hátteret biztosítanak, amely lehetővé teszi az amatőr vállalkozók számára is a piacra lépést.

De vajon minden ilyen ,,side hustle" sikerre van ítélve?

A válasz természetesen nem. Van azonban néhány olyan alapszabály, amelyet követve akár még be is jöhet a számításunk. Az amerikai Forbes összeállítása négy olyan stratégiát mutat be, amelyek segítségével a mellékesből hat számjegyű bevételt hozó vállalkozások születtek. A közös nevező ezekben: fókuszáltság, ismétlődő bevételi modell (például előfizetés vagy digitális termékek), automatizálás és tudatos közönségépítés. Az egyik interjúalany például napi célok mentén épített fel egy papírvirág-készítő vállalkozást, amit később online tanfolyamokkal és előfizetéses csomagokkal egészített ki – mindezt a főállása mellett.