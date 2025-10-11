A side hustle őrület: kiegészítő keresetből hatjegyű vállalkozás – vagy új kizsákmányolási modell?

A világjárvány, az infláció, a digitalizáció és a munkavállalói értékrend átalakulása mind hozzájárultak egy új gazdasági trend felerősödéséhez: a side hustle, vagyis melléktevékenység formájában végzett jövedelemszerzés elterjedéséhez. Ez a típusú önfoglalkoztatás sokáig kiegészítő pénzkereseti lehetőségként jelent meg a hétköznapokban, ma azonban már milliók számára jelent stabil, akár elsődleges bevételi forrást – sőt, egyeseknek startup-karriert.
A side hustle jellemzően olyan tevékenység, amit az egyén a főállása mellett, saját időbeosztása szerint végez. A motivációk világosak: az inflációs nyomás, a bérfeszültségek, a munkaerőpiac bizonytalansága és a rugalmasabb életforma iránti vágy mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a dolgozók második – vagy harmadik – lábon próbáljanak megállni. A UMA Technology kutatásának adatai szerint az amerikai munkavállalók közel 45 százalékának van legalább egy mellékes jövedelmi forrása.
A modell egyik fő vonzereje az alacsony belépési küszöb. Egy jó ötlet, egy laptop és némi szabadidő – ennyi is elég lehet az induláshoz.
Sokak számára nem is a gyors meggazdagodás a cél, hanem az anyagi biztonság növelése vagy a kreatív önmegvalósítás. Egyre többen keresnek pénzt kézműves termékek készítésével, tanácsadással, digitális kurzusok értékesítésével vagy éppen tartalomgyártással. A különféle platformok – Etsy, Fiverr, Patreon, Substack, Shopify – mind olyan technikai hátteret biztosítanak, amely lehetővé teszi az amatőr vállalkozók számára is a piacra lépést.
A válasz természetesen nem. Van azonban néhány olyan alapszabály, amelyet követve akár még be is jöhet a számításunk. Az amerikai Forbes összeállítása négy olyan stratégiát mutat be, amelyek segítségével a mellékesből hat számjegyű bevételt hozó vállalkozások születtek. A közös nevező ezekben: fókuszáltság, ismétlődő bevételi modell (például előfizetés vagy digitális termékek), automatizálás és tudatos közönségépítés. Az egyik interjúalany például napi célok mentén épített fel egy papírvirág-készítő vállalkozást, amit később online tanfolyamokkal és előfizetéses csomagokkal egészített ki – mindezt a főállása mellett.
A sikeres példák azonban inkább kivételek, nem szabályszerűek. A UMA kutatásai is rávilágítanak:
a legtöbb melléktevékenység néhány száz dolláros havi bevételt termel – ez nem jelent pénzügyi áttörést, inkább egyfajta „biztonsági légzsákot” a mindennapi kiadások mellett.
Ráadásul nem elhanyagolható a túlterheltség kérdése sem: a főállás, család és vállalkozás hármasa sokaknál kiégéshez vezet.
Gazdasági szinten ugyanakkor a side hustle-jelenség már most is érzékelhető átrendeződést okoz. Egyfelől rugalmasabb munkaerőpiacot és nagyobb vállalkozói aktivitást generál, másfelől a hagyományos foglalkoztatási viszonyokat is megkérdőjelezi. A munkaidő már nem feltétlenül napi nyolc óra egy irodában – sokkal inkább portfólió-alapú, projektekre tagolt tevékenységgé válik. Ez a trend a munkaadókra is hat: a cégek egyre gyakrabban alkalmaznak projektalapú, külső szakembereket vagy szabadúszókat, ezzel csökkentve fix költségeiket, ám ezzel párhuzamosan a munkavállalók kiszolgáltatottsága is nőhet.
Az arXiv tanulmánya szerint világszerte mintegy 163 millió regisztrált online munkavállaló van olyan platformokon, mint az Upwork vagy az Amazon Mechanical Turk. Közülük körülbelül 19 millióan szereztek legalább egyszer munkát, míg nagyjából 5 millióan teljesítettek legalább 10 projektet vagy kerestek legalább ezer dollárt. Érdekes módon 2015 óta jelentősen nőtt a regisztrált felhasználók száma, azonban az elvégzett munka mennyisége nem emelkedett arányosan. Ebből következik, hogy bár egyre többen regisztrálnak és próbálnak meg plusz jövedelmet szerezni az online platformokon, a rendszeres és jelentős bevételhez jutók száma ennél jóval szűkebb kör.
A side hustle tehát kettős arcot mutat: lehetőség és csapda egyszerre.
Esély az anyagi függetlenségre, kreatív önmegvalósításra – de csak akkor, ha tudatosan, stratégiával és fenntartható üzleti modellel állunk hozzá. A melléktevékenység akkor válik valódi vállalkozássá, ha van mögötte piaci validáció, visszatérő ügyfélkör, skálázhatóság és jogilag is átgondolt keretrendszer. Az alkalmi pénzkeresésből viszont könnyen válhat kizsigerelő másodállás – különösen, ha nem ismerjük fel időben a korlátokat.
A végső tanulság egyszerű: a side hustle nem csodaszer, de lehet eszköz. Az, hogy ki mire használja, már az egyéni döntések, lehetőségek és erőforrások kérdése.
