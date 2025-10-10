Deviza
EUR/HUF390.93 -0.04% USD/HUF337.72 -0.14% GBP/HUF449.64 -0.04% CHF/HUF419.11 -0.08% PLN/HUF91.84 -0.06% RON/HUF76.7 -0.05% CZK/HUF16.04 -0.07% EUR/HUF390.93 -0.04% USD/HUF337.72 -0.14% GBP/HUF449.64 -0.04% CHF/HUF419.11 -0.08% PLN/HUF91.84 -0.06% RON/HUF76.7 -0.05% CZK/HUF16.04 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nógrád
Varsány
országszerte

Eldugott, de meseszép magyar falura figyelt fel Európa: már most nagy az érdeklődés, felpöröghet a gazdasága – megérte összefogni az 1500 fős településen

Varsány 2023-ban megnyerte a Virágos Magyarország versenyt az ezer fő feletti települések kategóriájában, és ennek köszönhetően 2025-ben képviselte Magyarországot az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén, ahol ezüst minősítést kapott.
VG
2025.10.10, 07:31
Frissítve: 2025.10.10, 07:32

Egy nógrádi kis falu, Varsány 2023-ban megnyerte a Virágos Magyarország verseny 1000 fő feletti települések kategóriáját, és emiatt 2025-ben képviselhette Magyarországot az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén (Entente Florale Europe) Nyíregyházával együtt – írja a Nool.

Fotó: MARKOVSZKI, Virágos Magyarország

A nemzetközi zsűri 2025 nyarán járt Varsányban, ahol a település virágosítását, közösségi életét és fenntarthatósági törekvéseit is megvizsgálták. A település végül ezüst minősítést szerzett a versenyen.

A falu vezetője elmondta, hogy a versenyre való felkészülés során sok nehézséggel kellett szembenézni, de a szakemberek, helyi vállalkozások és önkéntesek nagy segítséget nyújtottak. A verseny eredményétől függetlenül a közösség folytatja a település fejlesztését és további virágosítási munkálatokat terveznek. 

Emellett más kategóriákban is részt kívánnak venni a Virágos Magyarország megmérettetésein a jövőben. A falu egyébként hosszú évek óta részt vesz a Virágos Magyarország programban, ahol számos díjat szerzett, beleértve az Európai Falumegújítási díjat is.

Két magyar vidéki desztináció került a világ száz legjobbja közé

Idén két magyar település, Hosszúhetény és Miskolc fenntarthatósági projektje is bekerült a világ top 100 fenntartható turisztikai desztinációjának versenyén a bolygó legjobbjai közé. Az eredményeket a hétfő esti díjkiosztó gálán mutatták be a franciaországi Montpellier-ben.

A Green Destinations független szakmai zsűrije a „Virágzó Tiltakozás – A bánáti bazsarózsa, amely megváltoztatta egy régió jövőjét” című jó gyakorlatot választotta be a világ élvonalába A másik magyar díjazott Miskolc „Ehető Erdő” programja lett. A program Miskolc új turisztikai arculatának egyik alappillére.

A város az utóbbi években tudatosan fordult a természet és a helyi értékek felé: a „Miskolc, a Bükk városa” koncepció célja, hogy a régió vadon gyűjthető alapanyagaiból (gombák, bogyók, gyógynövények, vadhús) születő gasztronómiai élményeket – erdei séták, kóstolók, tematikus vacsorák, fenntartható vendéglátóhelyek – helyi közösségi összefogással szervezzék meg.

Nem Budapestre jelentkezett be a 15 milliomodik idei vendég, és nem is külföldi volt

A tizenötmilliomodik vendég belföldi utazó volt, aki a Pécs–Villány turisztikai térség egyik négycsillagos szállodájába jelentkezett be. Tavaly ugyanezt a mutatót csak jóval később, október 18-án érte el a turisztikai szektor, ami jól mutatja, hogy az utazási kedv nemcsak töretlen, de továbbra is fokozatosan erősödik.

Országszerte

Országszerte
998 cikk

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu