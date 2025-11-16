Szegény gazdagok, Londonban már a tehetősek szájáig ér a víz, és megint megered az eső

A londoni vagyonos polgárok nem csak a munkáspárti kormány elsősorban rájuk kihegyezett adóemelései miatt szorulnak, de egyre nagyobb károkat szenvedhetnek el az árvizek miatt is.

Hatalmas pusztítást okozhatnak Londonban a hétvégére várt felhőszakadások / Fotó: Justin Setterfield

London: leszakad az ég a hétvégén

Szerdán az Egyesült Királyság hivatalos meteorológiai szolgálata arra figyelmeztette a londoniakat, hogy a hétvégén újabb áradásokra és közlekedési káoszra kell számítaniuk. A Met Office szerint a csütörtök estétől kezdődő heves esőzések Anglia és Wales nagy részén áramkimaradásokkal, közlekedési dugókkal járhatnak, valamint a lakások és az üzletek víz alá kerülhetnek.

Egyes helyeken akár 80 milliméter eső is hullhat. Összehasonlításképpen: Londonban a novemberi átlagos csapadékmennyiség körülbelül 67 milliméter.

A legdrágább londoni ingatlanok tulajdonosainak ezért most már amiatt fáj a fejük, hogy a mind gyakrabban előforduló és egyre pusztítóbb villámárvizek hogyan befolyásolják biztosítási szerződéseiket és ingatlanjaik értékét.

A felhőszakadások eddigi mintázata alapján megállapítható, hogy elsősorban a jól kiépített városi területek, azaz Kensington, Chelsea, Westminster és South Hampstead – amelyek infrastruktúrája a viktoriánus korszakban alakult ki – vannak kitéve soha nem látott terhelésnek.

Felszíni vízáradás-kockázat Londonban, minél világosabb annál rizikósabb / Fotó: Environment Agency

A luxusingatlanok exkluzív kialakítása ráadásul gyakran fokozza a víz alá kerülés kockázatát – mondja Rachel Gilliam, a Lockton biztosítási brókercég magánügyfél-felelőse. A széles kocsibeállók és a kemény burkolatú városi kertek gyorsítják a víz lefolyását.

A föld alatti luxuspincék, amelyekben szuperautóktól kezdve műalkotásokig és technológiai eszközökig minden megtalálható, további kockázatot jelentenek.

Hozzátette, 2021-ben, amikor egy brutális áradás tört a városra,

Notting Hill környékén valaki egy 600 ezer font értékű kárigényt nyújtott be, míg Hampsteadben egy másik igény meghaladta az 1 millió fontot.

A biztosítók szépen kifarolnak a kockázatokból

A londoni vagyonosokat azonban a gyorsan változó időjárási viszonyok mellett a szabályozások változása és a biztosítók kockázatvállalástól való vonakodása is sújtja.