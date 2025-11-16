Deviza
felhőszakadás
Nagy-Britannia
London

Szegény gazdagok, Londonban már a tehetősek szájáig ér a víz, és megint megered az eső

A brit főváros leggazdagabb negyedei – Kensington, Chelsea és Westminster – a villámárvizek által legsúlyosabban veszélyeztetett területek közé tartoznak. Nemrégiben például London egyik legelőkelőbb negyedének, South Hampsteadnek a lakói vonultak – tőlük merőben szokatlan módon – a helyi közösségi házba, hogy megtárgyalják a következő felhőszakadásra való felkészülést.
Murányi Ernő
2025.11.16, 06:04

A londoni vagyonos polgárok nem csak a munkáspárti kormány elsősorban rájuk kihegyezett adóemelései miatt szorulnak, de egyre nagyobb károkat szenvedhetnek el az árvizek miatt is.  

Central London At Risk From Flooding
Hatalmas pusztítást okozhatnak Londonban a hétvégére várt felhőszakadások / Fotó: Justin Setterfield

London: leszakad az ég a hétvégén

Szerdán az Egyesült Királyság hivatalos meteorológiai szolgálata arra figyelmeztette a londoniakat, hogy a hétvégén újabb áradásokra és közlekedési káoszra kell számítaniuk. A Met Office szerint a csütörtök estétől kezdődő heves esőzések Anglia és Wales nagy részén áramkimaradásokkal, közlekedési dugókkal járhatnak, valamint a lakások és az üzletek víz alá kerülhetnek. 

Egyes helyeken akár 80 milliméter eső is hullhat. Összehasonlításképpen: Londonban a novemberi átlagos csapadékmennyiség körülbelül 67 milliméter.

A legdrágább londoni ingatlanok tulajdonosainak ezért most már amiatt fáj a fejük, hogy a mind gyakrabban előforduló és egyre pusztítóbb villámárvizek hogyan befolyásolják biztosítási szerződéseiket és ingatlanjaik értékét. 

A felhőszakadások eddigi mintázata alapján megállapítható, hogy elsősorban a jól kiépített városi területek, azaz Kensington, Chelsea, Westminster és  South Hampstead – amelyek infrastruktúrája a viktoriánus korszakban alakult ki – vannak kitéve soha nem látott terhelésnek.

London's Surface Water Flood Risk is Worst in the Center | Number of properties in areas at risk of flooding from surface water
Felszíni vízáradás-kockázat Londonban, minél világosabb annál rizikósabb / Fotó: Environment Agency

A luxusingatlanok exkluzív kialakítása ráadásul gyakran fokozza a víz alá kerülés kockázatát – mondja Rachel Gilliam, a Lockton biztosítási brókercég magánügyfél-felelőse. A széles kocsibeállók és a kemény burkolatú városi kertek gyorsítják a víz lefolyását. 

A föld alatti luxuspincék, amelyekben szuperautóktól kezdve műalkotásokig és technológiai eszközökig minden megtalálható, további kockázatot jelentenek.

Hozzátette, 2021-ben, amikor egy brutális áradás tört a városra, 

Notting Hill környékén valaki egy 600 ezer font értékű kárigényt nyújtott be, míg Hampsteadben egy másik igény meghaladta az 1 millió fontot.

A biztosítók szépen kifarolnak a kockázatokból

A londoni vagyonosokat azonban a gyorsan változó időjárási viszonyok mellett a szabályozások változása és a biztosítók kockázatvállalástól való vonakodása is sújtja.

Guy Meacock, a Prime Purchase ingatlanügynökség igazgatója elárulta a Bloombergnek, hogy tavaly egy több millió font értékű wimbledoni ingatlan megvásárlásában működött közre, és bár a házat még sohasem árasztotta el a víz, sőt a legmodernebb árvízvédelmi rendszerrel is rendelkezett, beleértve a föld alatti szivattyúkat, a biztosítók mégsem kötöttek rá szerződést.

Úgy ítélték meg, hogy az ingatlan adott esetben nem lenne jogosult a Flood Re, egy állami pénzből működő viszontbiztosítási program fedezetére, mivel az a 2009 után épült ingatlanokra nem vonatkozik. A gond az volt, hogy egy felújítás során alagsort építettek a házhoz.

A vevők két brókeren keresztül tíz különböző biztosítóval próbálkoztak, de a legtöbb esetben már az algoritmus nemet mondott nekik. Végül a vevők lemondtak a házról, és egy alagsor nélkülit vettek meg.

A prémiumingatlanokkal és nagy alagsorokkal, pincékkel rendelkező tulajdonosok egyre inkább szembesülnek a kockázatokkal. A 2021-es özönvíz óta a biztosítók az ilyen ingatlanokra a Flood Rénél kötnek viszontbiztosítást, amely akár évi 1600 fontra is megemelhette a biztosítóknak felszámított díjakat.

A Temzével minden rendben van – egyelőre

Öröm az ürömben, hogy a londoniaknak legalább a Temze áradásától nem kell tartaniuk, mivel védi őket egy 40 éves árvízvédelmi rendszer, amely megóvja a várost a viharos hullámoktól és az árapály okozta árvizektől. A rendszer várhatóan 2070-ig hatékony lesz, utána azonban a tengerszint előrelátható emelkedése miatt már nem lesz alkalmas a célra.

Elizabeth Rapoport, a kormányzati hatóságok és a helyi vízműtársaság együttműködési fóruma, a Flood Ready London elnöke is kiemeli, hogy nem a folyó jelenti a problémát, hanem a felszíni víz miatt kell aggódni.

Hozzáfűzte, hogy 

Londonban az ingatlanok azért olyan drágák, mert a telkek is roppant értékesek. Ha viszont nem lehet biztosítást kötni az azokon álló épületekre, akkor az egész értékpiramis kártyavárként omlik össze.

Tovább élezi a kihívásokat, hogy a brit fővárosban rendkívül bonyolultak a tulajdoni viszonyok, ezért a felelősségek sem egyértelműek – folytatta Rapoport. A legnagyobb veszélyben azok a pincelakásokban élők vannak, akik nem engedhetik meg maguknak a drága védelmi intézkedéseket, és ahol a szélsőséges esetekben 

a hirtelen árvizek akár életveszélyessé is válhatnak.

Megjelentek a vállalkozók

Ahol ennyi gond van, ott persze megjelennek a vállalkozók is. A Watertight International, egy északnyugat-angliai székhelyű árvízvédelmi vállalat éppen a londoni terjeszkedést tervezi – mondja Mark Arrowsmith üzemeltetési igazgató.

Szokásos megoldásaik közé tartoznak a szivattyúk, az önzáró szellőzőnyílások, a vízálló ajtók és kapuk, valamint a csövekre szerelhető szelepek, amelyek megakadályozzák, hogy a vízszint emelkedésekor a szennyvíz beáramoljon a házba. 

A Watertight, amely októberben a South Hampstead-i rendezvényen számos ilyen megoldást mutatott be a lakosoknak, egyedi védelmi terveket is kínál. Nemcsak a ház védelmére vonatkozó tanácsokkal szolgálnak, hanem például abban is eligazítanak, hogy merre lehet menekülni, ha a vízszint veszélyesen emelkedik.

 

 

