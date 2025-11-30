Deviza
null
Met-gála
rendezvény
Vogue
Lauren Sánchez Bezos
Met Gala
Jeff Bezos
divatvilág

Bezosék beszálltak a Met-gálába és elszabadult a pokol – milliárdok repkednek a háttérben, miközben a Vogue dolgozókat rúg ki

A 2026-os Met-gála már jóval a megnyitó előtt viharfelhőket gyűjt maga fölé: heves viták és közösségi médiás felháborodás tört ki amiatt, hogy a rendezvény főszponzorai Jeff Bezos és felesége, Lauren Sánchez Bezos lesznek. A luxus és a filantrópia határán egyensúlyozó pár jelenléte a Met-gála támogatói között közel sem aratott osztatlan sikert.
Hajdu Gréta
2025.11.30., 12:03

A Met-gála minden évben a divatvilág legnagyobb presztízsű eseménye, ahol a vörös szőnyeg legalább annyira beszédtéma, mint a háttérben zajló kulturális és gazdasági folyamatok. A kritikák elsősorban arra mutatnak rá, hogy a gála – amelynek bevételei a The Metropolitan Museum of Art Costume Institute-ot támogatják – mindinkább a milliárdosok játszóterévé válik. 

Met-gála
Jeff Bezos és felesége, Lauren Sánchez Bezos – Met-gála Fotó: AFP

Kommentelők és divatkövetők sorra vetik fel: vajon helyénvaló-e, hogy egy kulturális intézmény ennyire erősen támaszkodik magánvagyonra, miközben a támogatók társadalmi és vállalati megítélése sokak szemében vitatható. A közösségi médiában több bejegyzés is arról szól, hogy a „kultúrát nem lehet pénzért megvásárolni”, és hogy Bezosék jelenléte a divatvilágban mesterkéltnek hat.

A Met-gála névadási ügye tovább szítja az elitklub-vitát

A felháborodás akkor érte el csúcspontját, amikor a The Met bejelentette: az idei tematikához kapcsolódó kiállítás egyik galériája a Condé Nast alapítójáról kap nevet, a médiacég jelentős, de nem részletezett mértékű adományának köszönhetően. Ez sokak számára tovább erősítette a „kulturális elitklub” érzetét. A Vogue anyacége ugyanakkor az utóbbi hónapokban komoly leépítéseket hajtott végre – többek között a Teen Vogue szerkesztőségében –, amit sok kritikus képmutatónak tart, különösen egy olyan időszakban, amikor többmillió dolláros támogatások cserélnek gazdát a háttérben.

Met-gála
Anna Wintour / Fotó: FACTSTORY

Anna Wintour azonban gyorsan reagált a felháborodásra. A Vogue globális szerkesztőjeként és a Met-gála első számú kreatív irányítójaként Wintour nyilatkozata különösen hangsúlyosnak számít. Egy dohai rendezvényen úgy fogalmazott: 

Lauren Sánchez Bezos „nagyszerű támogatója a jelmezművészetnek, elkötelezett a divat iránt, és értékes része lesz az eseménynek”. Hozzátette: rendkívül hálásak Sánchez nagylelkűségéért, és örömmel látják a párt a gála támogatói között.

A háttérben eközben egy új jelenség körvonalazódik. A divatiparban egyre több tehetős, de szakmailag kevésbé beágyazott szereplő próbál kulturális legitimitást szerezni – akár adományokkal, akár látványos megjelenésekkel. Lauren Sánchez Bezos az utóbbi években aktív résztvevője lett a divatvilágnak: megjelent Párizsban a Chanel és a Balenciaga bemutatóin, szerepelt a Vogue címlapján, és alapítványa 6,25 millió dollárral támogatta a Council of Fashion Designers of America fenntarthatósági programját. 

Mindez sokak szerint azt jelzi, hogy a jótékonykodás mellett identitásépítés is zajlik – és a Met-gála erre tökéletes platformot kínál. 

Akárhogy is, a 2026-os Met-gála már most rekordmennyiségű figyelmet kap – és a vita valószínűleg csak tovább fokozódik, ahogy közeledik a májusi esemény. Egy dolog biztos: ha a divat valóban a társadalom tükre, akkor a Met-gála körüli botrány a mai kulturális és gazdasági törésvonalakat mutatja meg a maga legfényesebb, mégis megosztó formájában.

