Lebutázták a 2025-ös Miss Universe nyertesét a szervezők – ez mentheti meg a versenyt a csődtől

A Miss Universe döntőjét minden évben világméretű figyelem kíséri, de a 2025-ös thaiföldi finálé már az első percekben világossá tette, hogy nem a klasszikus szépségkirálynő-sztorit kapjuk. A november negyedikei élő közvetítés szó szerint felrobbantotta a közösségi médiát: a felvételen Nawat Itsaragrisil, a Miss Universe Thailand szervezetének igazgatója „dumbhead”-nek, vagyis ostobának nevezte a mexikói Fátima Bosch-t (későbbi nyertest), amiért az elmulasztott promóciós tartalmakat megosztani Thaiföldről saját közösségi média oldalán. A jelenet annyira durva volt, hogy a versenyzők egy része élő adásban fordult szembe a vezetővel, és tiltakozásul kivonult a teremből.

A videó futótűzként terjedt, és néhány óra alatt nemcsak a szépségipar, hanem a globális média egyik vezető témája lett. Míg a Miss Universe kötelező jelleggel bocsánatot kért, a közönség már egy sokkal komolyabb kérdést feszegetett: lehet-e hiteles egy verseny, amelynek szervezői így beszélnek a saját jelöltjükről?

Titkos zsűri és összeomló hitelesség – nagy kérdés a Miss Univers 2025-ön

A döntő előtti napokban egy másik vád is felszínre került. A Guardian és az Entertainment Weekly is arról írt, hogy a hivatalos zsűri tagjai közül többen azt állították: a top 30-as mezőnyt nem ők választották ki, hanem egy informális „árnyékzsűri”, amelynek működéséről semmit sem tudtak.

Az egyik bíró végül le is mondott, nyíltan vállalva, hogy a Miss Universe döntési folyamatai átláthatatlanok és szakmailag vállalhatatlanok.

A botrányok hatására a verseny hitelessége gyakorlatilag órák alatt omlott össze. A közösségi média tele volt a versenyt bíráló kommentekkel, sokan bojkottot hirdettek, és egyes országok delegációi hivatalos magyarázatot követeltek.

Mégis: a versenyt minden eddiginél többen nézték.

A sötét igazság – a Miss Universe már két éve a csőd szélén egyensúlyoz

Az üzleti modell szempontjából ez kulcsfontosságú, hiszen az egykor pénzügyileg is sikeres Miss Universe-nek mára csak a presztízs maradt, mint érték. A Miss Universe-t birtokló JKN Global Group 2023 novemberében csődvédelmet kért Thaiföldön, miután nem tudta visszafizetni 12 millió dolláros kötvénytartozását. Ez különösen sokkoló volt, mivel a cég alig egy évvel korábban 20 millió dollárért vásárolta fel a versenyt, amelynek korábbi tulajdonosai között Donald Trump is szerepelt. 2024 januárjában a JKN végül rákényszerült a lépésre, amit korábban tagadott: 16 millió dollárért értékesítette a Miss Universe tulajdonának felét a Legacy Holding Group USA-nak.

Ezzel világossá vált, hogy a világ egyik legismertebb szépségversenye üzleti teherré vált.

Működése továbbra is három bevételi pilléren nyugszik:

a nemzeti franchise-licenceken (10 000–120 000 dollár között mozog országonként),

a szponzorációkon

és a közvetítési jogdíjakon.

A szervezet költségvetése nem nyilvános, de a JKN csődje egyértelművé tette, hogy a Miss Universe márka önmagában nem termel stabil profitot — ha a licencbevétel és a szponzori pénz akadozik, a modell összeomlik. És ekkor jött a 2025-ös botrány, amely — bármilyen cinikusan hangzik — életmentővé vált. A Fátima Bosch-hoz kapcsolódó videók 48 óra alatt virálissá váltak, és bár a pontos nézettségi adatok streaming platformonként eltérőek, a botrány által keltett soha nem látott médiafigyelem és a közösségi médiás elérés a 74 éves verseny történetének egyik legmagasabb nézettségű és legvitatottabb évadává tette a 2025-ös döntőt.