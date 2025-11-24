Lebutázták a 2025-ös Miss Universe nyertesét a szervezők – ez mentheti meg a versenyt a csődtől
A Miss Universe döntőjét minden évben világméretű figyelem kíséri, de a 2025-ös thaiföldi finálé már az első percekben világossá tette, hogy nem a klasszikus szépségkirálynő-sztorit kapjuk. A november negyedikei élő közvetítés szó szerint felrobbantotta a közösségi médiát: a felvételen Nawat Itsaragrisil, a Miss Universe Thailand szervezetének igazgatója „dumbhead”-nek, vagyis ostobának nevezte a mexikói Fátima Bosch-t (későbbi nyertest), amiért az elmulasztott promóciós tartalmakat megosztani Thaiföldről saját közösségi média oldalán. A jelenet annyira durva volt, hogy a versenyzők egy része élő adásban fordult szembe a vezetővel, és tiltakozásul kivonult a teremből.
A videó futótűzként terjedt, és néhány óra alatt nemcsak a szépségipar, hanem a globális média egyik vezető témája lett. Míg a Miss Universe kötelező jelleggel bocsánatot kért, a közönség már egy sokkal komolyabb kérdést feszegetett: lehet-e hiteles egy verseny, amelynek szervezői így beszélnek a saját jelöltjükről?
Titkos zsűri és összeomló hitelesség – nagy kérdés a Miss Univers 2025-ön
A döntő előtti napokban egy másik vád is felszínre került. A Guardian és az Entertainment Weekly is arról írt, hogy a hivatalos zsűri tagjai közül többen azt állították: a top 30-as mezőnyt nem ők választották ki, hanem egy informális „árnyékzsűri”, amelynek működéséről semmit sem tudtak.
Az egyik bíró végül le is mondott, nyíltan vállalva, hogy a Miss Universe döntési folyamatai átláthatatlanok és szakmailag vállalhatatlanok.
A botrányok hatására a verseny hitelessége gyakorlatilag órák alatt omlott össze. A közösségi média tele volt a versenyt bíráló kommentekkel, sokan bojkottot hirdettek, és egyes országok delegációi hivatalos magyarázatot követeltek.
Mégis: a versenyt minden eddiginél többen nézték.
A sötét igazság – a Miss Universe már két éve a csőd szélén egyensúlyoz
Az üzleti modell szempontjából ez kulcsfontosságú, hiszen az egykor pénzügyileg is sikeres Miss Universe-nek mára csak a presztízs maradt, mint érték. A Miss Universe-t birtokló JKN Global Group 2023 novemberében csődvédelmet kért Thaiföldön, miután nem tudta visszafizetni 12 millió dolláros kötvénytartozását. Ez különösen sokkoló volt, mivel a cég alig egy évvel korábban 20 millió dollárért vásárolta fel a versenyt, amelynek korábbi tulajdonosai között Donald Trump is szerepelt. 2024 januárjában a JKN végül rákényszerült a lépésre, amit korábban tagadott: 16 millió dollárért értékesítette a Miss Universe tulajdonának felét a Legacy Holding Group USA-nak.
Ezzel világossá vált, hogy a világ egyik legismertebb szépségversenye üzleti teherré vált.
Működése továbbra is három bevételi pilléren nyugszik:
- a nemzeti franchise-licenceken (10 000–120 000 dollár között mozog országonként),
- a szponzorációkon
- és a közvetítési jogdíjakon.
A szervezet költségvetése nem nyilvános, de a JKN csődje egyértelművé tette, hogy a Miss Universe márka önmagában nem termel stabil profitot — ha a licencbevétel és a szponzori pénz akadozik, a modell összeomlik. És ekkor jött a 2025-ös botrány, amely — bármilyen cinikusan hangzik — életmentővé vált. A Fátima Bosch-hoz kapcsolódó videók 48 óra alatt virálissá váltak, és bár a pontos nézettségi adatok streaming platformonként eltérőek, a botrány által keltett soha nem látott médiafigyelem és a közösségi médiás elérés a 74 éves verseny történetének egyik legmagasabb nézettségű és legvitatottabb évadává tette a 2025-ös döntőt.
Az idei verseny Thaiföld számára is turisztikai aranybánya volt
Thaiföld több tízmillió dollárt költött arra, hogy megszerezze a Miss Universe rendezési jogát – turisztikai befektetésként. A botrány pedig végeredményben tökéletes marketingnek bizonyult: a verseny hetében Bangkok és Nonthaburi szállodái teltházzal működtek, az ország pedig olyan online figyelmet kapott, amiért máskor milliárdokat kellene költeni marketingkampányokra. Nem túlzás tehát kijelenteni, hogy a Miss Universe 2025 egy gazdasági katasztrófából vált turisztikai szenzációvá.
Ki az a nő, akit lebutáztak – és aki mégis mindent vitt?
Fátima Bosch, Mexikó új szépségkirálynője, 25 éves, divat- és ruhatervezést tanult Mexikóban, Milánóban és az Egyesült Államokban. Sikere már önmagában figyelemre méltó, de a botrány miatt a közönség szemében ő lett a szépségiparban megalázott nők szimbóluma és a versenyzők kollektív kiállásának arca. A finálé pedig csak megerősítette ezt az imidzset: hiszen Bosch erősebb karakternek bizonyult, mint amilyet a Miss Universe valaha is megálmodott.
A jó elnyeri méltó jutalmát: lakás, fizetés, szerződések
A Miss Universe koronájához hatalmas üzleti csomag tartozik:
- 250 000 dollár készpénz
- New York-i luxuslakás egy évre
- 50 000 dolláros éves fizetés
- globális PR- és médiaszerződések
- milliós influencer- és kampánylehetőségek
Tehát nem csak egy szépségversenyről van szó – hanem hatalmas üzleti lehetőségről is. A győztesből néhány hónap alatt nemzetközi márka lesz. Bosch esetében ez valószínűleg még gyorsabban zajlik majd, hiszen a botrány miatt a neve már most globális figyelmet kapott.
A Miss Universe jövője: túléli, de milyen áron?
A szervezet hivatalos vizsgálatot ígért az alázás és a zsűrivita miatt, de kérdés, hogy ez elég lesz-e a bizalom helyreállításához. A franchise-partnerek egy része már jelezte elégedetlenségét, több ország képviselői pedig reformokat követelnek. A Miss Universe üzleti modelljének legnagyobb kockázata nem maga a botrány – hanem az, hogy a jövőben a szponzorok esetleg nem akarnak majd társulni egy ilyen kaotikus márkához.