Eladták a legdrágább mozifestményt, Han Solo űrhajót vehetne az árán

Egy dallasi aukción közel négymillió dollárért cserélt gazdát a Star Wars egyik ikonikus eredeti műalkotása, amely a film 1977-es premierje előtti promóciós kampány alapját képezte.

Az első pillantás egy messzi-messzi galaxisba / Fotó: Star Wars Holocron, X

A Heritage Auctions aukciósház közlése szerint Tom Jung művész akryl- és airbrushtechnikával készült alkotása 3,87 millió dollárért (1,26 milliárd forint) talált új tulajdonosra. A kompozíció egyik oldalán Luke Skywalker (Mark Hamill alakításában) fénykardot magasba emelve áll Leia hercegnő mögött, míg a háttérben Darth Vader árnyéka tornyosul föléjük.

A másik oldalon X-szárnyú vadászgépek indítanak támadást, látható Han Solo és Skywalker, amint kitüntetést vesznek át. Az alsó jobb sarokban R2-D2 és C-3PO droidok szerepelnek – ezeket az utolsó pillanatban adták hozzá. Az illusztráció először 1977 májusában jelent meg újsághirdetésekben, alig két héttel a film mozibemutatója előtt, és sok amerikainak ez jelentette az első betekintést George Lucas univerzumába.

A festmény így nem csupán promóciós anyag, hanem valódi kulturális mérföldkő, amely milliókat vezetett be a messzi-messzi galaxis varázsába. A festményt eredetileg Gary Kurtz producer őrizte irodájában, majd családja kínálta fel eladásra. A licitálás egymillió dollárról indult, a végső vevő neve nem került nyilvánosságra.

Ezzel az eladással új rekordok is születettek: a műtárgy felülmúlta a korábbi Csillagok háborúja-relikvia csúcsát, miután Darth Vader fénykardja csak 3,6 millió dollárért kelt el, valamint minden idők legmagasabb árát érte el filmplakátok eredeti műalkotásai között: a korábbi rekord 687 500 dollár volt, Bob Peak Apokalipszis most (Apocalypse Now) című filmhez készült munkájáért.

Érdemes megemlíteni, hogy a Star Wars 1977-es debütálása óta az egyik legsikeresebb filmfranchise a világon. Az eredeti filmet számos folytatás és előzmény követte, emellett könyvek, spin-off filmek és sorozatok egész sora született belőle, rajongótábora a világ minden tájára kiterjed.