Hivatásos repülőgéptolvaj, tinderes szellemíró, parmezánhallgató: hat meghökkentő állás a világból – az egyikért elképesztő összegeket fizetnek
A munka világa jóval túlmutat a jól bejáratott karrierutakon. Léteznek olyan állások, amelyek speciális helyzetekhez, extrém körülményekhez vagy egészen szűk szaktudáshoz kötődnek, ezért ritkán kerülnek a nyilvánosság elé. Ezek a pozíciók nehezen hozzáférhetők, sokszor nem sorolhatók be egyetlen hagyományos szakmába sem, mégis közös bennük, hogy komoly felkészültséget igényelnek – és gyakran meglepően jól meg lehet élni belőlük.
Víz alatti pizzafutár, mellékállásban
Floridában, a Jules’ Undersea Lodge nevű víz alatti szállodában a vendégek a tengerfenéken kialakított szobákban szállnak meg, az ételt pedig búvárok juttatják el hozzájuk.
A futárok teljes búvárfelszerelésben, vízhatlan táskákban viszik le a rendeléseket, miközben minden alkalommal szabályos merülést hajtanak végre.
A munkához érvényes búvárminősítés, fizikai állóképesség és biztonságtudatos hozzáállás szükséges.
A hasonló kereskedelmi búvármunkák és különleges kiszolgálói feladatok óradíja 15–30 dollár között mozog. Ez éves szinten, teljes munkaidőre vetítve bruttó 11–22 millió forint közötti jövedelmet jelenthet, bár fontos megjegyezni, hogy ez a feladatkör jellemzően csak része egy komplexebb szállodai búvári munkakörnek. A pozíció nem tartozik a kiemelkedően jól fizetett állások közé, a munkakör egyedisége és tapasztalati értéke miatt mégis sokak számára vonzó.
Repülőgép-visszaszerző ügynök
Ha egy magánrepülőgép vagy lízingelt utasszállító után nem teljesítik a fizetési kötelezettségeket, speciális ügynökök lépnek közbe.
Feladatuk a repülőgép jogszerű visszaszerzése, gyakran nemzetközi környezetben, összetett jogi és logisztikai feltételek mellett.
A munkakör alapos szakmai tapasztalatot, jogi ismereteket és gyors helyzetfelismerést igényel. A díjazás szinte minden esetben jutalékos: az ügynökök vagy ügynökségek a visszaszerzett repülőgép piaci értékének 6–10 százalékát kapják meg. Egyetlen sikeres akció egy több millió dolláros magángép esetén akár 50–100 millió forintnyi tiszta jutalékot is jelenthet, ám a munka nagy kockázattal és magas logisztikai önköltséggel jár. A munkakör leghíresebb képviselője Nick Popovich.
Online randi szellemíró
Az online társkeresés elterjedésével párhuzamosan önálló szolgáltatássá vált a randiappprofilok professzionális kezelése.
Az online randi szellemírók ügyfeleik nevében írják meg a bemutatkozásokat, válaszolnak az üzenetekre, és gyakran hosszabb ideig is fenntartják a kommunikációt a potenciális partnerekkel.
A munkához fejlett nyelvi készség, pszichológiai érzékenység és magas fokú diszkréció szükséges, mivel a szolgáltatás teljes mértékben bizalmi alapon működik.
A szolgáltatók jellemzően 400–1000 dollárt kérnek havonta ügyfelenként, a szolgáltatás mélységétől függően. Mivel egy szellemíró egyszerre csak korlátozott számú profilt tud hitelesen kezelni, a realitásokat nézve egy sikeres szabadúszó éves bevétele bruttó 15–25 millió forint körül mozoghat, amihez azonban folyamatos ügyfélszerzésre van szükség.
Arctapogató
A kozmetikai iparban léteznek olyan szakemberek, akiknek a tapintása valóságos mérőeszköznek számít. Az úgynevezett arctapogatók feladata, hogy tapintás alapján értékeljék a bőr állapotának változásait különböző kozmetikai termékek használata után.
Megfigyeléseik segítik a krémek, szérumok és egyéb bőrápolási termékek fejlesztését, valamint a végleges receptúrák kialakítását.
Ezek a pozíciók gyakran „sensory evaluator” vagy kozmetikai tesztelői munkakörökbe tartoznak, és jellemzően nagy nemzetközi vállalatoknál érhetők el. Az éves fizetés 27–36 millió forint körül alakul végzettségtől és tapasztalattól függően.
Parmezánhallgató
Olaszországban a parmezán minőség-ellenőrzése hagyományos módszereken alapuló, speciális szakma.
A több száz kilós sajtkorongokat nemcsak szemrevételezik, hanem kopogtatással is átvizsgálják.
A mesterek egy kis kalapáccsal ütögetik végig a sajt felületét, és a visszaverődő hang alapján állapítják meg, hogy van-e belső repedés vagy szerkezeti hiba. Ez a tudás hosszú évek alatt sajátítható el, és gyakran generációkon keresztül öröklődik. Egy tapasztalt sajtvizsgáló éves jövedelme 10–14 millió forintnak megfelelő euró, amely helyi viszonylatban megbecsült, stabil megélhetést biztosít.
Bálnatakonygyűjtő
A tengeri kutatások egyik kevéssé ismert területe a bálnák kilélegzett váladékának elemzése. A kifújt levegőben található nyál- és váladékrészecskékből a kutatók hormonális, egészségi és stressz-szintre vonatkozó adatokat nyernek ki.
A mintavételhez drónokat használnak, így az állatokat nem kell befogni vagy megzavarni.
Ez a tevékenység önálló munkakörként ritkán jelenik meg, jellemzően tengeri biológusok és kutatók feladatkörébe tartozik. A szakemberek éves bére 16–27 millió forint körül alakul intézménytől, projekttől és tapasztalattól függően.
