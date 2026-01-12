Deviza
EUR/HUF387,3 +0,43% USD/HUF331,9 +0,03% GBP/HUF447,03 +0,58% CHF/HUF416,15 +0,54% PLN/HUF91,94 +0,4% RON/HUF76,1 +0,33% CZK/HUF15,95 +0,41% EUR/HUF387,3 +0,43% USD/HUF331,9 +0,03% GBP/HUF447,03 +0,58% CHF/HUF416,15 +0,54% PLN/HUF91,94 +0,4% RON/HUF76,1 +0,33% CZK/HUF15,95 +0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX117 385,41 +0,75% MTELEKOM1 864 +0,11% MOL3 196 -0,13% OTP37 250 +1,8% RICHTER10 200 -0,78% OPUS556 +0,18% ANY7 740 +1,57% AUTOWALLIS150 -0,66% WABERERS5 300 0% BUMIX10 333,87 +0,34% CETOP4 124,17 +0,75% CETOP NTR2 583,71 +0,75% BUX117 385,41 +0,75% MTELEKOM1 864 +0,11% MOL3 196 -0,13% OTP37 250 +1,8% RICHTER10 200 -0,78% OPUS556 +0,18% ANY7 740 +1,57% AUTOWALLIS150 -0,66% WABERERS5 300 0% BUMIX10 333,87 +0,34% CETOP4 124,17 +0,75% CETOP NTR2 583,71 +0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
álommunka
munka
munkavégzés

Hat álommunka, ami nem hiszed el, hogy létezik – ezekről még biztos nem hallottál

Rengetegen álmodoznak arról, hogy egyszer kiszabadulhatnak a monitor előtt töltött szürke hétköznapokból. A jó hír: vannak munkák, amelyek annyira abszurdnak hangzanak, hogy elsőre kamuállásnak tűnnek – pedig nagyon is léteznek, sőt, egyesek kifejezetten jól fizetnek. Mutatjuk azt a hat mesébe illő álomállást, amelyekért sokan ölni tudnának!
Hajdu Gréta
2026.01.12, 22:16

Sokan csinálnak lelkesedésből olyan dolgokat, amelyeket szívesen vállalnának munkaként is – de ezekből nem minden esetben lehet számlákat fizetni. Szerencsére vannak állások, amelyek nemcsak élvezetesek, hanem határozottan meg is lehet élni belőlük. Összegyűjtöttük azt a hat álomállást, amelyekről kevesen hallottak – de amelyek láttán jó páran gondolkodás nélkül felmondanának.

Dog,Surf,Competition,September,10th,,2023,At,The,Del,Mar, álomállás
Minden szörfös álomállása – a kutyaszörfoktatás / Fotó: Janson George

Kutyaszörfoktató – minden szörfös álomállása

Az Egyesült Államok nyugati partján kialakult egy speciális szolgáltatás: kutyák szörfözésének oktatása. A trénerek nemcsak a lelkes gazdik számára tartanak foglalkozásokat, hanem népszerű rendezvényeket is szerveznek, gyakran bemutatókkal és versenyekkel kiegészítve. Óradíjuk 16–33 ezer forint, szezonban havi több mint egymillió forintos bevételre is szert tehetnek. A munkához nemzetközi szörfoktatói engedély (ISA), hivatásos kutyatréneri tanúsítvány (CPDT-KA) és állat-elsősegélynyújtó vizsga szükséges. A programok egyik ismert szervezője a Helen Woodward Animal Center.

Gumiabroncs- és autóillat-értékelő 

Nincs is jobb, mint az új autó illata. Ki gondolta volna, hogy ez nem a véletlen műve, hanem képzett szakemberek munkája? A prémiumautó-gyártásban az utastér illata a minőség része. 

Egyes gyártók – például az Audi – külön szakembereket alkalmaznak arra, hogy ellenőrizzék: az új autók belső terében nem jelennek-e meg zavaró szagok a gumiabroncsok, ragasztók vagy műanyag alkatrészek miatt.

Ezek az illatértékelők a minőségbiztosítási folyamat részeként dolgoznak. A fizetés évi 20–31 millió forint között mozog. A pozícióhoz jellemzően vegyészmérnöki vagy minőségbiztosítási végzettség szükséges, a kiválasztás során pedig speciális szaglásteszten mérik az érzékenységet és az allergiamentességet. 

Chengdu,,China,-,September,28,,2018:,Nurse,Attendant,Caring,For
Fotó: Sandra Foyt / Shutterstock

Pandadajka

A kínai Csengtu Óriáspanda-kutató Központban komolyan veszik a medveszittelést. A munkakör a pandakölykök gondozásából, etetéséből, megfigyeléséből és a viselkedési adataik dokumentálásából áll. 

A cél a fajfenntartási program támogatása. 

A fizetés éves szinten kb. tíz és fél millió forint, amelyhez teljes ellátás – szállás és étkezés – társul. A jelentkezés feltétele a legalább 22. betöltött életév, a zoológiai, mezőgazdasági vagy állatorvosi alapdiploma, valamint a jó íráskészség. A pozíció napjainkra kutatási asszisztensi irányba fejlődött, ahol a gondozási feladatok és a megfigyelés szorosan összekapcsolódnak. A juttatás prémiumokkal egészülhet ki, a munkakör pedig közvetlen részvételt kínál a világ egyik legismertebb természetvédelmi programjában.

Professional,Truck,Driver,Taking,A,Necessary,Break,,Sleeping,Comfortably,In
Fotó: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock

Hivatásos alvó

A hivatásos alvás nem csak extrém kutatásokhoz kötődik. Matracgyártók és alvásklinikák időnként hosszabb távra keresnek alvótesztelőket, akik különböző körülmények között, szakértői felügyelet mellett vesznek részt vizsgálatokban. 

Ezek a pozíciók általában projektalapúak, de vannak éves díjazású munkák is, az Egyesült Államokban 2026-ban átlagosan évi 26 millió forintos fizetéssel – ugyanakkor ezek az állások rendkívül ritkák, és gyakran alvásdiagnosztikai vagy egészségügyi háttértudást igényelnek. 

Ennél jóval keményebb műfaj az űrkutatáshoz kapcsolódó alváskutatás: a NASA által is alkalmazott ágyban fekvős programok projektalapon fizetnek, de a szigorú szabályok és a hosszú bezártság miatt ezek messze nem számítanak könnyű munkának, ráadásul fizikailag is megterhelők lehetnek.

Two,Young,Beautiful,Girls,Wearing,Full-length,Pink,Violet,Or,Purple
Fotó: Oleksandr Berezko / Shutterstock

Bérelhető koszorúslány

Nem egyszerű, ha az ember úgy akarja jól érezni magát élete legszebb napján, hogy nincsenek barátnői. Szerencsére létezik egy megoldás! 

Az esküvői üzletág egyik legmerészebb szolgáltatása a hivatásos koszorúslányok biztosítása, akik segítik az esemény lebonyolítását, kezelik a stresszhelyzeteket, és részt vesznek a ceremónián.

A díjazás esküvőnként 330 ezer forinttól csaknem másfél millió forintig is terjedhet. Bár nincs kötelező végzettség, de a munka nagy diszkréciót igényel. Többek között pedig elvárt a rendezvényszervezési tapasztalat, a magas stressztűrés és a hiteles szerepvállalás. Ilyen szolgáltatást kínál például a Bridesmaid for Hire.

Deck,Officer,With,Binoculars,On,Navigational,Bridge.,Seaman,On,Board
Fotó: Alexey Seafarer / Shutterstock

Szuperjachtszállító kapitány

A luxusjachtok adásvétele után a hajókat gyakran professzionális kapitányok juttatják el új kikötőjükbe. 

A hetekig tartó utazás, teljes ellátás, elképesztő fizetés – és olyan élmények, amelyeket kevesen mondhatnak magukénak. 

Ugyanakkor ez többhetes óceáni átkelést jelent, teljes felelősséggel a hajóért és a legénységért. A fizetés tapasztalattól függően évi 26 és közel 60 millió forint között mozoghat. A munkához nemzetközi kapitányi engedély (például RYA Yachtmaster Offshore), STCW biztonsági tanúsítvány és több ezer igazolt tengeri mérföld szükséges. 

Ha kíváncsi vagy, melyek azok az országok, ahol a legkevesebbet kell dolgozni, érdemes elolvasnod ezt a cikket! 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu