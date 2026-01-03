Deviza
Erdély
mti

A hó miatt leállt az élet Erdélyben

Az új év első napjaiban Erdélyben és Magyarországon egyaránt a tél diktálja a feltételeket. Míg a határon túl a nagy mennyiségű hó komoly fennakadásokat okozott a közlekedésben és az energiaellátásban, addig Magyarországon hideg, fagyos reggelekkel és mérsékelten télies időjárással indult az év, ami többfelé óvatosságot igényel a közlekedésben – írja az MTI.
Werderits Ivett
2026.01.03, 12:08
Frissítve: 2026.01.03, 12:19

Az új évet idén nem zajjal és füsttel, hanem hóval köszöntöttük. Fehérbe öltözött táj fogadta január első napjait, mintha a természet maga húzott volna vonalat a régi és az új közé. A havas évkezdés sokak szemében jó jel: tisztaságot, megújulást, lassabb, átgondoltabb indulást ígér. Ritka pillanat, amikor az év első napjai valóban csendet hoznak. Viszont Erdélyben ennek vannak negatív velejárói is. 

havazás , hó
A hó komoly károkat okozott / Fotó: Purger Tamás / MTI 

Az idei újév Erdélyben emlékeztetett arra, hogy a tél nem romantikus díszlet, hanem komoly próbatétel is. Elzárt utak, áram nélkül maradt települések, akadozó közlekedés mutatta meg, hogy a természet az úr.

A hó elzárta az utakat

Az Erdély-szerte lehullott, szokatlanul nagy mennyiségű komoly fennakadásokat okozott a közlekedésben és az energiaellátásban szombatra virradóra. A télies időjárás több megyében is rendkívüli helyzetet teremtett. Utak váltak járhatatlanná, fák dőltek az úttestre, vezetékek szakadtak le, és több tízezer háztartás maradt villanyáram nélkül – írja az MTI.

A legsúlyosabb helyzet Fehér megyében alakult ki, ahol a havazás következtében mintegy 42 ezer fogyasztónál szünetelt az áramszolgáltatás. Az energiahiány további problémákat is okozott, körülbelül nyolcezer háztartásban a vízellátást biztosító szivattyúk sem működtek. A katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint több megyei úton a kidőlt fák miatt teljes útlezárásra volt szükség, Gyulafehérváron pedig a tűzoltókat is többször riasztották hasonló esetekhez. Több településen a hó súlya alatt leszakadt villanyvezetékek nehezítették a helyreállítást.

Hargita megyében szintén jelentős károkat okozott a havazás. Szováta és Korond térségében több mint hétezer fogyasztó maradt áram nélkül az erős széllel kísért havazás miatt. A Gyergyószentmiklós és a Gyilkos-tó közötti útszakaszon a közlekedést kidőlt fák akadályozták, melyek eltávolításához a tűzoltók beavatkozására volt szükség. Fennakadást okozott az időjárás még Brassó, Maros és Máramaros megyékben. 

A román meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a télies időjárás legalább hétfő estig kitart. Ez idő alatt további havazásra, ónos esőre és hóviharra is számítani kell, a hegyekben akár félméteres hóréteg is kialakulhat, míg Erdély és Máramaros más részein a hó vastagsága elérheti a 15 centimétert. A hatóságok fokozott óvatosságra intik a közlekedőket és arra kérik a lakosságot, hogy kövessék a hivatalos tájékoztatásokat.

A havas évkezdés után Magyarországon is télies marad az időjárás a következő napokban, bár a mostani helyzet nem ígér olyan szélsőséges körülményeket, mint amilyenek Erdélyben alakultak ki. Vasárnap és hétfőn változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A nappali hőmérséklet többnyire 0 és 3 fok között alakul, míg éjszakánként és a kora reggeli órákban fagypont alá hűl a levegő – erről Köpönyeg.hu oldalán olvashatunk bővebben. 

