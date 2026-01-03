Deviza
Rendkívüli: az amerikaiak elfogták Maduro venezuelai elnököt

A kabát, ami többet ér, mint az éves fizetésed – mert nem akármilyen története van

Jackie Kennedy ikonikus lila darabja 50 ezer dollár feletti áron kelt el egy New York-i aukción. A választási éjszakán viselt gyapjúkabát a Kennedy-korszak egyik legismertebb divattárgya, amely egyszerre hordoz stílus- és politikatörténeti jelentőséget – és ma már többet ér, mint sokak éves fizetése.
Werderits Ivett
2026.01.03, 09:37

Jacqueline Kennedy – a közvélemény számára egyszerűen csak Jackie – az Egyesült Államok egyik legismertebb first ladyje volt, aki férje, John F. Kennedy elnöksége alatt új mércét teremtett a Fehér Ház nyilvános megjelenéseiben. Műveltségével, nyelvtudásával és kifinomult ízlésével nemcsak politikai, hanem kulturális ikonként is meghatározta az 1960-as évek Amerikáját. Jól tudta, hogy az öltözködés több egyszerű ruhák viselésénél. Egy tudatos eszköz volt számára, megjelenése egyszerre sugárzott eleganciát, modernitást és visszafogott hatalmat. Gyakran konkrét üzeneteket képviseltek a színválasztásai. Jackie Kennedy öröksége máig él, neve egyet jelent a stílussal és az elnöki korszakhoz kötődő idealizmussal. Ezt mutatja az is, hogy a kabát, amit a választási éjszakén viselt több mint 50 ezer dollárért kelt el egy aukción. 

Press preview for the Inaugural Luxury Week sales at Sotheby’s new global headquarters in the Breuer building A híres kabát közel 17 millió forintért talált gazdára /
A híres kabát közel 17 millió forintért talált gazdára / Fotó: AFP

Jackie Kennedy tudatosan építette fel ruhatárát, amelyben a francia ihletésű elegancia amerikai visszafogottsággal párosult. Ruhái a letisztult vonalvezetés, A-vonalak, és strukturált kabátok révén váltak az 1960-as évek kifinomult, mégis határozott nőideáljának meghatározó elemeivé. Öltözködésével egyszerre képviselte a modern nő képét és az elnöki intézmény méltóságát, kerülve a túlzott hivalkodást. Ruhatára nemcsak divattrendeket indított el, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy az Egyesült Államok kulturális önképe fiatalosabb, nemzetközibb arculatot kapjon. A választási éjszakán viselt lila kabát is ebbe a gondosan felépített stílusvilágba illeszkedett – az Elle oldalán olvashatunk erről részletesebben.

A kabát, amit alábecsültek

A Sotheby’s New York-i online aukcióján árverezett lila gyapjúkabátot előzetesen jóval visszafogottabb összegre becsülték, mint amennyiért végül gazdára talált. A szakérők úgy gondolták, hogy 8 ezer dollár a reális ára ennek a generációs darabnak. A történelmi jelentőségű kabát végül 50 800 dollárért, vagyis 16. 907. 942 forintért kelt el, jelentősen meghaladva az előzetes várakozásokat. Az eredmény jól mutatja, hogy a Kennedy-korszak ikonikus tárgyai iránti érdeklődés továbbra is erős, különösen akkor, ha egy-egy darab nemcsak stílust, hanem történelmi pillanatot is megtestesít – erről a WWD oldalán írnak.

Az ilyen történelmi divatdarabok nemcsak esztétikai vagy érzelmi értékkel bírnak, hanem befektetési szempontból is érdekesek lehetnek a gyűjtők számára. A relikviák hiteles provenienciával rendelkeznek (azaz hiteles történeti hátterük van), ami jelentősen növeli az értéküket a gyűjtői piacokon, különösen akkor, ha ikonikus eseményhez vagy személyhez kapcsolódnak. A divat- és aukciós piacban az ilyen tárgyak akár hosszú távon is értéknövekedést mutathatnak, ha megfelelően megőrzik őket. 

A lila szín üzenete

A lila szín választása különösen beszédes volt egy olyan politikailag feszített pillanatban, mint az elnökválasztás éjszakája. A szín hagyományosan a hatalom, a méltóság és az előkelőség színe. A vörös és a kék keverékeként az összefogás és a kompromisszum üzenetét hordozza. Ebben az esetben hivatalos magyarázat nem maradt fent annak kapcsán, hogy miért pont ezt a színt, illetve árnyalatot választotta, de valószínűleg tudatosan visszafogott volt, amely egyszerre sugárzott erőt és eleganciát. A kabát így nemcsak stílusában, hanem szimbolikájában is illeszkedett ahhoz az új korszakhoz, amelyet Kennedy képviselni kívánt – erről Erikataylor oldalán olvashatunk bővebben.

Jacqueline Kennedy lila kabátja ma már jóval több, mint egy gondosan megőrzött ruhadarab. Egy korszak optimizmusát, a politika és a divat ritka összefonódását, valamint egy tudatos női szerepfelfogást sűrít magába. Az, hogy mindez ma több mint 50 ezer dollárt ér, nem pusztán a luxusról szól, hanem arról is, hogyan válik a stílus történelemmé. Vannak kabátok, amelyeket viselnek – és vannak olyanok, amelyek történelmet írnak.

