Ezért néz ki minden app ugyanúgy: végtelen tartalmak, reklámtenger és dopaminfüggőség – a válasz a pszichológiában rejlik

A közösségi médiától a társkeresőkön át egészen a detoxappokig mára szinte minden alkalmazás ugyanarra az elvre épül: a felhasználói figyelem végtelen fenntartására. Az eredeti funkciók háttérbe szorultak, helyüket algoritmusvezérelt dopaminhurkok vették át, ezek pedig kipróbált pszichológiai trükkökre épülnek – nem véletlenül tűntek el a megkülönböztető jegyek a platformokon.

A modern appgazdaság központi logikája az addiktív használat, így a közösségi médiaplatformokat és az alkalmazásokat egyre nehezebben lehet megkülönböztetni egymástól / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az elmúlt években szinte észrevétlenül következett be az alkalmazások egységesülése. Legyen szó közösségi médiáról, videómegosztóról, társkeresőről vagy akár munkahelyi szoftverről, a működési logika ugyanarra a sémára épül:

folyamatos inger, gyors visszacsatolás, megszakítás nélküli használat.

A TikTok, az Instagram, a YouTube, az X, a Bluesky vagy a különböző társkereső alkalmazások eltérő felülettel és célcsoporttal dolgoznak, de funkcionálisan egyre kevésbé különböznek egymástól. Mindegyik feedalapú, algoritmus által vezérelt, és mindegyik arra törekszik, hogy a felhasználó minél hosszabb ideig az alkalmazásban maradjon.

Ez a modell erősen emlékeztet a szerencsejáték-iparban régóta alkalmazott mechanizmusokra. A változó jutalmazás, a folyamatos „hátha most” élmény, valamint az egyszerű, ismételhető interakciók – görgetés, húzás, koppintás – mind azt a célt szolgálják, hogy a felhasználó ne lépjen ki. A különbség mindössze annyi, hogy itt a fizetés nem pénzben, hanem figyelemben és időben történik.

Különösen látványos ez a társkereső alkalmazások esetében. Az ismerkedés, amely eredendően személyes és társas folyamat, mára szerencsejátékká változtatott rendszerré vált. Az arcok és profilok végtelen sora, a gyors döntések és az azonnali visszajelzések pontosan ugyanazt a viselkedést ösztönzik, mint a végtelen görgetés a közösségi médiában. A hangsúly nem a kapcsolódáson, hanem az aktivitáson van.

Óriási pénzek az addiktív közösségi médiahasználatban

Gyakori magyarázat, hogy a technológiai cégek kifogytak az új ötletekből. Valójában azonban nem erről van szó.

Az iparág megtalálta azt az üzleti modellt, amely a lehető legnagyobb és legstabilabb bevételt biztosítja: az elköteleződés maximalizálását. Ebben a rendszerben az alkalmazás eredeti célja másodlagossá válik, a fő mérőszám a képernyőn töltött idő.