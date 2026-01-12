A szigor ellenére a budapestiek újra és újra ugyanabba a hibába lépnek a kutyasétáltatás során
A kutya több tízezer éve az ember társa. A farkasok háziasítása 20–40 ezer évvel ezelőtt kezdődött, így a kutya – a farkas leszármazottjaként – az első társállatunknak tekinthető. Ez az ősi kapcsolat azonban nem jelenti azt, hogy minden gazda felelősen bánik az állatával. A modern környezetben az együttélés már nem ösztönökön, hanem tudatos szabályokon múlik. Alapvető a póráz használata a kutyasétáltatás során.
Sokan megfeledkeznek erről, holott a kiszabható bírság jócskán megterhelheti a pénztárcát. A póráz nélküli kutyasétáltatásra vonatkozó szabályozás 2026-ban is változatlanul érvényben van, és a megszegése továbbra is komoly anyagi következményekkel járhat.
A kutyasétáltatás ára
Széles skálán mozog a büntetés, és több tényezőtől is függ a pontos mértéke, de az biztos, hogy a helyszíni intézkedés esetén az alapesetben kiszabható bírság összege 6500 és 65 ezer forint között mozog, a szabálysértés körülményeitől függően. Ismételt elkövetésnél – vagyis ha valakit fél éven belül több alkalommal büntetnek meg ugyanazért a szabálysértésért – a helyszíni bírság összege akár a 90 ezer forintot is elérheti. Ha feljelentés történik, és szabálysértési eljárás indul, a kiszabható pénzbírság felső határa ennél is magasabb lehet. Súlyosabb, illetve halmozott esetekben – például harapás, veszélyeztetés vagy egyéb mulasztás esetén – a bírság összege akár a 150–500 ezer forintos sávba is eshet – erről a Dogx oldalán olvashatunk részletesebben.
A biztonság elsődleges szempont
Ezeknek a szabályoknak nem öncélú oka van, a pórázhasználatra vonatkozó előírások elsődleges feladata a biztonság, és ez nemcsak a kutya környezetében élőkre vonatkozik, hanem magára az állatra is. Egy váratlan zaj, egy hirtelen mozdulat vagy egy másik állat megjelenése olyan helyzetet teremthet, amelyet még a legszelídebb kutya sem mindig kezel kiszámíthatóan. Ebben a helyzetben a legokosabb a régi mondásra hallgatni.
Jobb félni, mint megijedni!
Érdemes erre úgy gondolni, hogy a póráz nem egyfajta korlátozás, hanem biztonsági eszköz. Segít megelőzni a baleseteket, a konfliktusokat, és azt is, hogy a kutya veszélybe sodorja saját magát vagy másokat – erről a Kutyakajás.hu oldalán írnak.
Hol lehet mégis póráz nélkül elengedni a kutyát?
- Kijelölt kutyafuttató: a kijelölt kutyafuttatók számítanak kivételnek a pórázhasználat alól. Ezeket a területeket kifejezetten arra alakították ki, hogy a kutyák szabadon mozoghassanak, miközben a környezet és a többi használó biztonsága is garantált.
- Magánterület: póráz nélkül kizárólag zárt, magántulajdonban lévő területen tartható a kutya, ahol a gazda vagy a tulajdonos biztosítani tudja, hogy az állat ne tudjon elszökni, és ne veszélyeztessen másokat.
Hol tilos a póráz nélküli sétáltatás?
- Természeti és védett természeti területek, erdők
- Közforgalmú közlekedési eszközök
- Játszóterek, élelmiszer-árusító üzletek, közfürdők – az utóbbi helyekre (a segítő kutyák kivételével) tilos kutyát bevinni.
Minden egyéb közterületen a póráz használata kötelező.
A póráz használata nem a kutya szabadságának korlátozásáról szól, hanem arról, hogy az együttélés mindenkinek biztonságos és kiszámítható maradjon.