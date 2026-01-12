Deviza
A szigor ellenére a budapestiek újra és újra ugyanabba a hibába lépnek a kutyasétáltatás során

Több tízezer éves közös történelmük ellenére a kutyák és az emberek együttélése ma is szabályokhoz kötött. A pórázhasználat nemcsak jogszabályi előírás, hanem alapvető biztonsági kérdés is. A kutyasétáltatás szabályait sokan még mindig nem követik.
Werderits Ivett
2026.01.12, 15:00
Frissítve: 2026.01.12, 15:15

A kutya több tízezer éve az ember társa. A farkasok háziasítása 20–40 ezer évvel ezelőtt kezdődött, így a kutya – a farkas leszármazottjaként – az első társállatunknak tekinthető. Ez az ősi kapcsolat azonban nem jelenti azt, hogy minden gazda felelősen bánik az állatával. A modern környezetben az együttélés már nem ösztönökön, hanem tudatos szabályokon múlik. Alapvető a póráz használata a kutyasétáltatás során.

LAB_6532 kutyasétáltatás
Kötelező a póráz használata a kutyasétáltatás során / Fotó: Ladóczki Balázs

Sokan megfeledkeznek erről, holott a kiszabható bírság jócskán megterhelheti a pénztárcát. A póráz nélküli kutyasétáltatásra vonatkozó szabályozás 2026-ban is változatlanul érvényben van, és a megszegése továbbra is komoly anyagi következményekkel járhat.

A kutyasétáltatás ára

Széles skálán mozog a büntetés, és több tényezőtől is függ a pontos mértéke, de az biztos, hogy a helyszíni intézkedés esetén az alapesetben kiszabható bírság összege 6500 és 65 ezer forint között mozog, a szabálysértés körülményeitől függően. Ismételt elkövetésnél – vagyis ha valakit fél éven belül több alkalommal büntetnek meg ugyanazért a szabálysértésért – a helyszíni bírság összege akár a 90 ezer forintot is elérheti. Ha feljelentés történik, és szabálysértési eljárás indul, a kiszabható pénzbírság felső határa ennél is magasabb lehet. Súlyosabb, illetve halmozott esetekben – például harapás, veszélyeztetés vagy egyéb mulasztás esetén – a bírság összege akár a 150–500 ezer forintos sávba is eshet – erről a Dogx oldalán olvashatunk részletesebben. 

A biztonság elsődleges szempont 

Ezeknek a szabályoknak nem öncélú oka van, a pórázhasználatra vonatkozó előírások elsődleges feladata a biztonság, és ez nemcsak a kutya környezetében élőkre vonatkozik, hanem magára az állatra is. Egy váratlan zaj, egy hirtelen mozdulat vagy egy másik állat megjelenése olyan helyzetet teremthet, amelyet még a legszelídebb kutya sem mindig kezel kiszámíthatóan. Ebben a helyzetben a legokosabb a régi mondásra hallgatni.

Jobb félni, mint megijedni!

Érdemes erre úgy gondolni, hogy a póráz nem egyfajta korlátozás, hanem biztonsági eszköz. Segít megelőzni a baleseteket, a konfliktusokat, és azt is, hogy a kutya veszélybe sodorja saját magát vagy másokat – erről a Kutyakajás.hu oldalán írnak.

Hol lehet mégis póráz nélkül elengedni a kutyát?

  • Kijelölt kutyafuttató: a kijelölt kutyafuttatók számítanak kivételnek a pórázhasználat alól. Ezeket a területeket kifejezetten arra alakították ki, hogy a kutyák szabadon mozoghassanak, miközben a környezet és a többi használó biztonsága is garantált.
  • Magánterület: póráz nélkül kizárólag zárt, magántulajdonban lévő területen tartható a kutya, ahol a gazda vagy a tulajdonos biztosítani tudja, hogy az állat ne tudjon elszökni, és ne veszélyeztessen másokat.

Hol tilos a póráz nélküli sétáltatás?

  • Természeti és védett természeti területek, erdők
  • Közforgalmú közlekedési eszközök
  • Játszóterek, élelmiszer-árusító üzletek, közfürdők – az utóbbi helyekre (a segítő kutyák kivételével) tilos kutyát bevinni.

Minden egyéb közterületen a póráz használata kötelező.

A póráz használata nem a kutya szabadságának korlátozásáról szól, hanem arról, hogy az együttélés mindenkinek biztonságos és kiszámítható maradjon.

