Ennyit keresne ma Happy Gilmore: a LIV Golf számokban - a golf már rég nem az, ami egykor volt

A golfról sokan azt gondolják, hogy csak gazdag öregurak unaloműző hobbija. Kimennek a pályára és csak iszogatnak, ütögetnek és élvezik az életet. Ez sok esetben igaz is lehet, de van egy oldala, amiről gyakran elfeledkezünk – különösen az olyan új ligák megjelenése óta, mint a LIV Golf. A golf ugyanis egy komoly sport, amelyhez remek koordinációs készség, kitartás és rengeteg gyakorlás szükséges.

A LIV Golf változtat / Fotó: AFP

Ahogy sok sportban, itt is vannak különböző ligák, versenyek és hierarchiák. A profi golf világát egy rendkívül szigorúan szabályozott versenyrendszer és világranglista tartja össze, amely pontosan meghatározza, ki hol helyezkedik el a sportág élmezőnyében. Bár a golf alapvetően egyéni sport, egyre nagyobb szerepet kapnak a csapatversenyek is, amelyek új dimenziót adnak a versengésnek.

Ez szigorú rendszer nagyon sokáig jól működött, de 2022-ben megjelent egy új szereplő a piacon. A LIV Golf egy új szemléletet, díjazást és hozzáállást hozott.

Mit jelentett eddig a LIV Golf?

Az idei évig a LIV Golf nagyban eltért az OWGR (Official World Golf Ranking) által meghatározott feltételrendszertől, ami alapvetően meghatározta a liga megítélését és a játékosok lehetőségeit. Amíg az OWGR 72 lyukas formátumot használ, addig a LIV Golf 54 lyukkal versenyzett 2022 és 2025 között, nem volt nyílt kvalifikáció és nem működött cut rendszer sem, ami azt jelenti, hogy nem esett ki a mezőny fele – erről a livgolf oldalán olvashatunk bővebben.

Bár a LIV Golf pénzdíjazása messze meghaladja a hagyományos túrákét, ez sokáig nem járt együtt OWGR-pontokkal, ami komoly dilemmát jelentett a játékosok számára. Mivel a versenyek formátuma nem felelt meg a világranglista feltételeinek, a LIV-ben elért győzelmek és helyezések nem segítették a játékosokat a ranglistán való előrelépésben, sőt sokszor hátráltatták is őket.

Mi változik 2026-tól?

Több kulcsfontosságú ponton változtat a LIV Golf 2026-tól. A versenyek az eddigi 54 lyukas formátum helyett 72 lyukas, négy napos lebonyolításban zajlanak majd, ami közelebb áll a hagyományos profi golf versenyrendszeréhez, és az OWGR-elvárásoknak is jobban megfelel. Ezzel párhuzamosan a versenyenkénti összdíjazás 25 millió dollárról 30 millió dollárra nő, amelyből 10 millió dollárt kifejezetten a csapatversenyekre különítenek el. A módosítások összességében azt szolgálják, hogy a LIV Golf ne csak pénzügyi értelemben legyen vonzó, hanem sportági szempontból is közelebb kerüljön a hagyományos profi versenyekhez – erről a Today's Golfer írt.