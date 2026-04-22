Új korszak kezdődik a Budapest Parkban – ezt hozza a 15. évad

A Budapest Park 15. évadának indulása nemcsak egy újabb koncertszezon kezdete, hanem egy enyhe irányváltás jele is. Amellett, hogy minden évben próbálnak megújulni és új ötletekkel előállni, idén helyszín még tudatosabban pozícionálja magát egyfajta nagykoncert élményként. A 2026-os szezonban egyszerre jelenik meg a látványos megújulás, a nagyszabású szórakoztatás és egy hosszabb távú, a hazai zenei szcénát támogató gondolkodás.

A Budapest Park április 23-án újra megnyitja kapuit / Forrás: Budapest Park

Nagyobb tánctér – a Budapest Park hallgat a közönségre

Az idei szezon egyik leglátványosabb eleme a tér átalakulása. A nagytánctér új vizuális megoldásai – például az ipari robotkarok, amelyeket az Audi gyárától vásároltak meg vagy az átrendezett fények – nemcsak jól mutatnak, hanem a koncertélményt is új szintre emelik. Ezzel a lépéssel a közönség kedvében járnak, mivel a tavalyi évadban többen is jelezték, hogy zavaró volt a tánctér közepén álló keverőpult. A cél tehát a következő volt: jobb rálátást adni a színpadra, miközben a tér hangulata is karakteresebb, kicsit futurisztikusabb lesz. Emellett a praktikus fejlesztések is erősödnek, a közlekedési információktól kezdve a biztonságos szórakozást segítő megoldásokig.

Elindul a ParkLab

Ami viszont igazán új irány, az a ParkLab elindítása. Ezzel a Budapest Park egyértelműen jelzi, hogy nemcsak koncerthelyszín akar lenni, hanem aktív szereplő is a zenei életben. A program több szinten támogatja a feltörekvő előadókat. Az alkotástól kezdve a stúdiómunkán át egészen addig, hogy a dalok eljussanak a közönséghez. A Vendégzenekari Program, az alkotóház, a stúdió, a KEMP és a különböző médiás megjelenések együtt egy elég átgondolt rendszert alkotnak. Külön plusz, hogy a mentális jóllét és az edukáció is része a kezdeményezésnek.

A koncertkínálat közben hozza a megszokott erős vonalat. A hazai lineup tele van nagy nevekkel, különleges produkciókkal és visszatérőkkel, miközben új előadók is lehetőséget kapnak. A jubileumi évadban különösen sok az egyszeri vagy ritka koncert, ami kicsit egyedibbé teszi az összképet. A nemzetközi fellépők listája pedig továbbra is erős, ami stabilan tartja a Park helyét a régió fontos koncerthelyszínei között.