Coachella 2026: egy fesztivál, ahol a költségek messze túlmutatnak a jegyárakon

A Coachella jelenleg a világ egyik legfelkapottabb fesztiválja, de ezenkívül egy rendkívül költséges életstílus-esemény is, ahol a belépő ára csak a teljes kiadás töredéke. Rengeteg magyar fiatal szeretne eljutni a koncertek és a hangulat miatt, ezért nem árt, ha megvizsgáljuk a költségeket. Bár a háromnapos jegyek ára 549–649 dollár, vagyis 168.593–199.302 forint között mozog, de a VIP belépő ára elérheti az 1399 dollárt, ami 429.231 forintnak felel meg, azonban a valós költségek ennél jóval magasabbra rúgnak. A fesztivál idén április 10–12. és április 17–19. között zajlott a kaliforniai Indióban, két egymást követő hétvégén.

A Coachella egy teljeskörű élményt nyújt a látogatóknak / Fotó: AFP

A szállás a Coachella egyik legdrágább része

A szállás az egyik legnagyobb költségtényező. A legolcsóbb opció a kemping, amely akár 150–400 dollárból megoldható, de a kényelmesebb „glamping” vagy prémium sátrak ára már több ezer dollár is lehet. A luxus kategóriában a Safari camping akár 10 000 dollárba kerülhet egy hétvégére. Aki inkább hotelben száll meg, annak éjszakánként 300–1000 dollárral (vagy még többel) kell számolnia a fesztivál idején, különösen Palm Springs környékén.

Az étkezés szintén jelentős kiadás. Bár a hivatalos becslések napi 30–60 dollárral számolnak, a valóságban ez gyakran sokkal magasabb. Idén számos beszámoló szerint egy egyszerű étel 23–30 dollár, egy pizza vagy menü akár 40 dollár körül alakul, és a napi költés könnyen meghaladhatja a 100 dollárt. A prémium étkezések még extrémebbek, egy exkluzív vacsora akár több száz dollárba is kerülhet.

A plusz költségek lehetnek a legextrémebbek

Ehhez jönnek az egyéb költések. Ebbe a kategóriába tartoznak az italok, VIP lounge-ok, privát élmények vagy a márkák eseményei. A fesztivál egyre inkább luxus- és influencerközpontú eseménnyé válik, ahol a résztvevők nemcsak koncertélményért, hanem életstílusért fizetnek.

A Coachellán az alap telefon­töltés általában ingyenesen elérhető, de a hosszú sorok és a korlátozott hozzáférés miatt sokan inkább fizetős megoldásokat választanak, például bérelhető, telefontöltést is biztosító lockereket, amelyek ára a hétvégére jellemzően több tíz dollár, általában körülbelül 60–80 dollár, egy részben visszatéríthető letéttel együtt. Emellett a fesztiválon számos márka kínál ingyenes termékeket vagy élményeket, például italokat, sminket, pihenőzónákat, ezek azonban többnyire limitáltan elérhetők, gyakran sorban álláshoz, regisztrációhoz vagy influenszerkapcsolatokhoz kötöttek, így nem minden látogató számára elérhető opciók – erről a Breezy Scroll oldalán írnak részletesebben.

Az évek során többször is előfordult, hogy az influenszerek csak eljátszották, hogy mennek a Coachellára.

Egy „budget” Coachella-utazás is körülbelül 2500 dollárba kerül, míg egy kényelmesebb vagy VIP élmény könnyedén 5000–7000 dollár fölé is mehet, luxus opciókkal pedig akár a tízezer dollárt is meghaladhatja.