Mindenki lop mindenkitől, aztán jól kimagyarázzák: sok milliós perek pörögnek az "A-listás" celebek világában – van, akinek a drogfüggőségét nyúlják le
A hírességek neve, arca vagy hangja ma már önmagában is komoly üzleti értéket képvisel, ezért a sztárok különösen érzékenyen reagálnak arra, ha egy márka vagy egy másik személy engedély nélkül próbál profitálni a személyiségükből. Az ilyen ügyek gyakran a right of publicity, vagyis a nyilvánossághoz való jog megsértését veszik alapul, amely számos országban védi a közismert embereket attól, hogy nevüket, képmásukat vagy akár jellegzetes hangjukat reklámcélokra használják fel hozzájárulás nélkül. Dua Lipa ügye a legfrissebb példa arra, hogy a digitális korban egyetlen fotó, hang vagy vizuális utalás is komoly jogi és pénzügyi következményekkel járhat.
Dua Lipa a Samsung ellen ment
Dua Lipa beperelte a Samsungot és 15 millió dolláros kártérítést követel, miután a dél-koreai cég az énekesnő szerint engedély nélkül használta fel a képét televízióik csomagolásán. A Reuters beszámolója szerint a keresetet 2026. május 8-án nyújtották be egy kaliforniai szövetségi bíróságon. A techóriás olyan kartondobozokra nyomtatta Dua Lipa fotóját, amelyekben tv-ket értékesítettek és ezzel azt a látszatot keltették, mintha az szupersztár reklámozná a termékeket.
A kép minden joga a popsztárhoz tartozik, ezért a jogi képviselői szerzői jogi és védjegybitorlás, valamint személyiségi jogsértés miatt is felléptek a vállalat ellen. A jogászok közösségi médiás bejegyzéseket is csatoltak bizonyítékként, köztük olyan kommenteket, amelyekben rajongók azt írták, hogy csak az énekesnő képe miatt vették meg az eszközt.
A Samsung közleményében tagadta a szándékos jogsértést és azt állította, hogy a képet egy külsős partner biztosította számukra, amely garantálta, hogy minden szükséges engedély rendelkezésre áll. A vállalat hozzátette, hogy továbbra is nyitottak arra, hogy peren kívül rendezzék a vitát Dua Lipa csapatával.
Az OpenAI nem lophat hangot
Scarlett Johansson és az OpenAI közötti konfliktus reflektorfénybe helyezte a mesterséges intelligencia által generált hangok jogi szabályozásának hiányosságait. A színésznő 2024 májusban nyilatkozott arról, hogy megdöbbentette az OpenAI által bemutatott Sky nevű ChatGPT-hang, amely szerinte kísértetiesen hasonlított a sajátjára. Johansson korábban a Her című filmben alakított egy mesterséges intelligencia-asszisztenst, és állítása szerint az OpenAI még a fejlesztés előtt felkérte őt a hang szerepére, amit azonban visszautasított.
Az OpenAI tagadta, hogy Johansson hangját másolták volna, és közölték, hogy a szinkronszínészt már azelőtt kiválasztották, hogy megkeresték volna a színésznőt. A vita ellenére a vállalat néhány nappal később eltávolította a Sky-hangot a rendszerből.
A szakértők szerint a mesterséges intelligencia által generált hangok egyre komolyabb veszélyt jelentenek, mivel nemcsak hírességek hangját lehet lemásolni, hanem csalásokhoz és személyazonosság-lopáshoz is felhasználhatják a technológiát.
Az aranyszínű ruha miatt mentek perre
Kim Kardashian 2019-ben 2,7 millió dolláros kártérítést nyert a Missguided USA ellen, miután azzal vádolta meg a fast fashion márkát, hogy engedély nélkül használta fel a nevét és a stílusát ruhái népszerűsítésére. A brit divatcég rendszeresen olyan ruhákat dobott piacra, amelyek szinte teljesen megegyeztek a Kardashian által viselt darabokkal.
A celeb keresete szerint a vállalat nemcsak lemásolta a hírességek megjelenését, hanem tudatosan használta fel a nevüket és képeiket marketingcélokra is. Az ügyben a Missguided USA nem védekezett a bíróságon, így a kaliforniai bíróság automatikusan Kardashian javára döntött. Az ítélet értelmében a cégnek több mint 2,7 millió dollárt kellett fizetnie, emellett megtiltották számára, hogy a jövőben a sztár nevét vagy védjegyeit használja termékei reklámozására.
A konfliktus egyik legismertebb példája egy aranyszínű ruha volt, amelyet Kim az Instagramon mutatott meg követőinek, majd néhány órával később a Missguided már saját, szinte teljesen azonos verzióját reklámozta.
A zenevilág nagyjaitól kölcsönzött Vanilla Ice
David Bowie és a Queen a kilencvenes évek egyik legismertebb szerzői jogi ügyében került szembe Vanilla Ice-szal az Ice Ice Baby című sláger miatt. A rapper dala világsiker lett, sokan azonban már az első másodpercekben felismerték benne a Queen és Bowie közös számát, az Under Pressurt.
Bowie és a zenekar szerzői jogsértés miatt pert indítottak, arra hivatkozva, hogy Vanilla Ice engedély nélkül használta fel a dal egyik legismertebb zenei elemét. A rapper nem tagadta a mintavételezést, ugyanakkor azzal védekezett, hogy az ő verziójában a basszusmenet minimálisan eltér az eredetitől. Az ügy végül nem jutott el bírósági ítéletig, mivel a felek peren kívül megegyeztek.
A megállapodás részeként Vanilla Ice kénytelen volt dalszerzői kreditet adni David Bowie-nak és a Queen tagjainak.
A történet mérföldkőnek számított a hiphop és a sampling kultúrájának jogi megítélésében is. Az ügy után a zenei producerek és előadók sokkal körültekintőbben kezdtek el más dalokból részleteket felhasználni.
Az E-Trade szerint a függőség reklámtéma
Lindsay Lohan 2010-ben pert indított az E-Trade pénzügyi szolgáltató cég ellen, miután a vállalat engedély nélkül használta a keresztnevét egy Super Bowl alatt sugárzott reklámban. A hirdetésben egy Lindsay nevű kisbaba szerepelt, akit milkaholicnak, vagyis tejfüggőnek neveztek, ami a színésznő szerint egyértelmű utalás volt sokat emlegetett drog- és alkoholproblémáira.
Lohan úgy érezte, hogy a reklám kigúnyolja őt, ezért 100 millió dolláros kártérítést követelt a cégtől. A színésznő jogi csapata azt állította, hogy a közvélemény számára a Lindsay név automatikusan hozzá kapcsolódik, így a reklám jogosulatlanul profitált a hírnevéből. Az E-Trade ugyanakkor azzal védekezett, hogy ez a név rendkívül gyakori és a reklámnak semmi köze nincs a színésznőhöz. Az ügy hónapokon át nagy médiavisszhangot kapott, mivel sokan túlzónak tartották a követelt összeget.
A felek végül körülbelül fél évvel később peren kívül megegyeztek, a megállapodás részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra.