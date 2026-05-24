Mindenki lop mindenkitől, aztán jól kimagyarázzák: sok milliós perek pörögnek az "A-listás" celebek világában – van, akinek a drogfüggőségét nyúlják le

A hírességek neve, arca vagy hangja ma már önmagában is komoly üzleti értéket képvisel, ezért a sztárok különösen érzékenyen reagálnak arra, ha egy márka vagy egy másik személy engedély nélkül próbál profitálni a személyiségükből. Az ilyen ügyek gyakran a right of publicity, vagyis a nyilvánossághoz való jog megsértését veszik alapul, amely számos országban védi a közismert embereket attól, hogy nevüket, képmásukat vagy akár jellegzetes hangjukat reklámcélokra használják fel hozzájárulás nélkül. Dua Lipa ügye a legfrissebb példa arra, hogy a digitális korban egyetlen fotó, hang vagy vizuális utalás is komoly jogi és pénzügyi következményekkel járhat.

Dua Lipa a Samsung ellen ment

Dua Lipa beperelte a Samsungot és 15 millió dolláros kártérítést követel, miután a dél-koreai cég az énekesnő szerint engedély nélkül használta fel a képét televízióik csomagolásán. A Reuters beszámolója szerint a keresetet 2026. május 8-án nyújtották be egy kaliforniai szövetségi bíróságon. A techóriás olyan kartondobozokra nyomtatta Dua Lipa fotóját, amelyekben tv-ket értékesítettek és ezzel azt a látszatot keltették, mintha az szupersztár reklámozná a termékeket.

A kép minden joga a popsztárhoz tartozik, ezért a jogi képviselői szerzői jogi és védjegybitorlás, valamint személyiségi jogsértés miatt is felléptek a vállalat ellen. A jogászok közösségi médiás bejegyzéseket is csatoltak bizonyítékként, köztük olyan kommenteket, amelyekben rajongók azt írták, hogy csak az énekesnő képe miatt vették meg az eszközt.

A Samsung közleményében tagadta a szándékos jogsértést és azt állította, hogy a képet egy külsős partner biztosította számukra, amely garantálta, hogy minden szükséges engedély rendelkezésre áll. A vállalat hozzátette, hogy továbbra is nyitottak arra, hogy peren kívül rendezzék a vitát Dua Lipa csapatával.

Az OpenAI nem lophat hangot

Scarlett Johansson és az OpenAI közötti konfliktus reflektorfénybe helyezte a mesterséges intelligencia által generált hangok jogi szabályozásának hiányosságait. A színésznő 2024 májusban nyilatkozott arról, hogy megdöbbentette az OpenAI által bemutatott Sky nevű ChatGPT-hang, amely szerinte kísértetiesen hasonlított a sajátjára. Johansson korábban a Her című filmben alakított egy mesterséges intelligencia-asszisztenst, és állítása szerint az OpenAI még a fejlesztés előtt felkérte őt a hang szerepére, amit azonban visszautasított.

Az OpenAI tagadta, hogy Johansson hangját másolták volna, és közölték, hogy a szinkronszínészt már azelőtt kiválasztották, hogy megkeresték volna a színésznőt. A vita ellenére a vállalat néhány nappal később eltávolította a Sky-hangot a rendszerből.

A szakértők szerint a mesterséges intelligencia által generált hangok egyre komolyabb veszélyt jelentenek, mivel nemcsak hírességek hangját lehet lemásolni, hanem csalásokhoz és személyazonosság-lopáshoz is felhasználhatják a technológiát.