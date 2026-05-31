A TikTok teljesített a legrosszabbul a gyűlöletbeszéd elleni fellépésben az EU szerint

Miközben a közösségi médiás platformok rendre azt hangsúlyozzák, hogy határozottan fellépnek a gyűlöletkeltő tartalmakkal szemben, egy friss európai jelentés szerint a valóság ennél jóval árnyaltabb. Az Európai Unióban működő Appeals Centre Europe, vagy röviden csak ACE vizsgálata arra jutott, hogy a Facebook, az Instagram, a TikTok és a YouTube számos esetben saját szabályzatát sem alkalmazza következetesen, így olyan tartalmak – például a gyűlöletbeszéd – is fennmaradhatnak az oldalakon, amelyek sértik a platformok közösségi irányelveit.

Gyűlöletbeszéd miatt bírálják a TikTokot az EU-ban / Fotó: Tada Images / Shutterstock

A Digitális Szolgáltatásokról szóló rendelet keretében létrehozott független szervezet egy év alatt több mint 24 ezer panaszt kapott európai felhasználóktól. A gyűlöletbeszéddel kapcsolatos ügyek vizsgálata során pedig arra a megállapításra jutott, hogy az esetek közel 70 százalékában a platformok hibás döntést hoztak, amikor nem távolították el a kifogásolt tartalmat. Az eredmények ismét ráirányítják a figyelmet arra, milyen nehéz feladat a több milliárd felhasználót kiszolgáló online felületeken a szabályok következetes betartatása – írja az Euronews.

A közösségi oldalak tévedhetnek

A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a gyűlöletbeszédhez kapcsolódó ügyekben az ACE által felülvizsgált esetek 70 százalékában a szervezet más következtetésre jutott, mint az érintett platform. Ez azt jelenti, hogy a Facebook, az Instagram, a TikTok vagy a YouTube olyan tartalmakat hagyott elérhetően, amelyek az ACE szerint sértették az adott szolgáltató saját közösségi alapelveit.

A vizsgált ügyek között rasszista, antiszemita és más kisebbségi csoportokat célzó tartalmak egyaránt szerepeltek. Az ACE példaként említett olyan Instagram-bejegyzések alatti kommenteket, amelyek fekete futballistákat sértő, rasszista módon ábrázoltak, illetve olyan YouTube-videókat, amelyek antiszemita üzeneteket terjesztettek.

A jelentés szerint nemcsak a gyűlöletkeltő tartalmak kezelése okoz problémát a közösségi platformoknak. Az ACE egy olyan ügyet is vizsgált, amelyben a TikTok nem távolított el egy mesterséges intelligencia segítségével készített, az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos félrevezető videót, noha az sértette a platform saját szabályait. A szervezet szerint az ilyen esetek jól mutatják, hogy a mesterséges intelligenciával előállított tartalmak terjedésével egyre nehezebb feladat a hamis vagy megtévesztő információk kiszűrése.