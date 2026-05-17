Isten nevében, adómentesen: így működik a szekták milliárd dolláros üzleti modellje

A világ legismertebb kultuszai és vallási mozgalmai közül több is olyan pénzügyi rendszert épített ki, amely multinacionális vállalatokkal vetekszik: ingatlanbirodalmakat, médiacégeket, befektetési alapokat, sőt ipari vállalkozásokat működtetnek. A hit, a szektákon belüli közösségi nyomás és az adómentesség kombinációja sok esetben elképesztő vagyonok felhalmozását tette lehetővé – összegyűjtöttük a legismertebb eseteket.
2026.05.17, 07:05

A szekták gazdasági modellje általában ugyanarra az alapelvre épül: a hívő nem egyszerű fogyasztó, hanem teljesen elkötelezett résztvevővé válik. A tagok rendszeresen adományoznak, fizetnek a „lelki fejlődésért”, önkéntes munkát végeznek, sokszor pedig az egész életüket a közösség köré szervezik. Ez olyan stabil bevételi rendszert hoz létre, amelyről a legtöbb vállalat csak álmodhat. Egy multinacionális cégnél a dolgozó fizetésért dolgozik, a vásárló pedig bármikor otthagyhatja a márkát. Egy manipulatív vallási rendszerben viszont a pénzügyi áldozatot maga a hit legitimálja. 

Szekták, mint hitre épített üzleti modellek  / Fotó: KinoMasterskaya / Shutterstock

A legtöbb modern szekta működésének egyik legfontosabb eleme, hogy a spirituális fejlődést fokozatokhoz és fizetési szintekhez köti. A hívő mindig közelebb kerülhet az „igazsághoz”, de ezért újabb kurzusokat, tréningeket vagy adományokat kell vállalnia. A legismertebb példa erre a Szcientológia. L. Ron Hubbard szervezete a lelki megtisztulást úgynevezett auditálási folyamatokon keresztül kínálja. 

A rendszer kritikusai szerint a legmagasabb spirituális szintek elérése akár több százezer dollárba is kerülhet egyetlen követőnek.

 A szervezet közben világszerte prémium ingatlanokat halmozott fel Hollywoodtól Londonig. A Szcientológia különösen agresszíven harcolt az amerikai adómentes státusz megszerzéséért. Az amerikai adóhatósággal évekig tartó jogi konfliktusokat folytattak, míg végül 1993-ban vallási szervezetként ismerték el őket.

A szervezet egyik legtöbbet vitatott része a Sea Org nevű belső elitcsoport. Volt tagok szerint a résztvevők extrém hosszú munkaidőben dolgoztak minimális juttatásért, miközben a szervezet hatalmas ingatlanvagyont épített.

Osho 93 Rolls-Royce-a a luxus egyik legismertebb szimbóluma lett

Kevés vallási vezető testesítette meg annyira látványosan a spirituális üzlet fogalmát, mint Bhagwan Shree Rajneesh, vagyis Osho. Az indiai guru az 1980-as években Oregon államban hozta létre Rajneeshpuram nevű kommunáját, amely gyakorlatilag saját városként működött. A mozgalom hívei vagyonokat adományoztak a közösségnek, miközben Osho luxuséletet élt. 

A legismertebb történet szerint 93 Rolls-Royce-a volt, amelyekkel rendszeresen végighajtott követői előtt.

A látványos gazdagság teljesen szembement azzal a spirituális egyszerűséggel, amelyet a mozgalom eredetileg hirdetett. Rajneeshpuram végül az amerikai történelem egyik legsúlyosabb bioterror-támadásával került be a hírekbe: a mozgalom vezető körei salmonellával fertőztek meg helyi éttermeket hogy távol tartsák a helyieket a helyi választásoktól.

Bhagwan Shree Rajneesh / Fotó: USA TODAY Network  / Reuters

A japán világvége-szekta saját gyárakat működtetett

Az egyik legmegdöbbentőbb gazdasági háttérrel rendelkező kultusz az Aum Shinrikyo volt, amely az 1995-ös tokiói szaringáztámadás miatt vált világhírűvé. Többek között azt kommunikálták a híveknek, hogy a világon kizárólag az Aum szekta tagjai fogják túlélni a harmadik világháborút,  amit az Egyesült Államok robbant ki Japán ellen – és ők alkotnak majd egy új, spirituálisan tiszta civilizációt. Azonban a szervezet nem csupán vallási közösségként működött. 

A mozgalom tudatosan toborzott mérnököket, fizikusokat és informatikusokat Japán elit egyetemeiről. A szekta „Mahaposa” nevű számítógépes cége Tajvanról importált alkatrészeket, amelyeket a kultusz tagjai (rabszolgamunkában) szereltek össze Japánban, és rendkívül olcsón adták őket Tokióban.

 A vagyonuk a becslések szerint közel 1,5 milliárd dollár volt 1995-ben – azonban a tokiói szaringáztámadás után a japán bíróság megfosztotta az Aumot a vallási szervezet státuszától, és 1996-ban hivatalosan csődöt jelentett a szektára.

A Moon-szekta a fegyvergyártástól a médiáig mindenben benne volt

A dél-koreai Sun Myung Moon által alapított Egyesítő Egyház – közismertebb nevén Moon-szekta – szintén hatalmas gazdasági hálózatot épített ki. A mozgalomhoz kötődő Tongil Group fegyvergyártásban, szállodaiparban, hajózásban és médiában is érdekelt volt. A szervezethez kapcsolódik a The Washington Times amerikai konzervatív napilap is. 

Japánban különösen nagy botrányt kavart, amikor kiderült: a szervezet tagjai gyászoló embereket próbáltak rávenni arra, hogy túlárazott „szent tárgyakat” vásároljanak elhunyt rokonaik lelki üdvéért.

 Ez a botrány vezetett közvetve Sinzó Abe volt japán miniszterelnök meggyilkolásához is, és a Tokiói Bíróság elrendelte a szekta helyi ágának feloszlatását.

Az adómentesség a legnagyobb fegyverük lehet

A vallási szervezetek egyik legnagyobb előnye világszerte az adómentesség. Sok országban az egyházak mentesülnek a társasági adó, az ingatlanadó és bizonyos befektetési terhek alól is. 

Óriási visszhangot váltott ki az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházához köthető Ensign Peak Advisors ügye is. Bár a mormon egyház egy legitim, széles körben elfogadott világvallás, nem pedig egy klasszikus, romboló szekta, mint az Aum Sinrikjó, a gazdasági visszásság (a transzparencia hiánya) ettől függetlenül tény. Egy belső informátor szerint az alap több mint 100 milliárd dollárnyi vagyont kezelt, miközben a pénzek jelentős részét befektetésekben tartották. Az amerikai tőzsdefelügyelet 2023-ban bírságot szabott ki az alaphoz kapcsolódó struktúrák miatt. Az amerikai televangélisták világa szintén gigantikus üzletté nőtte ki magát. Kenneth Copeland vagy Joel Osteen prédikációi a „prosperity gospel”, vagyis a sikerteológia köré épülnek: minél többet adományozol, annál jobban megjutalmaz Isten. 

Kenneth Copeland magánrepülőgépei rendszeresen viták tárgyát képezik. A prédikátor egy interjúban azzal indokolta a privát gépek használatát, hogy így nem kell „démonokkal teli” menetrend szerinti járatokon utaznia.

A közösséghez tartozás, a spirituális biztonság vagy az elfogadás ígérete sokszor éppen a legkiszolgáltatottabb embereket vonzza be, akik idővel érzelmileg, anyagilag és társadalmilag is teljesen a szervezethez kötődhetnek. Ez a függés pedig megteremti a lehetőségét annak, hogy a vezetők a hitet és a lojalitást pénzügyi vagy akár személyes kihasználásra fordítsák.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
