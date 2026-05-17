Isten nevében, adómentesen: így működik a szekták milliárd dolláros üzleti modellje

A szekták gazdasági modellje általában ugyanarra az alapelvre épül: a hívő nem egyszerű fogyasztó, hanem teljesen elkötelezett résztvevővé válik. A tagok rendszeresen adományoznak, fizetnek a „lelki fejlődésért”, önkéntes munkát végeznek, sokszor pedig az egész életüket a közösség köré szervezik. Ez olyan stabil bevételi rendszert hoz létre, amelyről a legtöbb vállalat csak álmodhat. Egy multinacionális cégnél a dolgozó fizetésért dolgozik, a vásárló pedig bármikor otthagyhatja a márkát. Egy manipulatív vallási rendszerben viszont a pénzügyi áldozatot maga a hit legitimálja.

Szekták, mint hitre épített üzleti modellek

A legtöbb modern szekta működésének egyik legfontosabb eleme, hogy a spirituális fejlődést fokozatokhoz és fizetési szintekhez köti. A hívő mindig közelebb kerülhet az „igazsághoz”, de ezért újabb kurzusokat, tréningeket vagy adományokat kell vállalnia. A legismertebb példa erre a Szcientológia. L. Ron Hubbard szervezete a lelki megtisztulást úgynevezett auditálási folyamatokon keresztül kínálja.

A rendszer kritikusai szerint a legmagasabb spirituális szintek elérése akár több százezer dollárba is kerülhet egyetlen követőnek.

A szervezet közben világszerte prémium ingatlanokat halmozott fel Hollywoodtól Londonig. A Szcientológia különösen agresszíven harcolt az amerikai adómentes státusz megszerzéséért. Az amerikai adóhatósággal évekig tartó jogi konfliktusokat folytattak, míg végül 1993-ban vallási szervezetként ismerték el őket.

A szervezet egyik legtöbbet vitatott része a Sea Org nevű belső elitcsoport. Volt tagok szerint a résztvevők extrém hosszú munkaidőben dolgoztak minimális juttatásért, miközben a szervezet hatalmas ingatlanvagyont épített.

Osho 93 Rolls-Royce-a a luxus egyik legismertebb szimbóluma lett

Kevés vallási vezető testesítette meg annyira látványosan a spirituális üzlet fogalmát, mint Bhagwan Shree Rajneesh, vagyis Osho. Az indiai guru az 1980-as években Oregon államban hozta létre Rajneeshpuram nevű kommunáját, amely gyakorlatilag saját városként működött. A mozgalom hívei vagyonokat adományoztak a közösségnek, miközben Osho luxuséletet élt.

A legismertebb történet szerint 93 Rolls-Royce-a volt, amelyekkel rendszeresen végighajtott követői előtt.

A látványos gazdagság teljesen szembement azzal a spirituális egyszerűséggel, amelyet a mozgalom eredetileg hirdetett. Rajneeshpuram végül az amerikai történelem egyik legsúlyosabb bioterror-támadásával került be a hírekbe: a mozgalom vezető körei salmonellával fertőztek meg helyi éttermeket hogy távol tartsák a helyieket a helyi választásoktól.