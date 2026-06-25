Az árnyékpiac ára: milliárdos veszteséget okoz a feketekereskedelem Európában

A feketekereskedelem Európában ma már jóval több annál, mint amit sokan még mindig a klasszikus csempészettel azonosítanak. Nem csupán arról van szó, hogy valaki a határ közelében, pult alól vagy egy autó csomagtartójából árul illegális terméket. Ez a világ mára sokkal szervezettebb, technológiailag fejlettebb és nehezebben követhető, mint korábban bármikor. Ahol megjelenik egy legális piac, ott szinte törvényszerűen megjelennek azok a szereplők is, akik a szabályozott útvonalakat megkerülve próbálnak hasznot húzni belőle.

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A dohányipar különösen jó példa erre. A hamis cigaretta és a csempészáru mellett ma már az új típusú nikotintartalmú termékek, például a nikotinpárnák vagy az illegális ízesített vape-ek is jelentős teret kaptak a feketepiacon. Ezeket sok esetben kifejezetten illegális értékesítésre gyártják. A bűnszervezetek nem fizetnek adót, nem tartják be a munkavédelmi, környezetvédelmi vagy egészségügyi előírásokat és gyakran ismeretlen eredetű alapanyagokból állítják elő a termékeket. A fogyasztó így sokszor azt sem tudja pontosan, mit vásárol és annak milyen hatása lehet az egészségére.

Az illegális termékek vonzereje első látásra többnyire az ár. Olcsóbbnak tűnnek, hiszen a feketekereskedők nem fizetik meg az adókat, vámokat, nem költenek ellenőrzött gyártási folyamatokra, minőségbiztosításra vagy biztonsági vizsgálatokra.

Csakhogy az olcsóságnak ára van. Ezt végül a fogyasztó az egészségével, az állam a kieső adóbevétellel, a legális szereplők pedig piaci és reputációs károkkal fizetik meg.

A feketekereskedelem Európában minden iparágat érint

A probléma nem korlátozódik a dohánytermékekre. A hamis ruházati cikkek, parfümök, élelmiszerek, étrend-kiegészítők vagy gyógyszeripari készítmények szintén komoly kockázatot hordoznak. Egy hamis póló festékanyaga bőrirritációt okozhat, egy hamis parfüm allergiás reakciót válthat ki, egy ismeretlen eredetű élelmiszer pedig akár hosszabb távon is károsíthatja az egészséget. A fogyasztó sokszor csak azt látja, hogy kedvezőbb áron jut hozzá valamihez, miközben nem gondol bele abba, milyen gyártási lánc, milyen alapanyag és milyen bűnszervezeti háttér állhat mögötte.