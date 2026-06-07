Fizess, hogy szenvedhess: az önfejlesztés legfurcsább üzletei
Az önfejlesztés 2026-ban hihetetlenül nagy szerepet kapott, az önmegvalósítással és az életmódváltással együtt. Az elmúlt időszakban pontosan ezért elképesztő méretű üzleteket építettek erre. A világ különböző pontjain emberek milliói fizetnek jelentős összegeket olyan kurzusokért, táborokért és mentorprogramokért, amelyek azt ígérik, hogy jobb házastárssá, sikeresebb vezetővé, erősebb férfivá vagy éppen ideális feleséggé alakítják őket. Az Egyesült Államokban és Kelet-Európában különösen látványos példái alakultak ki ennek a trendnek, ahol sokszor nem egyszerű képzésekről, hanem ideológiai vagy fizikai végletekre épülő programokról beszélhetünk.
Az egyik legismertebb irányzat a közösségi médiában népszerűvé vált tradwife, vagyis hagyományos feleség mozgalom. Keresztény influenszerek és önjelölt életvezetési tanácsadók egész üzletágat építettek arra, hogy megtanítsák a nőket a bibliai feleség szerepére.
A kovászos kenyérsütés az önfejlesztés kulcsa lenne?
Az legelterjedtebb példa talán Tilly Dillehay amerikai írónő és influenszer Wife School nevű kurzusa. Az ilyen képzéseken a résztvevők azt tanulják, hogyan legyenek engedelmesebbek a férjükhöz, miként kerüljék a konfliktusokat, hogyan kontrollálják érzelmeiket, és hogyan teremtsenek csendes, békés otthont. A tananyag része lehet a kovászos kenyérsütés, a takarítási rutinok kialakítása vagy a hagyományos háztartásvezetés is. Az online kurzusok ára jellemzően 50 és 150 dollár között mozog, a prémium mentorprogramok és exkluzív közösségi tagságok pedig akár az évi 1000 dollárt is elérhetik.
A jelenség kelet-európai megfelelői még furcsább irányt vesznek. Oroszországban és több szláv országban működnek olyan exkluzív női akadémiák, amelyek a pszichológia, az ezoterika és a hagyományos női szerepek sajátos keverékét kínálják.
Néhány példa:
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- Flörtölés A-tól Z-ig
- A Jade-barlang rejtélyei
A résztvevők azt tanulják, hogyan válhatnak királynővé vagy gésává egy gazdag férfi oldalán. Az online előadásokért több száz dollárt kérnek, a luxuselvonulások és privát konzultációk ára pedig elérheti az 5000 dollárt is.
Alfa táborok nem csak egykori cserkészeknek
A férfiaknak szánt programok egy másik végletet képviselnek. Az Egyesült Államokban nagy népszerűségnek örvendenek az úgynevezett férfivá avatási vagy alfa bootcampek.
Ezek közül a legismertebb a The Modern Day Knight Project , amelyet Bedros Keuilian vállalkozó vezet. A 75 órás program során a résztvevőket gyakorlatilag folyamatos fizikai és mentális terhelésnek vetik alá. Fagyos vízben feküdnek, miközben slaggal locsolják őket, sárban kúsznak, teherautókat húznak, alvásmegvonás mellett küzdősport-feladatokat teljesítenek. A szervezők szerint mindez azért szükséges, hogy megöljék a bennük élő kisfiút, és jobb apává, férjjé, vezetővé váljanak. A háromnapos megpróbáltatás és az azt követő online mentorálás ára körülbelül 18 ezer dollár, vagyis több mint hatmillió forint.
Ha valaki úgy érzi, hogy több ezer kilométert nem utazna azért, hogy idegenek üvöltsenek vele, vagy megtanítsák, hogyan éljen, annak jó hír, hogy Európában is bőven találni hasonló szolgáltatásokat.
A szlovén–horvát Lynx Pro Special Forces Bootcamp valódi katonai kiképzők vezetésével kínál négynapos taktikai tréninget, ahol a civilek fegyverhasználatot, rajtaütési technikákat és különleges műveleti alapokat sajátíthatnak el. A részvételi díj közel ezer euró.
A bulgáriai PrepYou School of Ungentlemanly Warfare nevű programja még tovább megy. A résztvevők többnapos túlélő- és harcászati gyakorlatokon vesznek részt, miközben ellenséges környezetet szimulálnak számukra. Lengyelországban pedig az European Security Academy katonai fegyelemre épülő bootcampjei várják azokat, akik hajlandók több százezer forintot fizetni azért, hogy néhány napra katonai körülmények között éljenek.
A közös pont ezekben a programokban, hogy mindegyik valamilyen identitásválságra vagy önbizalomhiányra kínál gyors és drága megoldást. A szervezők azt ígérik, hogy a résztvevők néhány nap vagy hét alatt új emberré válhatnak, miközben a programok gyakran egyszerű életvezetési tanácsokat, hagyományos szerepmintákat vagy látványos önsanyargatást csomagolnak prémium termékként.