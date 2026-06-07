Fizess, hogy szenvedhess: az önfejlesztés legfurcsább üzletei

Az önfejlesztés 2026-ban hihetetlenül nagy szerepet kapott, az önmegvalósítással és az életmódváltással együtt. Az elmúlt időszakban pontosan ezért elképesztő méretű üzleteket építettek erre. A világ különböző pontjain emberek milliói fizetnek jelentős összegeket olyan kurzusokért, táborokért és mentorprogramokért, amelyek azt ígérik, hogy jobb házastárssá, sikeresebb vezetővé, erősebb férfivá vagy éppen ideális feleséggé alakítják őket. Az Egyesült Államokban és Kelet-Európában különösen látványos példái alakultak ki ennek a trendnek, ahol sokszor nem egyszerű képzésekről, hanem ideológiai vagy fizikai végletekre épülő programokról beszélhetünk.

Az engedelmes feleség az önfejlesztés pályáján / Fotó: Andrew Angelov / Shutterstock

Az egyik legismertebb irányzat a közösségi médiában népszerűvé vált tradwife, vagyis hagyományos feleség mozgalom. Keresztény influenszerek és önjelölt életvezetési tanácsadók egész üzletágat építettek arra, hogy megtanítsák a nőket a bibliai feleség szerepére.

A kovászos kenyérsütés az önfejlesztés kulcsa lenne?

Az legelterjedtebb példa talán Tilly Dillehay amerikai írónő és influenszer Wife School nevű kurzusa. Az ilyen képzéseken a résztvevők azt tanulják, hogyan legyenek engedelmesebbek a férjükhöz, miként kerüljék a konfliktusokat, hogyan kontrollálják érzelmeiket, és hogyan teremtsenek csendes, békés otthont. A tananyag része lehet a kovászos kenyérsütés, a takarítási rutinok kialakítása vagy a hagyományos háztartásvezetés is. Az online kurzusok ára jellemzően 50 és 150 dollár között mozog, a prémium mentorprogramok és exkluzív közösségi tagságok pedig akár az évi 1000 dollárt is elérhetik.

Fotó: Tilly Dillehay / Facebook

A jelenség kelet-európai megfelelői még furcsább irányt vesznek. Oroszországban és több szláv országban működnek olyan exkluzív női akadémiák, amelyek a pszichológia, az ezoterika és a hagyományos női szerepek sajátos keverékét kínálják.

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