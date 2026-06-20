Milliókat érnek a hibák – elárverezik az Üvöltő szelek ritka első kiadását
Több mint száz év után először kerül kalapács alá Emily Brontë klasszikus regényének, az Üvöltő szeleknek egy rendkívül ritka első kiadása. A Christie's londoni aukciósház szerint ez az első olyan példány 1908 óta, amely még az eredeti, 1847-es kiadói kötésben maradt fenn. Az árverésen 400–600 ezer font, vagyis 190–285 millió forint közötti összegre számítanak. Az árverés időpontja június 30.
A kötet különlegessége nemcsak a ritkaságában rejlik. Az első kiadásból mindössze körülbelül 250 példány készült, ráadásul a könyvet sietve küldték nyomdába, így számos hiba maradt benne. Egyes helyeken még a címben szereplő Heights szót is rosszul írták le.
Ezek a hibák ma már nem csökkentik, hanem növelik a könyv értékét, hiszen bizonyítják, hogy valóban az első nyomásból származik.
A most árverésre kerülő példány különösen figyelemre méltó, mert szinte közvetlenül megjelenése után magángyűjteménybe került, és azóta is ott őrizték. A legtöbb fennmaradt első kiadást az évtizedek során újrakötötték könyvtárak vagy gyűjtők számára, ezért az eredeti szürke-zöld vászonkötéses változatok ma már rendkívül ritkák.
A siker nem volt mindig egyértelmű
Nehéz elképzelni, de az Üvöltő szelek ma ismert kultikus státusza korántsem volt magától értetődő. A regény megjelenésekor sok kritikust megdöbbentett a történet sötétsége, brutalitása és erkölcsi bizonytalansága. Egy korabeli bíráló vulgáris romlottságnak és természetellenes borzalmaknak nevezte a művet.
Emily Brontë ráadásul nem is a saját nevén publikált.
A három Brontë nővér – Charlotte, Emily és Anne – férfi álneveket használt, mert attól tartottak, hogy nőként nem vennék őket komolyan az irodalmi életben. Charlotte Currer Bell, Emily Ellis Bell, Anne pedig Acton Bell néven jelentette meg műveit. Az álnevek nem voltak véletlenszerűek. A keresztnevek kezdőbetűi megegyeztek a nővérek valódi neveinek kezdőbetűivel. Az Üvöltő szelek első kiadásán ezért még nem Emily Brontë neve szerepelt, így a korabeli olvasók nem is tudhatták, hogy a korszak egyik legkülönösebb és legmerészebb regényét egy fiatal yorkshire-i nő írta. A szerző kilétére csak később derült fény, ami tovább növelte a mű körüli érdeklődést és legendát.
Az Üvöltő szelek hihetetlen sikere
Az Üvöltő szelek különlegessége, hogy Emily Brontë egyetlen regénye volt. Az írónő 1848 decemberében, mindössze 30 évesen meghalt, alig egy évvel a könyv megjelenése után. Nem élhette meg, hogy műve az angol irodalom egyik legfontosabb klasszikusává válik.
A regény máig lenyűgözi az olvasókat a Heathcliff és Catherine Earnshaw közötti pusztító, szenvedélyes kapcsolat ábrázolásával. Sok irodalomtörténész szerint ez nem romantikus szerelmi történet, hanem megszállottságról, bosszúról és generációkon átívelő traumákról szóló mű.
Kevés 19. századi regény mondhatja el magáról, hogy a mai napig ilyen erősen jelen van a popkultúrában és töretlen sikert arat szinte minden korosztálynál. Az Üvöltő szelekből számtalan film, televíziós feldolgozás, opera, balett és színdarab készült. A legismertebb zenei feldolgozás talán Kate Bush 1978-as, mára legendássá vált Wuthering Heights című dala, amely világszerte ismertté tette a történetet azok körében is, akik sosem olvasták a könyvet. A regény iránti érdeklődést az idén tovább növelte Emerald Fennell új filmadaptációja, amelyben Margot Robbie és Jacob Elordi alakítják a főszerepeket.