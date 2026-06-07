Deviza
EUR/HUF355,49 -0,04% USD/HUF308,55 0% GBP/HUF413,22 +0,37% CHF/HUF388,95 +0,39% PLN/HUF83,79 0% RON/HUF67,89 0% CZK/HUF14,69 0% EUR/HUF355,49 -0,04% USD/HUF308,55 0% GBP/HUF413,22 +0,37% CHF/HUF388,95 +0,39% PLN/HUF83,79 0% RON/HUF67,89 0% CZK/HUF14,69 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Finnország
kincsvadászat
nyár

Aranyrudat rejtettek el a finn sarkvidéken: egész nyáron tart a vadászat a 20 ezer eurós kincs után

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egész nyáron tartó kincsvadászatot hirdetett a finnországi Levi síközpont, ahol egy 20 ezer euró értékű aranyrudat rejtettek el valahol a sarkvidéki tájban. A vadászat során a résztvevők fokozatosan közzétett nyomok alapján kutathatnak a kincs után, miközben felfedezhetik a finn Lappföld nyári látnivalóit is.
Werderits Ivett
2026.06.07, 12:04
Frissítve: 2026.06.07, 12:24

Különleges turisztikai akcióval próbálja felhívni a figyelmet nyári arcára a finnországi Levi síközpont. A lappföldi üdülőhely egy 20 ezer euró értékű aranyrudat rejtett el valahol a környéken, amelyet bárki megpróbálhat megtalálni a nyár folyamán. A szervezők szerint a vadászat nemcsak izgalmas kalandot kínál, hanem arra is ösztönzi a látogatókat, hogy felfedezzék az északi vidék kevésbé ismert, de annál lenyűgözőbb nyári látnivalóit – írja az Euronews.

vadászat
A vadászat egész nyáron tart / Fotó: Shutterstock

A Midnight Sun Hunt, vagyis az Éjféli Nap Kincsvadászata június 18-án indul, és egészen augusztus 22-ig tart. A résztvevők fokozatosan közzétett nyomok segítségével kutathatnak az elrejtett aranyrúd után. A feladványok Levi különböző pontjaira vezetik a játékosokat, miközben bemutatják a régió legnépszerűbb túra- és kerékpárútvonalait, valamint azokat a programokat, amelyek kizárólag a rövid, de látványos északi nyár idején érhetők el.

A kincs bármikor előkerülhet, ezért a szerencsésebb vagy ügyesebb résztvevőknek nem kell megvárniuk az utolsó nyomot. Ugyanakkor a szervezők minden új információval egyre könnyebbé teszik a keresést, így azoknak is marad esélyük, akik csak később csatlakoznak a kalandhoz.

Nyári vadászat egy húszezer eurós aranyrúdért Finnországban

Levi neve elsősorban a téli sportok szerelmeseinek lehet ismerős. A síparadicsom Finnország egyik legismertebb üdülőhelye, amely évente több százezer látogatót vonz. A nyári időszak azonban még mindig kevésbé ismert a nemzetközi turisták körében, pedig a térség ilyenkor egészen más arcát mutatja.

„Levi mindenekelőtt a télről ismert, de az északi nyár sokak számára még mindig felfedezetlen” – fogalmazott Satu Pesonen, a Visit Levi turisztikai szervezet vezérigazgatója. Hozzátette: a kincsvadászat célja, hogy új okot adjanak az utazóknak a látogatásra abban az időszakban, amikor a nap gyakorlatilag soha nem nyugszik le.

A helyszínválasztás nem véletlen. Levi a sarkkör közelében fekszik, ahol május végétől július végéig megtapasztalható az úgynevezett éjféli nap jelensége. Ilyenkor a Nap 24 órán át a horizont felett marad, így még éjszaka is világos van. Ez nemcsak különleges természeti élmény, hanem jelentősen meghosszabbítja az aktív szabadtéri programokra fordítható időt is.

A kincsvadászatot a Visit Levi, a Levi Ski Resort és az Agnico Eagle Finland aranybányászati vállalat közösen szervezi. Az együttműködés célja a fenntartható turizmus népszerűsítése és a régió nyári kínálatának bemutatása. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a résztvevőknek nem kell ásniuk vagy megbontaniuk a természetes környezetet a kincs megtalálásához. A keresés kizárólag kijelölt területeken zajlik, és a játék szabályai kifejezetten a környezet védelmét szolgálják.

A végtelen nap szépsége

Az éjféli nap egyébként nemcsak Finnországban figyelhető meg. A jelenség a sarkkörön túli területeken fordul elő a nyári hónapokban, amikor a Föld tengelyferdesége miatt a Nap egyáltalán nem bukik a horizont alá. Európában Norvégia északi vidékei, a Spitzbergák, valamint Grönland egyes részei is híresek erről a különleges természeti látványosságról.

Aki tehát régóta szeretné megtapasztalni a végtelen nappalok világát, idén egy további motivációt is kapott: akár egy 20 ezer eurót érő aranyrúddal térhet haza. A kérdés már csak az, hogy ki lesz az, aki elsőként fejti meg a nyomokat, és megtalálja a finn Lappföld legértékesebb nyári szuvenírjét.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu