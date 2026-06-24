Gyerekekre utaló ajánlatokat találtak a Vinteden, vizsgálják a gyanús hirdetéseket

Gyermekekre utaló hirdetések miatt vizsgálódik a francia rendőrség. A Vinted oldalán több olyan szokatlan ajánlat jelent meg, amelyekben egyesek szerint gyermekekre utaló leírások szerepeltek, miközben hétköznapi tárgyakat – például plüssjátékokat vagy virágokat – kínáltak több tízezer euróért. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a hirdetések mögött egy gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekhez köthető kódolt kommunikációs rendszer állhat-e – írja az Europe 1 oldala.

A TikTok már gyermekkereskedelemről beszél a Vinted oldalán, de valójában a rendőrség még csak vizsgálódik / Fotó: NIKOS PEKIARIDIS

Az értesülések szerint a francia rendőrség több ilyen hirdetést is jelentett a PHAROS nevű hivatalos online bejelentő rendszeren keresztül. A PHAROS az interneten megjelenő illegális vagy gyanús tartalmak fogadására létrehozott állami platform, ahol a beérkező jelzéseket rendőrök és egyéb szakemberek elemzik.

Pedokriminális hálózatok nyomát keresik a Vinteden a francia hatóságok

A nyomozók és a TikTok felhasználók figyelmét az elmúlt hetekben több olyan hirdetés keltette fel, amelyek leírása és árazása szokatlan mintázatot mutattak. Egyes ajánlatok magasságot, kort, külső jegyeket vagy olyan tulajdonságokat említettek, amelyeket általában gyermekekhez kapcsolnak, miközben az eladásra kínált termékek ára messze meghaladta azok valós értékét.

A jelentett hirdetések között szerepelt például egy Portugáliában átvehető rózsa 20 ezer euróért, illetve egy plüssjáték 25 ezer eurós áron. Más esetekben hétköznapi használati tárgyakat kínáltak rendkívül magas összegekért, ami több internetező és a nyomozók érdeklődését is felkeltette.

A francia oldal szerint a hatóságok jelenleg azt próbálják megállapítani, hogy ezek a hirdetések pusztán szokatlan ajánlatok, vagy egy olyan kódolt kommunikációs rendszer részei, amelyet bűnözői körök használhatnak egymás közötti kapcsolattartásra.

Rosszkor érkezett a Vinted-botrány

Az ügy különösen érzékeny időszakban került a hatóságok látókörébe. Franciaországban az utóbbi időben kiemelt figyelmet kapnak a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények, és a kormányzat több intézkedést is bejelentett a gyermekvédelem erősítésére.

Az Europe 1 beszámolója szerint jelenleg mintegy 70 ezer, kiskorúakat érintő szexuális erőszakkal vagy visszaéléssel kapcsolatos ügy felülvizsgálata zajlik az országban.

A Vinteddel kapcsolatos vizsgálat ugyanakkor még korai szakaszban jár. Az eddig nyilvánosságra került információk alapján a hatóságok gyanús hirdetéseket vizsgálnak, de nem közöltek olyan bizonyítékot, amely alátámasztaná, hogy a platformon gyermekeket adtak-vettek volna vagy hogy a hirdetések mögött bizonyítottan szervezett bűnözői hálózat állna. A social media felületeken a napokban nagy port kavart a jelenség, de fontos, hogy a jelenleg nyilvános információk alapján ezek egyelőre nem bizonyított állítások.