Teljesen elszálltak az esküvői árak Magyarországon – mutatjuk, mennyibe kerül a nagy nap 2026-ban

Ha valaki kizárólag romantikus vígjátékokból ismerné az esküvőket, azt hihetné, hogy a legnagyobb probléma az, hogy vajon megérkezik-e időben a menyasszony, vagy valaki félbeszakítja-e a szertartást az utolsó pillanatban. A valóság azonban sokkal földhözragadtabb, mivel a legtöbb pár számára a legnagyobb kérdés az, hogyan lehet úgy megszervezni a nagy napot, hogy az emlékezetes legyen, de ne kelljen utána évekig törleszteni az árát.

Az esküvői árak hihetetlenül elszálltak / Fotó: jd8

Az elmúlt években az esküvői szolgáltatások ára folyamatosan emelkedett, így 2026-ban már egy kisebb, családias lagzi is több millió forintos kiadást jelenthet, míg egy közepes vagy nagyobb vendégsereget fogadó esküvő könnyedén megközelítheti a 10 millió forintot.

Akkor végül mennyibe kerül egy esküvő 2026-ban?

Erre nincs egyetlen jó válasz, de a különböző piaci becslések alapján jól kirajzolódik az átlag. Egy 70–100 fős esküvő 3–8 millió forintból is megszervezhető, azonban egy középkategóriás, 100 fős lagzi inkább 7–10 millió forintos költségvetést igényel. A HEOL által megszólaltatott szakemberek szerint pedig ma már egy 80–120 fős, kompromisszummentes esküvő jellemzően 8–10 millió forint körül áll meg.

A luxuskategória természetesen egészen más világ. Exkluzív helyszínnel, designer ruhákkal, különleges dekorációval és többnapos programokkal az ár könnyedén elérheti a 15–20 millió forintot is.

A vacsora viszi el a pénz nagy részét

Sokan azt gondolják, hogy a menyasszonyi ruha vagy a fotós a legnagyobb kiadás, pedig a költségvetés legnagyobb szelete szinte mindig a helyszínre és a vendéglátásra megy el. A szakértők szerint a helyszín és a catering együtt a teljes költségvetés 40–50 százalékát is kiteheti. Egy jobb menü italcsomaggal 2026-ban jellemzően 30–45 ezer forintba kerül fejenként, prémium helyszíneken pedig ennél is magasabb összegekkel kell számolni. Egy 100 fős esküvőnél ez önmagában több millió forintos tétel – írja a Financera.

Nem véletlen, hogy az esküvőszervezők szerint a vendéglista összeállítása az egyik legfontosabb pénzügyi döntés. Minden plusz meghívott újabb vacsorát, italcsomagot, széket, dekorációt és sok esetben ajándékot is jelent.