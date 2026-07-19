Nem elég a hírnév: ezekbe az üzletekbe bukott bele Hollywood elitje
Ha valaki azt gondolja, hogy egy Oscar-díj vagy százmilliós Instagram-követőtábor automatikusan sikeres vállalkozóvá tesz valakit, elég Kim Basinger, Britney Spears vagy a Kardashian család néhány korábbi üzletére vetni egy pillantást. Volt, aki egy egész várost vásárolt meg, mások éttermet, divatláncot vagy pénzügyi szolgáltatást indítottak a hírnévben bízva, de a legtöbb projekt néhány hónap vagy év alatt látványos kudarcba fulladt. Ezek a történetek az élő példák rá, hogy a márkaépítés és a vállalatvezetés két teljesen külön szakma.
A hírnév nem minden – Kim Basinger városa
Kevés látványosabb üzleti mellényúlás létezik annál, mint amit Kim Basinger követett el a '80-as évek végén.
A színésznő 1989-ben mintegy 20 millió dollárért megvásárolta a georgiai Braselton kisváros jelentős részét azzal a céllal, hogy filmes és turisztikai központot hozzon létre.
A terv grandiózus volt, a gazdasági alapok azonban hiányoztak. Néhány évvel később Basinger egy másik ügyben is komoly pénzügyi csapást szenvedett el: visszalépett a Boxing Helena című film főszerepétől, ami miatt hosszú jogi vita indult ellene. Mire az ügy lezárult, a városfejlesztési projekt is összeomlott, a területet pedig végül töredékáron 4,3 millió dollárért értékesítették.
A rajongók egyszer még kipróbálják – másodszor már nem biztos
A hírességek kedvenc terepe régóta a vendéglátás. Elsőre logikusnak is tűnhet, hiszen ha emberek milliói kíváncsiak egy sztárra, akkor biztosan beülnek az éttermébe is. A gyakorlat azonban egészen mást mutat. Erre jó példa Britney Spears New York-i étterme, a NYLA (New York–Louisiana). A projektet óriási médiaérdeklődés övezte, a nyitás után azonban gyorsan felszínre kerültek a problémák.
Vezetési konfliktusok, bizonytalan koncepció és működési nehézségek jellemezték az éttermet, Spears pedig rövid időn belül teljesen kiszállt az üzletből.
Amikor még a rajongók is azt mondták: ebből nem kérünk
Nemcsak a vendéglátásban lehet látványosan belebukni. A Kardashian család 2010-ben saját, előre feltölthető bankkártyát dobott piacra Kardashian Kard néven, amelyet kifejezetten a fiatal rajongóknak szántak. Az üzlet azonban szinte azonnal botrányba fulladt. A kártyát pofátlanul magas és rejtett díjak terhelték – fizetni kellett az ügyfélszolgálat felhívásáért és a kártya lemondásáért is –, így a fogyasztóvédelmi szervezetek és a szabályozók azonnal össztűz alá vették a konstrukciót.
A negatív visszhang akkora lett, hogy a szolgáltatást mindössze 24 nap után teljesen visszavonták a piacról.
Az eset ma is a pénzügyi szektor tankönyvi példája arra, milyen gyorsan képes összeomlani egy hibásan árazott termék.
A wellness sem csodaszer: Kate Moss márkája három évig sem bírta
A hírességek az elmúlt években tömegesen fordultak a wellness- és szépségipar felé, hiszen ez az egyik leggyorsabban növekvő fogyasztói piac. A siker azonban itt sem garantált. A brit szupermodell Kate Moss 2022-ben indította útjára a Cosmoss nevű luxusmárkáját, amely arcápolókat, illóolajokat, teákat és CBD-alapú termékeket kínált.
A koncepció a testi-lelki egyensúlyra és a prémium életérzésre épült, az árak azonban sokakat elriasztottak.
A márka sosem tudott igazán áttörni a zsúfolt szépségipari piacon, ahol olyan szereplőkkel kellett versenyeznie, amelyek mögött sokkal nagyobb fejlesztési, marketing- és kiskereskedelmi háttér állt. A Cosmoss 2025-ben csendben megszüntette online értékesítését, és gyakorlatilag eltűnt a piacról.
Nem a sztárok tűntek el, hanem a rossz üzleti modellek
Hasonló kijózanodás zajlott le az amerikai kannabisziparban is.
Néhány év alatt rapperek, sportolók és filmsztárok tucatjai jelentek meg saját márkáikkal, sokan arra számítottak, hogy a nevük önmagában elegendő lesz a sikerhez.
A piac azonban gyorsan túltelítődött. A Forbes 2026-os elemzése szerint a legtöbb celebmárka azért bukott el, mert valójában nem épített önálló vállalkozást: hiányzott a professzionális menedzsment, a stabil ellátási lánc, a márkahűséget kialakító termékfejlesztés és a hosszú távú stratégia.
A vásárlók egy idő után már nem azt nézték, melyik híresség neve szerepel a csomagoláson, hanem azt, hogy valóban jobb-e az adott termék a versenytársaknál.
A sikerhez ma már kevés egy világsztár neve
A legismertebb bukások mögött meglepően hasonló mintázat rajzolódik ki. Az első hónapokban szinte minden celebvállalkozás óriási médiafigyelmet kap, ami jelentősen csökkenti a marketingköltségeket és gyors vásárlószerzést tesz lehetővé. Ez azonban csak egyszeri előny. Ha a termék nem kínál valós értéket, ha az ár nincs összhangban a minőséggel, vagy ha a vállalkozás mögött nincs tapasztalt menedzsment, a kezdeti lendület gyorsan elfogy. A fogyasztók ma már sokkal tudatosabbak annál, mint hogy pusztán egy ismert név miatt hosszú távon is hűségesek maradjanak egy márkához. Éppen ezért a legsikeresebb celebcégek ma már egészen más logikát követnek.
A Skims, a Rare Beauty vagy a Fenty Beauty mögött nem csupán hírességek állnak, hanem komoly kutatás-fejlesztés, professzionális vezetés, jól felépített értékesítési hálózat és világos üzleti stratégia. Ezeknél a vállalkozásoknál a sztár neve inkább belépőjegy a piacra, mintsem maga az üzleti modell.