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Itt a lista: ezek a műkincsek többet érnek, mint a világ legdrágább luxuspalotái

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Egyetlen festményért akár több százmillió dollárt is hajlandók fizetni a gyűjtők, ha valódi művészetről van szó. A ritkaság, a művész neve és a történelmi jelentőség olyan értéket képvisel, amely újra és újra rekordokat dönt az aukciókon a műkincsek világában.
Werderits Ivett
2026.07.12, 09:10

A műkincsek piacán évről évre bizonyítja, hogy egy-egy ikonikus festmény értéke szinte felbecsülhetetlen lehet. A világ leggazdagabb gyűjtői, múzeumai és alapítványai több százmillió dollárt is hajlandók fizetni egy-egy kiemelkedő alkotásért, amelyek nemcsak művészeti remekművek, hanem történelmi és kulturális szimbólumok is. A legnagyobb aukciókon rendre rekordok születnek, amelyeket elsősorban a Christie's és a Sotheby's aukciósházak tartanak nyilván.

műkincsek
Műkincsek, amelyek rekordokat döntöttek meg/ Fotó: Vémi Zoltán

Hogy egy festmény miért ér ennyit, arra nincs tökéletesválasz. Az árat meghatározza a mű ritkasága, a művész jelentősége, az alkotás története és korábbi tulajdonosai, valamint az is, hogy mekkora presztízst jelent a birtoklása. Egy Leonardo da Vinci-, Picasso- vagy Klimt-festményből már soha nem készül több, ezért ezek az alkotások a világ legkeresettebb befektetései közé tartoznak. Az alábbiakban bemutatjuk az öt legdrágább, nyilvános aukción értékesített festményt.

5. Amedeo Modigliani – Nu couché (Reclining Nude) (2015) – 170,4 millió dollár

Az ötödik helyen Amedeo Modigliani fekvő aktot ábrázoló festménye áll, amely 170,4 millió dollárért talált gazdára. A művész legismertebb aktképei közé tartozó alkotás már elkészülésekor is botrányt kavart, ma pedig a modern művészet egyik ikonikus darabjaként tartják számon. Ritkasága és művészettörténeti jelentősége miatt a gyűjtők egyik legkeresettebb festménye.

4. Pablo Picasso – Les Femmes d'Alger (Version O) (2015) – 179,4 millió dollár

Pablo Picasso 1955-ben készült mesterműve 2015-ben 179,4 millió dollárért kelt el a Christie's aukcióján. A festmény Delacroix azonos című műve előtt tiszteleg, miközben Picasso saját kubista stílusában értelmezi újra a témát. A mű a spanyol festő egyik legjelentősebb alkotásának számít, ezért évek óta a világ legértékesebb festményei között szerepel.

3. Andy Warhol – Shot Sage Blue Marilyn (2022) – 195 millió dollár

Andy Warhol Marilyn Monroe-t ábrázoló portréja 2022-ben döntötte meg a 20. századi művészet aukciós rekordját 195 millió dolláros leütési árával. A pop-art legismertebb alkotásai közé tartozó festmény egyszerre idézi meg Hollywood aranykorát és a modern fogyasztói kultúrát, ezért a gyűjtők körében rendkívül keresett mű.

2. Gustav Klimt – Portrait of Elisabeth Lederer (2025) – 236,4 millió dollár

A második helyen Gustav Klimt Portrait of Elisabeth Lederer című festménye áll, amely 2025-ben a Sotheby's árverésén 236,4 millió dollárért talált új tulajdonosra. Az alkotás a bécsi szecesszió egyik kiemelkedő darabja, emellett különösen értékessé teszi, hogy története összefonódik a második világháború alatti műkincsrablásokkal és a későbbi restitúciós eljárásokkal.

1. Leonardo da Vinci – Salvator Mundi (2017) – 450,3 millió dollár

A világ legdrágább aukción értékesített festménye Leonardo da Vinci Salvator Mundi című alkotása, amelyet 2017-ben a Christie's New York-i árverésén ütöttek le 450,3 millió dollárért. A Krisztust ábrázoló festmény hosszú ideig elveszettnek számított, majd restaurálását és hitelesítését követően vált a műkincspiac legnagyobb szenzációjává. A rekordárhoz a rendkívüli ritkaság, Leonardo életművének jelentősége és a festmény kalandos története egyaránt hozzájárult.

A műkincsek elképesztő árai jól mutatják, hogy egy festmény értékét sokkal több határozza meg, mint hogy mennyire szép. A ritkaság, a művész hírneve, a kép története és az, hogy milyen jelentős szerepet tölt be a művészettörténetben, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy alkotásért akár több százmillió dollárt is kifizessenek a gyűjtők.

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