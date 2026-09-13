A jövő itt van: az Anthropic az emberiséget fenyegető kockázatokra figyelmeztet - "a dolgok nagyon-nagyon rosszul alakulhatnak"

Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója szerint a mesterségesintelligencia-iparágnak lassítania kell az új modellek fejlesztésének ütemét, mivel egyre nagyobb aggodalomra adnak okot az embereket fenyegető „súlyos” kockázatok.

Jelenet a Terminátor 2 című filmből - az Anthropic vezérigazgatója szerint túl gyors az MI-k fejlődése / Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Lassítanunk kell azt az ütemet, amellyel az MI-modellek képességeit fejlesztjük

– írta szombati blogbejegyzésében. „A fejlődés továbbra is gyorsnak fog tűnni, és bölcsen kell felhasználnunk az így nyert időt.”

Az Anthropic vezére súlyos MI-kockázatokra figyelmeztet

Két fő okot említett: az MI képességét arra, hogy saját magát fejlessze, valamint az OpenAI-t és a Hugging Face-t érintő közelmúltbeli incidenst, amelyben MI-ügynökök egész rajának együttműködésével törtek fel egy harmadik félhez tartozó weboldalt.

Hogy világos legyen: az ütem lassítása nem a modellek betanításának vagy a technológiai fejlődésnek a leállítását jelenti, hanem annak biztosítását, hogy a vállalatok elegendő időt fordítsanak modelljeik megfelelő összehangolására és biztonságossá tételére, valamint arra, hogy ezt külső értékelők is ellenőrizhessék

– tette hozzá.

A súlyos MI-kockázatokkal kapcsolatos aggodalom egyre inkább bekerül a közbeszéd fősodrába. Ehhez részben hozzájárult, hogy ezen a héten nagy visszhangot keltve távozott az Anthropic egyik kutatója, aki egzisztenciális kockázatokra hivatkozva úgy vélte, vállalata felelőtlenül jár el.

Az MI-boom során a vezető mesterségesintelligencia-laborok irányítói rendszeresen figyelmeztettek az esetleges egzisztenciális kockázatokra. Ezeket az állításokat időnként azzal söpörték félre, hogy valójában a cégek termékeik képességeit akarják reklámozni, miközben saját magukat igyekeznek a technológia legmegbízhatóbb gazdáiként pozicionálni. Amodei korábban maga is azt mondta,

25 százalék az esélye annak, hogy a dolgok „nagyon-nagyon rosszul” alakulnak.

Az Anthropic régóta úgy pozicionálja magát, mint a mesterséges intelligencia felelősségteljesebb és biztonságosabb fejlesztésére összpontosító cég, hogy mérsékelje a technológia lehetséges veszélyeit, és maximalizálja annak társadalmi előnyeit.

A vállalat az év elején komoly erőfeszítéseket tett Mythos modellje korlátozására, miután arra jutott, hogy az egyedi kiberbiztonsági fenyegetéseket jelent.

Az Anthropic korábban azt is közölte, hogy a világnak szüksége van egy olyan rendszerre, amelynek segítségével közösen lehet eldönteni, mikor kell lassítani a technológia fejlesztését.

Öldöklő a verseny

Mindeközben az Anthropic továbbra is kiélezett versenyben áll régi riválisával, az OpenAI-jal: mindkét cég egyre fejlettebb modelleket igyekszik létrehozni, amelyek egyre összetettebb és értékesebb feladatokat képesek automatizálni az üzleti ügyfelek számára. Mindkét vállalat bizalmasan benyújtotta a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat, az Anthropic pedig várhatóan akár már idén megjelenhet a Wall Streeten.