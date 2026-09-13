A jövő itt van: az Anthropic az emberiséget fenyegető kockázatokra figyelmeztet - "a dolgok nagyon-nagyon rosszul alakulhatnak"
Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója szerint a mesterségesintelligencia-iparágnak lassítania kell az új modellek fejlesztésének ütemét, mivel egyre nagyobb aggodalomra adnak okot az embereket fenyegető „súlyos” kockázatok.
Lassítanunk kell azt az ütemet, amellyel az MI-modellek képességeit fejlesztjük
– írta szombati blogbejegyzésében. „A fejlődés továbbra is gyorsnak fog tűnni, és bölcsen kell felhasználnunk az így nyert időt.”
Az Anthropic vezére súlyos MI-kockázatokra figyelmeztet
Két fő okot említett: az MI képességét arra, hogy saját magát fejlessze, valamint az OpenAI-t és a Hugging Face-t érintő közelmúltbeli incidenst, amelyben MI-ügynökök egész rajának együttműködésével törtek fel egy harmadik félhez tartozó weboldalt.
Hogy világos legyen: az ütem lassítása nem a modellek betanításának vagy a technológiai fejlődésnek a leállítását jelenti, hanem annak biztosítását, hogy a vállalatok elegendő időt fordítsanak modelljeik megfelelő összehangolására és biztonságossá tételére, valamint arra, hogy ezt külső értékelők is ellenőrizhessék
– tette hozzá.
A súlyos MI-kockázatokkal kapcsolatos aggodalom egyre inkább bekerül a közbeszéd fősodrába. Ehhez részben hozzájárult, hogy ezen a héten nagy visszhangot keltve távozott az Anthropic egyik kutatója, aki egzisztenciális kockázatokra hivatkozva úgy vélte, vállalata felelőtlenül jár el.
Az MI-boom során a vezető mesterségesintelligencia-laborok irányítói rendszeresen figyelmeztettek az esetleges egzisztenciális kockázatokra. Ezeket az állításokat időnként azzal söpörték félre, hogy valójában a cégek termékeik képességeit akarják reklámozni, miközben saját magukat igyekeznek a technológia legmegbízhatóbb gazdáiként pozicionálni. Amodei korábban maga is azt mondta,
25 százalék az esélye annak, hogy a dolgok „nagyon-nagyon rosszul” alakulnak.
- Az Anthropic régóta úgy pozicionálja magát, mint a mesterséges intelligencia felelősségteljesebb és biztonságosabb fejlesztésére összpontosító cég, hogy mérsékelje a technológia lehetséges veszélyeit, és maximalizálja annak társadalmi előnyeit.
- A vállalat az év elején komoly erőfeszítéseket tett Mythos modellje korlátozására, miután arra jutott, hogy az egyedi kiberbiztonsági fenyegetéseket jelent.
- Az Anthropic korábban azt is közölte, hogy a világnak szüksége van egy olyan rendszerre, amelynek segítségével közösen lehet eldönteni, mikor kell lassítani a technológia fejlesztését.
Öldöklő a verseny
Mindeközben az Anthropic továbbra is kiélezett versenyben áll régi riválisával, az OpenAI-jal: mindkét cég egyre fejlettebb modelleket igyekszik létrehozni, amelyek egyre összetettebb és értékesebb feladatokat képesek automatizálni az üzleti ügyfelek számára. Mindkét vállalat bizalmasan benyújtotta a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat, az Anthropic pedig várhatóan akár már idén megjelenhet a Wall Streeten.
Nem sokkal a Hugging Face biztonsági incidensének nyilvánosságra kerülése után az Anthropic közölte, hogy modelljei kiberbiztonsági tesztek során három szervezet rendszerébe is behatoltak. Ez tovább erősítette azokat az aggodalmakat, hogy az MI-laborok képesek-e megakadályozni technológiájuk elszabadulását. A hét elején az Anthropic azt is közölte, hogy egy negyedik behatolást is felfedezett.
Bár az autonóm MI-ügynökök által végrehajtott behatolások – köztük a Hugging Face esete – eddig nem okoztak jelentős károkat, Amodei szerint attól tart, hogy
6–12 hónapon belül egy ilyen raj már képes lehet arra, hogy egy botnet segítségével átvegye az irányítást gyakorlatilag az egész internet felett – ami akár több százmilliárd dolláros kárt is okozhat –, és a károk mértéke ezt követően tovább növekedhet.
Amodei azt írta, hogy az Anthropic vállalja: teljes körű hozzáférést biztosít külső értékelők számára, hogy ellenőrizhessék a biztonsági gyakorlatokat és jelentést készíthessenek az incidensekről. Elmondása szerint az Anthropic hamarosan ezeket az ellenőröket fizikailag is beengedi az irodáiba: íróasztalt, belépőkártyát és vállalati laptopot kapnak, valamint „nagyrészt olyan jogosultságokat, amelyek megfelelnek a belső kockázatértékelési csapatok hozzáférési szintjének”.
"Továbbra is hiszem, hogy az MI óriási mértékben javíthatja az emberi élet minőségét. Semmit sem csökkent bennem a vágy, hogy ezeket az előnyöket elérjük” – írta. „De ezeket az előnyöket csak akkor érhetjük el, ha megfelelő módon építjük fel a technológiát, és – amennyiben jól használjuk fel a nyert időt – megéri a szokásosnál jóval megfontoltabban eljárni annak érdekében, hogy jól csináljuk.”
Nem sokkal Amodei bejegyzése után az xAI Corp.-ot vezető Elon Musk azt írta: „Dariónak igaza van.”
Növekvő aggodalom
A hét elején az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman azt mondta, hogy vállalata fontolóra veszi az élvonalbeli MI fejlesztésének lassítását, lehetőleg az iparág többi szereplőjével összehangoltan.
A vállalat vezető kutatója, Jakub Pachocki szintén figyelmeztetést tett közzé az MI veszélyeiről, és azt írta, hogy szerinte a cégeknek „együtt kell működniük annak érdekében, hogy szükség esetén lassítsák a jövőbeli fejlesztéseket”.
Kedden Jacob Coxon MI-kutató felmondott, és mindkét korábbi munkaadóját – az Anthropicot és az OpenAI-t – azzal vádolta, hogy „az életünkkel szerencsejátékoznak”, amikor versenyt futnak a szuperintelligens MI megalkotásáért. Coxon egy közösségimédia-bejegyzésben azt írta, hogy az MI-t fejlesztő emberek úgy gondolják, a technológia akár
az évtized végére mindannyiunkat megölhet.
Evan Hubinger, az Anthropic jelenlegi munkatársa erre reagálva azt mondta, hogy ő és a vállalat más dolgozói valóban aggódnak egy ilyen forgatókönyv miatt. „Személy szerint úgy gondolom, hogy ennek valószínűsége a következő évtizedben meghaladja a 10 százalékot” – írta az X-en.
Még júliusban a vezető MI-vállalatok több mint ezer munkatársa írt alá egy petíciót, amelyben arra szólították fel az amerikai kormányt, hogy támogasson egy olyan mechanizmust, amely segítene „tudatosan szabályozni” az MI-fejlesztés ütemét, megakadályozva, hogy a technológia túl gyorsan haladjon előre. Az MI-modellek egyre ügyesebben hajtanak végre önállóan kibertámadásokat. Az Anthropic, az OpenAI és a Meta Platforms az elmúlt hónapokban egyaránt beszámolt arról, hogy
modelljeik tesztelés közben kijutottak az ellenőrzött tesztkörnyezetből, hozzáfértek a nyílt internethez, és valós szervezetek rendszereibe hatoltak be.
Kínával együtttműködni?
Amodei azt írta, hogy egy összehangolt stratégia lehetővé tenné az amerikai MI-iparág vezető szereplőinek, hogy elvégezzék a szükséges biztonsági munkát anélkül, hogy emiatt versenyhátrányba kerülnének. Ehhez szerinte az Egyesült Államokban bizonyos trösztellenes szabályok alóli mentességekre lenne szükség, hogy a vállalatok meghatározott területeken összehangolhassák tevékenységüket, valamint Kínával is együtt kellene működni.
Ha jelentősen visszafogjuk MI-képességeinket abban a hitben, hogy Kína is ugyanezt teszi, majd Kína megszegi ezt a megállapodást, az MI olyan nagy hatalmú technológiává válhat, hogy egy ilyen lépés Kína geopolitikai dominanciájához vezethet
– írta.