Sandra Bullock és Nicole Kidman visszatért – ennyit hozott eddig az Átkozott boszorkák 2

Közel három évtizedet kellett várni arra, hogy Sandra Bullock és Nicole Kidman ismét boszorkánynak álljon. Az 1998-ban bemutatott Átkozott boszorkák 2. része nagy nevekkel és komoly költségvetéssel érkezett a mozikba, a kérdés azonban most az, hogy pénzügyileg is megéri-e feltámasztani a több mint 25 éves történetet. Az eddigi bevételi adatok alapján ugyanis még bőven van mit behoznia a produkciónak.

Nagy várakozás övezte az Átkozott boszorkák 2.részét / Fotó: PA / Northfoto

Az Átkozott boszorkák folytatása eddigi összbevétele az IMDb adatai szerint 46 millió dollár. Ez önmagában jelentős összeg, a film költségeivel összevetve azonban már más képet mutat. A produkció gyártási költségvetését 75 millió dollárra teszik, vagyis az eddigi mozis bevétel 29 millió dollárral marad el ettől az összegtől.

Bukás vagy félsiker az Átkozott boszorkák 2. része?

Ez ugyanakkor még nem jelenti automatikusan azt, hogy a film bukás lenne. A produkció továbbra is fut a mozikban, így a végleges jegybevétel magasabb lehet. Egy hollywoodi film pénzügyi mérlege ráadásul jóval összetettebb annál, mint hogy egyszerűen egymás mellé tegyük a költségvetést és a jegypénztáraknál elért összeget. A gyártási költséghez többek között marketing- és forgalmazási kiadások is társulhatnak, miközben a mozikban elköltött teljes jegyár sem a stúdióhoz kerül.

A mozis szereplés után további bevételi lehetőségek is megnyílhatnak. A digitális kölcsönzés és vásárlás, valamint később a streaming- és televíziós jogok is pénzt hozhatnak a produkciónak. Emiatt a film végleges pénzügyi teljesítményét csak hosszabb idő után lehet majd pontosabban megítélni.

A magyar nézők kívancsiak voltak a filmre

Magyarországon mindenesetre több tízezren voltak kíváncsiak a boszorkányok visszatérésére. A MAFAB adatai szerint a hazai mozik összesen 32 131 jegyet értékesítettek a produkcióra, amely ezzel 85 095 083 forintos bevételt termelt Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy egy eladott mozijegyre átlagosan nagyjából 2650 forint bevétel jutott.

A film egyik legnagyobb vonzereje egyértelműen a nosztalgia. Az első Átkozott boszorkák 1998-ban került a mozikba, így 28 év telt el a két rész között. A folytatásban ráadásul Sandra Bullock és Nicole Kidman mellett az eredeti produkció több szereplője is visszatért.

Az eddigi 46 millió dolláros bevétel még messze van a 75 millió dolláros gyártási költségvetéstől, a mozis pályafutás azonban még nem ért véget. Az igazi kérdés így az, hogy a közel három évtizedes várakozás és a nosztalgia elegendő lesz-e ahhoz, hogy az Átkozott boszorkák visszatérése üzletileg is kifizetődjön.