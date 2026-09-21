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csalás
kutya
mesterséges intelligencia

Kiskutya helyett üres bankszámla – így dolgoznak a csalók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy cuki kiskutya, egy sürgető eladó és egy gyors utalás – ennyi is elég lehet ahhoz, hogy valaki súlyos összeget bukjon. A csalók nem létező kölykökkel verik át az interneten a vásárlókat, és egyre kifinomultabb módszerekkel próbálkoznak.
Werderits Ivett
2026.09.21, 07:10

Az interneten meghirdetett cuki kiskutya könnyen több százezer forintos veszteséget okozhat. Az elmúlt egy évben több országban is figyelmeztettek az úgynevezett puppy scam terjedésére. A csalók nem létező kölyökkutyákat kínálnak eladásra vagy örökbefogadásra, majd előre pénzt kérnek az áldozatoktól. A módszer azért különösen hatásos, mert nem egyszerűen egy jó ajánlattal, hanem érzelmekkel próbálják döntésre bírni a vásárlókat – írja a BBB.

kiskutya
Aranyos kiskutya fotóval csalnak ki pénzt az interneten / Fotó: AFP

A csalás általában egy aranyos kiskutyás hirdetéssel kezdődik. A vevő felveszi a kapcsolatot az állítólagos tenyésztővel, aki fotókkal és egy meggyőzőnek tűnő történettel próbálja bizonyítani, hogy valóban létezik az állat. Ha azonban a vásárló személyesen vagy videóhívásban szeretné látni a kutyát, a csalók gyakran kifogásokat keresnek. 

Nem létező kiskutya rengeteg pénzért

Erre 2026-ból is akad konkrét példa. Texasban 2025 decembere és 2026 februárja között több mint 35 kiskutyás csalást jelentettek, az áldozatok vesztesége pedig meghaladta a 31 ezer dollárt. A bejelentések száma 107 százalékkal emelkedett. A csalók többek között francia bulldogokat, yorkshire terriereket és tacskókat kínáltak, majd a vételáron felül szállításra, biztosításra, oltásokra vagy váratlan állatorvosi ellátásra is pénzt kértek. 

Volt egy olyan eset, amelyben az áldozat 7450 dollárt veszített egy állítólagos francia bulldog megvásárlásán.

A probléma ráadásul nem néhány elszigetelt esetre és helyszínre korlátozódik. Rengeteg csaló tevékenykedik világszerte. A kutyák messze a leggyakrabban használt állatok ezekben a csalásokban és de nem meglepő módon más kisállattal is próbálkoznak. 

A csalók MI-t használnak

A módszerek közben egyre kifinomultabbá válhatnak. A csalók már mesterséges intelligenciát is használhatnak a megtévesztéshez. Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság, az FTC 2026 júniusában arra figyelmeztetett, hogy manipulált vagy MI-vel létrehozott állatfotók és videók is megjelenhetnek csalásokban. A BBB pedig olyan esetről is beszámolt, amelyben egy gyanús eladó videóhívásba is belement, ám a felvételen az MI használatára utaló hibák jelentek meg.

A gyanús jelek közé tartozhat a sürgetés, az előre kért pénz, a személyes találkozó elutasítása vagy az, ha az eladó nehezen visszaszerezhető fizetési módot erőltet. Egyes esetekben az email címük már szerepel valamilyen listán, ami gyanús emaileket gyűjt össze és a kiskutyák története is sokszor megrázó, már-már filmszerű. 

A csalók pontosan arra építenek, hogy egy kiskutya láttán könnyen háttérbe szorul az óvatosságunk. Éppen ezért pénzt csak akkor érdemes utalni, ha meggyőződtünk arról, hogy az állat és az eladó is valódi. Egy cuki fotó ugyanis ma már önmagában semmit sem bizonyít.

 

 

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