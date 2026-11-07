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Súlyos vádakkal néz szembe a Google: egy 13 éves lány a mesterséges intelligenciával tervezhette meg az öngyilkosságát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Beperelték a Google-t, állításuk szerint gyermekük az iskolai laptopján elérhető mesterséges intelligencia segítségével tervezte meg az öngyilkosságát és a saját temetését. Az ügy ismét ráirányította a figyelmet az AI gyermekekre jelentett veszélyeire.
Werderits Ivett
2026.11.07, 20:01
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Egy 13 éves lány szülei beperelték a Google-t, mert szerintük a vállalat mesterséges intelligenciája hozzájárult gyermekük súlyos mentális válságához. A család november 2-án nyújtotta be keresetét egy kaliforniai bíróságon. A szülők azt állítják, hogy a technológiai vállalat nem biztosított megfelelő védelmet a kiskorú felhasználók számára – írja az Euronews.

Photographic Illustrations Of The Apple-Google Agreement For The Integration Of Gemini
Perelik a Google-t / Fotó: NurPhoto via AFP

A keresetben Emma néven szereplő lány egy iskolától kapott Chromebookot használt. Bár az intézmény letiltotta a Google Gemini és az OpenAI ChatGPT alkalmazását, a Google keresője továbbra is elérhető maradt. A keresőbe épített mesterségesintelligencia-funkciókat így a gyermek is használhatta.

Egy iskolai program miatt észlelték a Google hibáját

Az iskolai megfigyelőrendszer március 17-én észlelt egy „Temetés” című dokumentumot a lány számítógépén. Az intézmény azonnal értesítette a szülőket. Az édesanya később azt is észrevette, hogy gyermeke búcsúlevelet ír. Az édesapa közbelépett, így sikerült megakadályozni a tragédiát.

A család ügyvédje szerint az eset bizonyítja, hogy a jelenlegi biztonsági intézkedések nem nyújtanak megfelelő védelmet.

 Úgy véli, az iskoláknak akár a Google keresőjét is le kellene tiltaniuk, amíg a vállalat nem garantálja a gyermekek biztonságát. 

A Google azonban visszautasítja azt a feltételezést, hogy rendszereiben ne lennének védelmi mechanizmusok. A vállalat szerint az AI-alapú kereső rendelkezik az önkárosítással kapcsolatos veszélyes tartalmak kiszűrésére szolgáló funkciókkal. Szóvivője közölte, hogy komolyan veszik az ügyet, és vizsgálják a keresetben megfogalmazott állításokat.

Egyre több per indul az AI-vállalatok ellen

Nem ez az első eset, amikor egy technológiai céget felelősségre vonnának a mesterséges intelligencia használatával összefüggő tragédiák miatt. Az OpenAI ellen is több kereset indult, köztük egy 16 éves fiú szüleinek pere, akik szerint a ChatGPT káros válaszai szerepet játszhattak gyermekük halálában.

A Google januárban több hasonló ügyben peren kívüli egyezséget kötött.

A mostani eljárás egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen felelősség terheli a technológiai vállalatokat, ha mesterséges intelligenciájukat gyermekek használják. Különösen akkor, ha az AI már olyan hétköznapi szolgáltatásokba is beépül, mint egy internetes kereső.

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