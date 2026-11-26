Ledöbbent a Vörösmarty tér árain? Mutatjuk, hová menjen helyette lángosozni – erről még Magyar Péteri is posztolt, így spórolhat sokat
Százötvenhat éve járhatnak korcsolyázni a budapestiek a Városligeti Műjégpályara: a tó jegét először 1870-ben nyitották meg a közönség előtt, 1926-ban pedig a természetes jeget felváltotta a gépi hűtéssel előállított jégfelület. A Vajdahunyad vára mellett található létesítmény mára Európa egyik legnagyobb szabadtéri korcsolyapályájává nőtte ki magát. A november 20-i jubileumi szezonnyitón katonazenekarral, jégtáncosokkal és freestyle korcsolyabemutatókkal ünnepelték a műjégkészítés századik évfordulóját. A Budapesti Sportszolgáltató Központ tájékoztatása szerint az előző szezonban több mint 280 ezren léptek jégre, közülük több mint 90 ezren az iskolai téli szünetben látogattak ki a Városligetbe. A korcsolyakölcsönzőben egyetlen szezon alatt akár 150 ezer korcsolyát is kiadnak.
Változatlan jegyárakkal várja a látogatókat a Városligeti Műjégpálya
A belépőjegyek ára attól függően változik, hogy hétköznap vagy a népszerűbb hétvégi időszakban érkezünk. A felnőttek normál időszakban 3500, kiemelt időszakban 4500 forintért léphetnek jégre, a diákok és a nyugdíjasok pedig mindkét esetben ezer forinttal olcsóbban válthatnak jegyet. A hat év alatti gyermekek számára a belépés ingyenes.
A kisgyermekkel érkezőknek érdemes a családi jegyek között is körülnézniük, amelyekkel több ezer forintot takaríthatnak meg.
Családi belépő Normál időszak Kiemelt időszak
Háromfős 7500 Ft 10 000 Ft
Négyfős 9500 Ft 12 500 Ft
Ötfős 11 500 Ft 15 000 Ft
Saját felszerelés híján 3500 forintért bérelhetünk korcsolyát, amihez páronként 2000 forintos, visszatérítendő kaució társul. A jégre először merészkedő gyerekek számára korcsolyázást segítő fóka is kölcsönözhető, félóránként ezer forintért. A rendszeresen visszatérő látogatóknak a bérletvásárlás is kifizetődő lehet: a tízalkalmas felnőttbérlettel például egy hétvégi belépésen 1350 forintot spórolhatnak.
Kétezer forintos kürtőskalács és 1500 forintos lángos is kapható a Városligetben
A sportolás mellett a gasztronómiai kínálat is megújult az idei szezonra. A jégpálya szomszédságában új foodtruckokkal, a hagyományos magyar ételek mellett görög és amerikai fogásokkal, valamint különleges téli italokkal is várják a látogatókat.
A Világgazdaság helyszíni tapasztalatai alapján a belvárosi karácsonyi vásárokhoz képest kedvezőbb árakkal is találkozhatunk.
Míg a Vörösmarty téren korábbi körképünk során 3200 forintért kínáltak sajtos-tejfölös lángost, addig a Városligetben ugyanez ezer forinttal olcsóbban kapható. A sima, fokhagymás változatért 1500 forintot kérnek, de az édesszájúak baracklekváros vagy nutellás lángost is választhatnak kétezer forintért.
A fahéjas, vaníliás vagy diós kürtőskalács szintén kétezer forintba kerül, míg a pisztáciás változatért ötszáz forinttal kell többet fizetni.
Aki megéhezik a korcsolyázásban, a következő árakkal is találkozhat:
- Klasszikus hamburger: 2590 forint
- Baconös sajtburger: 3090 forint
- Klasszikus hot dog: 1500 forint
- Csirkés gyros pitában: 2400 forint
- Hasábburgonya: 990 forinttól
- Churros választható öntettel: 2200 forint
A hidegben jól eshet egy pohár forralt bor is, amelynek háromdecis adagjáért 1350–1400 forintot kérnek, de aszalt szilvával ízesített változatot és forró sangriát is találunk a kínálatban. Az alkoholmentes italok közül a tea 750, a fahéjas almalé 900, a forró csokoládé pedig 1300 forinttól érhető el. Sőt, a bubble tea kedvelőinek sem kell lemondaniuk kedvenc italukról: annak meleg változatát 1600 forintért kínálják.
Mennyiből jön ki egy családi korcsolyázás?
Egy két felnőttből és két, családi jegyre jogosult gyermekből álló család saját korcsolyával hétköznap 9500, hétvégén pedig 12 500 forintból is jégre léphet. Ha mindenki elfogyaszt egy sajtos-tejfölös lángost, a szülők forralt bort, a gyerekek pedig forró csokoládét isznak, a hétvégi program nagyjából 27 ezer forintból jön ki. Amennyiben mind a négyen korcsolyát is kölcsönöznek, a végösszeg megközelíti a 41 ezer forintot. A hétköznapi időpont választásával, saját felszereléssel vagy a kedvezményes belépők igénybevételével azonban jelentősen mérsékelhetők a kiadások.
A műjégpálya a korcsolyázás mellett külön rendezvényekkel is készül: november 27–28-án például ismét megrendezik a Generali Freeze Fesztivált, ahol a téli sportok mellett a zenéé is lesz a főszerep.
Az aktuális nyitvatartásról és a további programokról a Városligeti Műjégpálya hivatalos honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.