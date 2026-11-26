Százötvenhat éve járhatnak korcsolyázni a budapestiek a Városligeti Műjégpályara: a tó jegét először 1870-ben nyitották meg a közönség előtt, 1926-ban pedig a természetes jeget felváltotta a gépi hűtéssel előállított jégfelület. A Vajdahunyad vára mellett található létesítmény mára Európa egyik legnagyobb szabadtéri korcsolyapályájává nőtte ki magát. A november 20-i jubileumi szezonnyitón katonazenekarral, jégtáncosokkal és freestyle korcsolyabemutatókkal ünnepelték a műjégkészítés századik évfordulóját. A Budapesti Sportszolgáltató Központ tájékoztatása szerint az előző szezonban több mint 280 ezren léptek jégre, közülük több mint 90 ezren az iskolai téli szünetben látogattak ki a Városligetbe. A korcsolyakölcsönzőben egyetlen szezon alatt akár 150 ezer korcsolyát is kiadnak.

Tavalyi árakkal nyitott meg a Városligeti Műjégpálya / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság



Változatlan jegyárakkal várja a látogatókat a Városligeti Műjégpálya

A belépőjegyek ára attól függően változik, hogy hétköznap vagy a népszerűbb hétvégi időszakban érkezünk. A felnőttek normál időszakban 3500, kiemelt időszakban 4500 forintért léphetnek jégre, a diákok és a nyugdíjasok pedig mindkét esetben ezer forinttal olcsóbban válthatnak jegyet. A hat év alatti gyermekek számára a belépés ingyenes.

A kisgyermekkel érkezőknek érdemes a családi jegyek között is körülnézniük, amelyekkel több ezer forintot takaríthatnak meg.

Családi belépő Normál időszak Kiemelt időszak

Háromfős 7500 Ft 10 000 Ft

Négyfős 9500 Ft 12 500 Ft

Ötfős 11 500 Ft 15 000 Ft

Saját felszerelés híján 3500 forintért bérelhetünk korcsolyát, amihez páronként 2000 forintos, visszatérítendő kaució társul. A jégre először merészkedő gyerekek számára korcsolyázást segítő fóka is kölcsönözhető, félóránként ezer forintért. A rendszeresen visszatérő látogatóknak a bérletvásárlás is kifizetődő lehet: a tízalkalmas felnőttbérlettel például egy hétvégi belépésen 1350 forintot spórolhatnak.

Foodtruck / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW



Kétezer forintos kürtőskalács és 1500 forintos lángos is kapható a Városligetben

A sportolás mellett a gasztronómiai kínálat is megújult az idei szezonra. A jégpálya szomszédságában új foodtruckokkal, a hagyományos magyar ételek mellett görög és amerikai fogásokkal, valamint különleges téli italokkal is várják a látogatókat.

A Világgazdaság helyszíni tapasztalatai alapján a belvárosi karácsonyi vásárokhoz képest kedvezőbb árakkal is találkozhatunk.

Míg a Vörösmarty téren korábbi körképünk során 3200 forintért kínáltak sajtos-tejfölös lángost, addig a Városligetben ugyanez ezer forinttal olcsóbban kapható. A sima, fokhagymás változatért 1500 forintot kérnek, de az édesszájúak baracklekváros vagy nutellás lángost is választhatnak kétezer forintért.