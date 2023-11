A pályázatnyertes anyacég Az Eventrendhez 31 projekt tartozik, és több mint 900 munkavállalót foglalkoztat. A cégcsoporthoz kötődik mintegy 20 gasztronómiai vállalkozás, többek között a Gundel étterem, a New York kávéház, a Centrál kávéház, a Spoon the boat, a Főőrség kávéház, a Séf Asztala, a Symbol, a Groupama Aréna vagy a Müpa cateringszolgáltatása, emellett 24 budapesti rendezvényhelyszínen 79 egyedi rendezvényterem értékesítése is.