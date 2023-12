Beyoncé koncertfilmje tarolt, ekkora box office siker rég volt

Beyoncé igazi különlegességgel szolgált rajongóinak és a rá kíváncsiaknak. Sikergyanús filmekről általában úgy tartják, kár a bemutatásukat a Hálaadás utáni időszakra pazarolni, az énekesnő koncertfilmje azonban a hét végén igazi box office sikernek bizonyult.

Fotó: AFP

A film címe Renaissance: A Film by Beyoncé, azaz Reneszánsz: Beyoncé filmje. A 42-éves énekesnő maga írta és rendezte, és ő maga volt a producer is. A film Beyoncé sintén hatalmas sikerű idei koncertsorozatát dolgozza fel, amelyen tavaly kiadott Renaissance című lemezét mutatta be. A túra Stockholmban kezdődött május 10-én, és Kansas Cityben zárult október 1-én.

A Hálaadás idén november 23-ára esett, a filmet az utána eső hétvégén mutatták be, és akkora siker lett, amilyent két évtizede nem hozott az ünnepet követő hétvége: a forgalmazó AMC Theatres szerint több mint 20 millió dollárt (7 milliárd forintot) hozott Amerikában.

A Beyoncé-film versenytársai: Godzilla és Az éhezők viadala

A film nem versenytársak híján aratott. A Toho Stúdiók filmje, a Godzilla mínusz egy (Godzilla Minus One) három nap alatt mindössze 11 milliót hozott, és azóta kijött a népszerű sorozat, Az éhezők viadala előfilmje is, Énekesmadarak és kígyók balladája címmel, amiből a hét végén 14,5 millió dollárt kasszírozott a Lions Gate a Comscore szerint, és ezzel már összesen 121 millió dollárnál tart Amerikában.

Beyoncé filmje december 1-én kezdte meg hódító útját. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban 2539 mozi vette fel műsorára. Összesen 94 másik helyen is a mozikba került a világban, és az első három napon 6,4 millió dollár volt a bevétel – írta a The Wall Street Journal.

Taylor Swift még hatalmasabbat tarolt

Az évnek ebben az időszakában kiemelkedő a Beyoncé-film sikere, Taylor Swiftet azonban nagyon nehéz lesz letaszítani a trónról.

Októberben került a mozikba a Taylor Swift: The Eras Tour című koncertfilm, és vasárnapig már 178 millió dollár volt belőle a bevétel az Egyesült Államokban. Mekkora sikert jelent ez, azt jól mutatja, hogy az előző koncertfilm rekord, amelyet Justin Bieber ért el 2011-ben (Never Say Never) 73 millió dollárt hozott össze.

Ha az egész világon összehozott bevételt nézzük, egyelőre senki sem ért Michael Jackson nyomába. A Sony Pictures 2009-es filmje, a Michael Jackson’s This is It 262 millió dolláros bevételnél tart.

Beyoncé, vagy Queen Bey az 1990-es évek vége óta lép színpadra. Kétszázmillió lemez tadot el, és ezzel minden idők egyik legnépszerűbb előadója. Tübb, mint húsz éve él párkapocsolatban a világ egyik leghíresebb rapperével, Jay-Z-vel, akivel másfél évtizede össze is házasodtak. Beyoncé gyermekei Blue, Rumi és Sir – két lány és egy fiú –, akik közül a legidősebb, Blue még a színpadra is elkísérte a koncertkörúton.