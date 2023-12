Levelet küldött Novák Katalin államfőnek a KESMA kuratóriumi elnöke és a Mediaworks vezetői, miután a Magyar Lapkiadók Egyesületének (MLE) két vezetője a szervezet tagságának és elnökségének tudta és beleegyezése nélkül, politikai magánakcióként szerdán felszólította a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a frissen megszavazott szuverenitásvédelmi törvényt – írta a Magyar Nemzet. Emiatt már eddig is többen bejelentették kilépésüket az egyesületből, és számos szerkesztőség kilátásba helyezte, hogy elhagyja az MLE-t.

Kovács Tibor MLE-elnök

A Mediaworks már szerdán közleményt adott ki a botrányt okozó eseményről, amely miatt aztán a jelentés szerint levélben fordult Novák Katalin köztársasági elnökhöz a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint a Mediaworks Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója és tartalomfejlesztési vezérigazgató-helyettese. Itt közöljük a Liszkay Gábor, Kálmán Erika és Csermely Péter által aláírt levelet:

Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony! A Magyar Lapkiadók Egyesülete elnöke, Kovács Tibor és főtitkára, Havas Katalin tegnap egy állásfoglalást és felszólítást juttatott el Önhöz, amelyben a Magyar Országgyűlés nagy többsége által elfogadott szuverenitásvédelmi törvényt elemzik és minősítik. A feladók Önhöz címzett levelükben szándékosan hamisan azt állítják, hogy az állásfoglalás a Magyar Lapkiadók Egyesületének véleményét tükrözi. Ez nem igaz. A Mediaworks Hungary Zrt. az MLE árbevételt és olvasottságot tekintve kiemelkedően legnagyobb tagjaként erről a levélről és állásfoglalásról nem tudott, mint ahogyan a többi tag és az elnökség sem, ezekről szavazás nem volt, közös döntés róluk nem született. Kovács Tibor elnök és Havas Katalin főtitkár politikai akciót hajtottak végre, tényleges hatáskörüket messze túllépve jártak el, az Önnek címzett sorok kizárólag az ő egyoldalú és elfogult magánvéleményüket tükrözik. Kérjük tehát, hogy Köztársasági Elnök Asszony a levélben és az állásfoglalásban leírtakat ezen szempontok figyelembevételével értékelje. A Mediaworks Hungary Zrt. az akció nyilvánosságra kerülése után Kovács Tibort felszólította, hogy az egyesület egységes véleményét messzemenően nem tükröző rosszhiszemű irományait azonnal vonja vissza, ellenkező esetben a Mediaworks megszünteti tagságát a Magyar Lapkiadók Egyesületében.

Az előzmény: az MLE december 13-án tett közzé a saját honlapján egy hosszú közleményt. Ebben azt írták, hogy a szuverenitásvédelmi törvény az egyesület szerint szembemegy az alaptörvény szellemével, és alkalmas lehet veszélyeztetni, korlátozni a sajtószabadságot, megnehezíteni a szerkesztőségek és az újságírók munkáját. Az MLE elnöke és főtitkára az egyesület nevében arra szólította fel Novák Katalint, hogy ne írja alá a – parlament által megszavazott – jogszabályt.

Tiltakozáshullám indult, van, aki már ki is lépett az egyesületből

Az Artamondo Kft., a Magyar Demokrata című hetilap kiadója szintén közleményben tudatta: elfogadhatatlannak tartja az egyesület vezetőinek eljárását, és azt követelte, vonják vissza az állásfoglalást. Ugyanerre szólította fel őket a Képmás Magazin. Kilépését helyezte kilátásba az egyesületből a Médiapiac.com, csatlakozva a Mediaworks közleményéhez.

Van, aki ezt már be is jelentette: azonnali hatállyal kilép az MLE-ből a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. is, amint azt a cég vezetője, Demeter Szilárd közölte. Nem hosszabbítja meg tagságát az egyesületben az Index.hu.

Immár második alkalommal fordul elő, hogy a hazai médiavállalatokat tömörítő Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) vezetése munkája során megkerülte tagságát a piaci állásfoglalások kiadása, valamint jogszabályi előkészítő munka során

– írták.