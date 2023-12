Erez átkelő közelében bukkant a Hamász eddigi legnagyobb alagútjára az izraeli hadsereg (IDF) – derül ki a fegyveres erők közleményéből, mely szerint a kérdéses járat négy kilométer hosszú és néhol akár 50 méterrel is a felszín alatt van, miközben a vége alig 400 méterre van a határtól, de nem ér el az izraeli területekig.

Az alagútban akár járművek is elférnek, ami lehetővé teszi, hogy azon jelentős szállítmányok haladjanak keresztül, de oldalelágazások, vízvezetékek, elektromos és kommunikációs hálózat is található a járatokban a Magyar Nemzet írása szerint. Az IDF az alagútban több ajtót is berobbantott, hogy be tudjon azok mögé hatolni.

Fotó: AFP

Az izraeli hadsereg szóvivője szerint nem egyszerű alagútról, hanem egy valóságos városról van szó, amit a Hamász ahelyett ásott és épített, hogy a gázai polgárokra költötte volna a pénzt.

Becslések szerint legalább nyolcszáz alagútból áll a Gázai övezetet uraló iszlamista szervezet hálózata, amiből az IDF már ötszázat megtalált és megsemmisített.

Az izraeli hadsereg folytatja az alagutak felkutatását és tovább mélyíti szárazföldi hadműveletét a terület déli részén, ahol tudomása szerint további jelentős alagútrendszerek vannak, és ahol az október 7-i támadás szervezői is bujkálnak.

Egyes értesülések szerint a terrorszervezet gázai parancsnoka, Haníje Szinuár is ott van, és túszok is lehetnek a járatrendszer mélyén, hasonlóan ahhoz, ahogy az övezet északi részén is volt. Izrael végső esetben akár tengervízzel is eláraszthatja a járatokat.