Menekülnek Hszi Csin-ping haragja elől a kínai gazdagok, az olasz védelmi miniszter a harmadik világháborút vizionálja – a Világgazdaság legfelkapottabb cikkei

Menekülnek a kínai gazdagok, és viszik a pénzüket

Felgyorsította a gazdagok exodusát a kínai nyitás, több milliárd dollárt pumpálhatnak ki a gazdaságból, amelyet aztán külföldön fektetnek be.

A szigorú koronavírus-korlátozások váratlan feloldása óta sok gazdag kínai utazik külföldre, hogy megnézzen egy eladásra kínált ingatlant, vagy előkészítse az emigrációt. Az exodus azzal fenyeget, hogy sok értékes elme és tőke hagyhatja el a világ második legnagyobb gazdaságát.

Washington ellenzi a ciszjordániai zsidó telepek bővítését

Antony Blinken amerikai külügyminiszter kétnapos izraeli útján a palesztin elnökkel tárgyalt, ahol kijelentette, hogy elítél minden olyan lépést, amely akadályozza a kétállami megoldás megvalósulását.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Mahmúd Abbász palesztin elnök keddi rámalláhi tárgyalásán elítélt minden olyan lépést, amely akadályozza a kétállami megoldás megvalósulását, vagyis az önálló palesztin állam létrejöttét Izrael mellett.

Egyre többet költenek a Japánba látogató turisták

Az adatok szerint a világ minden tájáról érkező látogatók költése a gyengébb jen miatt emelkedik, a legtöbbet a Tajvanról érkező turisták költik. A Japánba látogató külföldiek költése közel a járvány előtti szintre emelkedett – derül ki a hitelkártyaadatok elemzéséből.

A külföldről érkező turisták 2022 decemberében 60 százalékkal költöttek többet a vidámparkokban 2019 decemberéhez képest. A ruházati boltokban 40 százalékos, az éttermekben pedig 30 százalékos fellendülésről beszélhetünk. Ugyanakkor a bevásárlóközpontokban – ahol a látogatók a legtöbbet költenek – mintegy 20 százalékkal csökkent a turisták költése, míg az áruházakban 60 százalékkal esett vissza – írja a Nikkei Asia.

Olasz védelmi miniszter: ha az orosz tankok elérik Kijevet, kitör a harmadik világháború

Az olasz védelmi miniszter szerint az Ukrajnának nyújtott segélyek – beleértve a védelmi jellegűeket – azok, amik megszüntetik a konfliktus drámai eszkalációjának lehetőségét. Ha az orosz tankok elérnék Kijevet, kitörne a „harmadik világháború” – jelentette ki Guido Crosetto olasz védelmi miniszter pénteken az Európai perspektívák a közös védelemre című konferencián Rómában. Az olasz sajtó által közvetített kijelentést azután tette, hogy megbeszéléseket folytatott francia kollégájával, Sébastien Lecornuval Ukrajna szükséges támogatásáról, a NATO keleti szárnyának védelméről szóló találkozó alkalmával.

Az olasz miniszter szerint a harmadik világháború abban a pillanatban kezdődhet meg, amikor az orosz tankok Kijevbe érnek…, tehát amikor megjelennének Európa határainál.

Hajszálnyira az államcsőd, már csak az IMF segíthet

Azonnali külső beavatkozás nélkül Pakisztán lesz a második dél-ázsiai ország Srí Lanka után, amely fizetésképtelenné válik. Rekordmagas többnapos áramkimaradások, történelmi szárazságot követő áradások, éhínség, terrorizmus és visszafizethetetlen külföldi adósságok – Pakisztán gondjainak látszólag nincsen vége. Egyre valószínűbb, hogy az ázsiai országnak államcsődöt kell jelentenie, hacsak a Nemzetközi Valutaalap (IMF) nem nyújt segítő kezet – írta a Financial Times.

Nesze semmi, fogd meg jól – kamutankokat szállít a Nyugat az ukránoknak

Nem minden tank, ami annak látszik. A francia, a német és az amerikai ígéretek a páncélosok szállítására egyelőre csak jól hangzó propagandafogások. Átléptek egy újabb „vörös vonalat”, egy csapásra három nagy ország, Amerika, Németország és Franciaország jelentette be, hogy megkezdi páncélos harceszközök szállítását Ukrajnának. A gesztus azonban csupán jelképes, katonailag ugyanis nincs nagy jelentősége ezen (30-50 darabos szériában szállítandó) eszközöknek, amelyek páncélzata gyenge, gyakorlatilag a gyalogság szállítására szolgálnak, védve őket a kézifegyverektől, egyes esetekben a gránátszilánkoktól.

Elmaradhat a síszezon az Alpokban

A szokatlan meleg és a hóhiány rossz hír a téli sportok kedvelőinek és a turizmusból élőknek egyaránt. A koronavírus-járvány után a klímaváltozás tehet be a téli sportoknak az Alpokban, ahol az erre épülő turizmus a csőd szélére került, mivel a tavaszias idő, a kevés hó és a pótlásához szükséges víz hiánya lassan állandó részét képezheti a télnek – írta a BBC.

A hideg és a hóviharok leállították az Egyesült Államok felét, Európában azonban, a síelés őshazájában a világbajnokság elhalasztása is szóba kerülhet. Fű és sár borítja a télen általában fehér lejtőket, az Alpok északi részén, Svájcban 20 fokos melegrekordot mértek, és még 2000 méteren is fagypont felett van a hőmérséklet.

Moszkva megtorlást ígért Párizsnak

Megszűnik az RT (korábbi nevén a Russia Today) orosz állami médiaszolgáltató francia ága, miután Emmanuel Macron kormányzata anyagilag ellehetetlenítette. Oroszország cserébe megtorlást ígér.

Tavaly márciusban az orosz RT és Szputnyik csatornát Európai Unió-szerte betiltották, hogy ezzel is visszaszorítsák az orosz félretájékoztatást. Az RT France azonban továbbra is gyártott tartalmakat, amelyeket az afrikai frankofón országokban sugároztak, és a médium online is elérhető maradt.

Miután decemberben az Oroszország elleni uniós szankciók kilencedik körébe bekerült az RT France anyavállalata és annak fő részvényese, a francia állam zárolta a szervezet bankszámláit.

Az uniós szankciók miatt Franciaország befagyasztotta a Kreml által támogatott médium bankszámláit, ennek következtében az RT francia ága beszünteti műsorszolgáltatását

– jelentette be szombaton az RT France elnöke és hírigazgatója, Xenia Fedorova.

Őrjöngenek a donyecki veszteség miatt az orosz bloggerek

Az ukránok újévi támadásában Moszkva szerint nem négyszáz, hanem 63 katona vesztette életét. Az ukrán hadsereg a Donyeck-közeli Makajivka városát támadta újévkor HIMARS-ból kilőtt rakétákkal, ahol az orosz újoncokat szállásolták el. A támadásról készült felvételek szerint az épületből csupán egy halom füstölgő rom maradt. A kijevi védelmi minisztérium szerint legalább négyszáz orosz katona halt meg, de a moszkvai védelmi tárca 63 áldozatról számolt be.

Danyiil Bezsonov, a régió egyik vezetője a támadásról elmondta, hogy a rakéták éjfél körül csapódtak be, amikor éppen az új évet köszöntötték.

Egy Ribar néven posztoló háborúpárti orosz blogger szerint több mint százan megsebesültek, és hétfőn még tartott a romok eltakarítása.

Ribar beszámolója szerint, amelyet a Reuters ismertetett, mintegy hatszáz ember tartózkodott az épületben, ahol lőszert is tároltak.

A többi orosz nacionalista blogger is több áldozatról tud a hivatalos moszkvainál. Igor Girkin egykori titkosszolgálati tiszt, aki részt vett a Krím félsziget 2014-es elfoglalásában, Telegram-posztjában reggel azt írta, hogy „a halottak és sebesültek száma sok száz”. „Nem ez az egyetlen ilyen rendkívül ostoba döntés, hogy embereket és felszereléseket a HIMARS-rakéták hatótávolságán belül telepítenek” – írta.

Harkivig ment a pofonért Annalena Baerbock német külügyminiszter

Előre be nem jelentett látogatásra Harkivba érkezett Annalena Baerbock német külügyminiszter, aki tájékozódott a városban keletkezett háborús károkról – közölte a Tagesspiegel című német lap.

A cikket szemléző ukrajnai lap szerint Baerbock az orosz agresszió kezdete óta a német kormány első tagja, aki Kelet-Ukrajnába látogatott. Harkivban, amelyért már régóta folyik a küzdelem, a német politikus képet kapott az ott élők helyzetéről. „Ez a város megtestesíti Oroszország agresszív ukrajnai háborújának abszolút őrültségét” – mondta a német diplomácia vezetője a helyszínen.

Az AFP pedig arról számolt be, hogy Dmitro Kuleba ukrán diplomata kedden figyelmeztetett: mindaddig fognak civileket ölni, amíg Németország nem szállítja le a tankjait. Az ukrán külügyminiszter arra reagált, hogy Berlin még nem adott kedvező választ Kijev Leopard tankok szállítására vonatkozó kérésére.