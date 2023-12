Békéscsabán 18 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, vagyis megdőlt az erre a napra vonatkozó országos melegrekord. Az eddigi rekord 17,4 fok volt, amit 1959-ben Békéscsabán mértek – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.

Fotó: Michal Bellan



A bejegyzéshez készített infografika szerint a második legmelegebb szombaton a Békés vármegyei Eleken volt, itt 17,9 fokot mértek, Sarkadon pedig 17,8 fokot regisztráltak.



A meteorológiai szolgálat bejegyzésében azt is írta, miközben délkeleten tavasz van, az ország nagyobb részén téli idő jellemző. Az infografika szerint a leghidegebbet a Zala vármegyei Nagykutason mérték, itt mínusz 0,5 fok volt a csúcshőmérséklet.

Hozzátették: a nyugati tájakon havazik, a halmazállapot-váltás határa tolódik kelet felé. A Dunántúlon ónos eső is előfordulhat, emiatt riasztás is érvényes jó pár járásra – jegyezték meg.

Tőlünk nyugatra ugyanakkor ítéletidő tombol, Bajország gyakorlatilag megbénult, a hó fogságában még a Byern meccset is lefújták. Eközben Ausztriában, Svájcban és Csehországban is rég látott mennyiségű hó hullott, akadozik a közlekedés és fokozott lavinaveszélyre figyelmeztetnek a hatóságok.

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a következő napokban jelentős hómennyiségre nem érdemes készülni Magyarországon, vasárnap általában többórás napsütésre számíthatunk, de északkeleten maradnak erősen felhős tájak és itt kisebb havazás, hózápor előfordulhat. Délutánig sokfelé lesz erős, olykor viharos az északnyugati szél. Később mérséklődik a légmozgás. Hideg téli időnk lesz: fagypont körül alakul a hőmérséklet.

Kedden az erősen felhős vagy borult égből északon, északkeleten hószállingózás, ónos eső, máshol szitálás, gyenge eső fordul elő. Élénk lesz a délkeleti szél, 3 fok köré enyhül az idő.

Szerdán és csütörtökön borongós, párás, néhol egész nap ködös időre van kilátás. Északon havazás, havas eső, délen eső valószínű.