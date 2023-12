Leállította kínai Tiencsin városában lévő üzemében a gyártást a Toyota, és bár a sajtóban megjelent hírek szerint a lépsére az alacsony értékesítési számok miatt szánta rá magát a japán gyártó, a menedzsment azt állítja, hogy mindössze a gyártosorok átalakításáról van szó - írja a Reuters.

Fotó: AFP

A FAW kínai vállalattal közösen működtetett üzemben a leállás tervezett volt, annak oka pedig pusztán az, hogy át kell alakítani a gyártosorokat, mivel új modelleket terveznek a piacra dobni - írta válaszlevelében a hírügynökségnek a Toyota szóvívője.

A japán Jiji hírügynökség ugyanakkor azt írta, hogy a Toyota a kereslet csökkenése miatt kénytelen átszervezni gyártását, hogy alkalmazkodni tudjon a piac új kihívásaihoz.

Ezt támasztja alá az is, hogy a Toyota már egy hónappal ezelőtt tájékoztatta a kereskedőket arról, hogy előreláthatóan csökkenti majd a gyártás a kínai piacon.

Az eladások tekintetében világszinten éllovas Toyota az év első tíz hónapjában mintegy 8,5 millió gépkocsit értékesített, ennek egyötödét Kínában. Tény, hogy a dízelek iránti kereslet látványosan csökken, miközben a tisztán elektromos autókat egyre nagyobb ütemben veszik. Utóbbi gyártásában azonban jelentős lemaradása van a Toyotának, amely egyes szakvélemények szerint kezdettől inkább a hibrid hajtásláncok fejlesztésére koncentrált.

A legfrisebb adatok ugyanakkor ezt is megcáfolják egyrészt a Kínai Autógyártók Szövetsége (CAAM) szerint a hibridek népszerűsége olyan erős, hogy a szegmens már feleakkora, mint a tisztán elektromos autók piaca, és a teljes személygépkocsi-értékesítés 12 százalékát teszi ki. A Toyota által értékesített járművek egyharmada már hibrid hajtású, a szeptemberrel zárult fél év adatai alapján ezekből 34 százalékkal többet adtak el világszerte, mint egy évvel korábban.

A spekulációknak az is ellentmond, hogy a japán gyártó első féléves üzleti évében még remek eredményekről számolt be és javított az egész éves várakozásán is. A vállalat a Toyota, Daihatsu és Hino márkájú járművekből csaknem 5,6 milliót értékesített, szemben az egy évvel korábbi 5,17 millióval. Az előző teljes pénzügyi évben 10,56 millió autót adtak el, míg idén már 11,38 millió darabos forgalmat terveznek.