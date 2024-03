Amióta máig azonosítatlan tettesek az orosz-ukrán háború közepette felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket, sok szó esett arról: megkezdődhet az orosz helyett az amerikai földgáz benyomulása Európába. A Bloomberg friss összesítéséből kiderül, hogy az Oroszországra és Venezuelára a nyugatiak által kivetett szankciók ugyanakkor egy másik amerikai eneriatermék, a kőolaj világpiaci térhódítását is elősegítették.

Az adatok szerint a szankciók olyan piacokra segítették az amerikai olaj behatolását, amelyeket korábban az OPEC és szövetségesei uraltak. Mióta az USA dirigálta nyugat 2022-ben elkezdte kivetni szankcióit Oroszországra, az amerikai olajexport ötször döntött havi rekordot. Áprilisban a Venezuelára kirüótt szankciók is megújulnak, és az amerikai olaj kezdi kiszorítani a büntetőpályára helyezett vetélytársat is a hatalmas indiai piacról is.

Az összesítés szerint az amerikai olaj már 2015 óta gyorsuló ütemben ömlik Európába, illetve Ázsia-Óceániába, az orosz invázió miatt kivetett szakciók pedig segítenek az Egyesült Államoknak a világ egyik legnagyobb olajexportálójává válni.

Az amerikaiak európai olajeladásai 2018-ban már körülbelül napi 550 ezer hordót értek el 2015-ben szinte nulláról indulva, az ukrajnai orosz invázió első évében már elérték a 1,5 millió hordót, majd tavaly az 1,8 millió hordót. Hasonló ütemben íveltek fel az amerikai eladások az elmúlt nyolc évben az ázsiai-óceániai térségben, tavaly elérve az 1,7 millió hordót.

Az amerikai olajtermelés rekordokat ér el, miközben az OPEC és szövetségesei visszafogják a saját kitermelésüket.

Ráadásul az amerikaiak nem úgy nyertek tért, hogy leszorították volna az áraikat: a WTO olaj áraa houstoni kereskedésben október óta legmagasabb szintek körül jár.

Az amerikai termelés növekszik és az OPEC és az orosz termelés csökken – tehát, definíció szerint az USA piacot nyer

– idézte a hírügynökség a veterán olajszakértő Gary Rosst, a Black Investors LLC munkatársát.

Indiáért folyik a harc, és az amerikaiak állnak nyerésre

A legutóbbi nagy piac, ahova gyorsuló ütemben áramlik az amerikai olaj, a világ műsodik legnagyobb olajimportőre és Oroszország második legnagyonn vásárlója: India. Márciusban várhatóan majdnem egyéves csúcsra emelkednek Indiában az amerikai eladások az olajadat összegző Kpler vállalat szerint.

Ugyanakkor a Bloomberg adata szerint a múlt évi csúcsról mintegy napi 800 ezer hordóval csökkent Oroszország importja. További csökkenés is várható, mert azz indiai finomítók a továbbiakban nem fogadnak olajat a nyugatiak által szankciók alá vont orosz állami Szovkomflot PJSC tankereiről.